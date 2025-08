Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Giàu chất chống ôxy hóa

Trái nho chứa vô vàn chất có lợi cho sức khoẻ và làm đẹp. Trong đó, Polyphenol nổi tiếng với tác dụng chống ôxy hoá. Thành phần chống lão hoá chứa đầy trong thứ quả này, nhưng có nhiều nhất ở hạt nho.

Tẩy tế bào chết cùng hạt nho

Tẩy tế bào chết là bước vô cùng cần thiết sau khi làm sạch, để da "thở" tốt hơn. Hỗn hợp tẩy tế bào chết thần thánh này gồm hạt nho nghiền mịn, mật ong, đường và tinh dầu. Thành phần trong hạt nho làm dịu da sau tác động của việc cọ xát. Detox cộng với việc massage sẽ nhẹ nhàng đánh thức các giác quan, làm giảm mệt mỏi.

Chống lão hóa da

Lão hóa da là một quá trình tự nhiên, nhưng các tác động từ môi trường và gốc tự do có thể đẩy nhanh quá trình này. Nho chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa như resveratrol, flavonoid và vitamin C, giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn và chảy xệ da.

Đặc biệt, resveratrol có khả năng bảo vệ sợi collagen và elastin trong da, từ đó giữ cho làn da săn chắc và đàn hồi hơn. Ngoài ra, polyphenol trong vỏ nho còn giúp làm giảm sự hình thành của các đốm nâu và tàn nhang, giữ cho làn da luôn tươi trẻ.

Bảo vệ da khỏi tia UV

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp bảo vệ có thể dẫn đến tổn thương da, lão hóa da sớm và tăng nguy cơ ung thư da. Nho chứa proanthocyanidins và resveratrol – những chất có khả năng ngăn chặn tác hại của tia UV, giảm nguy cơ cháy nắng và làm dịu các kích ứng trên da.

Việc bổ sung nho vào chế độ ăn uống hoặc sử dụng chiết xuất nho trong các sản phẩm chăm sóc da có thể giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da tự nhiên trước các tác nhân từ môi trường.

Dưỡng ẩm và cấp nước cho da

Nho có hàm lượng nước cao, giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho làn da. Khi làn da được cấp đủ nước, sẽ hạn chế được tình trạng khô ráp, bong tróc và mất nước. Ngoài ra, vitamin E trong nho còn giúp da mềm mại, cải thiện độ đàn hồi và giữ cho da luôn căng mọng.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, dầu hạt nho có thể giúp khóa ẩm, ngăn ngừa sự mất nước qua bề mặt da, từ đó mang lại làn da mịn màng và tràn đầy sức sống.

Giảm viêm và làm dịu da

Nho có đặc tính kháng viêm mạnh nhờ vào sự kết hợp của các polyphenol, flavonoid và vitamin C. Những hợp chất này giúp giảm kích ứng, làm dịu làn da nhạy cảm và giảm thiểu tình trạng mẩn đỏ.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng resveratrol trong nho có tác dụng ức chế các enzyme gây viêm, giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề về da như chàm, vảy nến và kích ứng da do môi trường.

Cải thiện tông màu da

Một làn da sáng mịn, đều màu là điều mà nhiều người mong muốn. Nho có chứa axit alpha-hydroxy (AHA), một thành phần tự nhiên giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới. Nhờ vậy, nho có thể giúp giảm thiểu sự xuất hiện của các vết thâm, đốm đen và vùng da không đều màu.

Đặc biệt, vitamin C trong nho còn hỗ trợ sản xuất melanin, giúp da trông rạng rỡ hơn. Sử dụng nước ép nho hoặc mặt nạ từ nho có thể là một phương pháp tự nhiên để cải thiện độ sáng của làn da.

Tăng cường sản xuất collagen

Collagen là yếu tố quan trọng giúp da săn chắc và đàn hồi. Vitamin C và resveratrol có trong nho kích thích cơ thể sản xuất collagen, giúp duy trì cấu trúc da và ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Khi collagen được sản sinh đầy đủ, làn da sẽ trông trẻ trung hơn, giảm sự hình thành nếp nhăn và tăng cường khả năng phục hồi của da.