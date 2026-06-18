Tiểu thương lý giải nguyên nhân loại dứa có giá đắt gấp đôi dứa thường nhưng vẫn chiếm được cảm tình của người tiêu dùng
GĐXH - Trên thị trường bày bán nhiều loại dứa khác nhau với đủ các mức giá, người tiêu dùng cần chú ý để có thể lựa chọn được quả ngon và xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Dứa (hay còn gọi là trái thơm, khóm) là loại trái cây rất dễ mua ở nhiều khu vực nhiệt đới, đặc biệt là Việt Nam. Không khó để bắt gặp loại quả này được bày bán ở khắp mọi nơi như chợ dân sinh, vỉa hè, 'chợ mạng' với mức giá tương đối rẻ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg hoặc quả, thậm chín vào cao điểm chính vụ chỉ còn vài nghìn đồng/kg.
Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, tháng 4 là lúc vụ dứa bắt đầu, dứa ngọt, thơm và mọng nước hơn. Tùy vào thời điểm, chất lượng, dứa sẽ có các giá bán khác nhau, số lượng hàng nhập càng lớn thì giá càng rẻ. Hiện tại giá dứa đang bán trên thị trường dao động từ 10.000 - 60.000 đồng/kg (tùy loại).
Ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã Hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tác chợ dân sinh Hà Nội hiện bán nhiều loại dứa đến từ nhiều nguồn khác nhau như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Điện Biên…Trong đó, dứa Thanh Hóa khá được ưa chuộng do có vị ngọt đậm như mật, hương thơm nồng nàn và phần lõi mềm, dễ ăn. Giá dứa Thanh Hóa bán lẻ ở Hà Nội đang từ 10.000 - 25.000 đồng/quả, tương đương mỗi kg có giá 15.000 - 25.000 đồng.
Những năm gần đây, bên cạnh những loại dứa thường thì dứa mật Pu Lau - một đặc sản của vùng núi phía Bắc trở nên nổi tiếng tại thị trường và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước.
Nhiều người bán hàng cho biết, dứa mật Pu Lau là một giống dứa có nguồn gốc từ Lào, được trồng nhiều ở Điện Biên và một số tỉnh miền núi của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của dứa mật Pu Lau là trái to, hình tròn, mắt nở nang, ít gai và lá không gai. Thịt quả màu vàng tươi, mọng nước, rất ngọt và thơm, đặc biệt không bị rát lưỡi khi ăn. Dứa mật Pulau còn được mệnh danh là "vua của các loại dứa" vì hương vị đặc biệt của nó. Dứa mật Pu Lau có đặc điểm quả to, có quả có thể nặng từ 3 - 4 kg, dứa rất nhiều nước và vàng như sáp mật ong, vị ngọt đậm và trái rất thơm.
"Nhiều người đặt câu hỏi dứa Pu Lau - Điện Biên có gì khác dứa MD2 Nghệ An hay dứa mật Thanh Hóa mà giá lại chênh nhau, có thể gấp đôi, thậm chí có thời điểm gấp cả chục lần. Thật ra, mỗi giống dứa đều có cái ngon riêng, nhưng nếu ai đã từng ăn dứa Pu Lau sẽ cảm nhận được sự khác biệt khá rõ với các loại dứa thường và xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Dứa Pu Lau là giống dứa được trồng trên vùng núi cao, khí hậu mát mẻ, ngày nắng, đêm lạnh nên quả chín tự nhiên, thịt vàng đậm, giòn, ráo nước, thơm rất lâu và vị ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Mắt dứa nông, ít xơ, ăn đến lõi vẫn mềm và ngọt, đặc biệt là không rát lưỡi. Loại dứa này không bán phổ biến trên thị trường vì số lượng có hạn, hàng bán rất chạy và thường khách phải đặt trước mới có thể mua được.
Đối với dứa MD2 Nghệ An hay dứa mật Thanh Hóa cũng là giống dứa ngon, mẫu mã đẹp, quả to và đồng đều, vị ngọt xen chua, nhiều nước.... Tuy nhiên, so với Pu Lau thì hương thơm không đậm bằng, phần thịt mềm hơn và độ giòn cũng kém hơn chút.
Còn những loại dứa lai, quả to nhưng hương thơm không rõ, thịt quả trắng, vị chua. Dòng dứa này thích hợp nấu ăn hoặc làm ép nước.
Chính vì điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng cao Điện Biên nên dứa Pu Lau có hương vị rất riêng, ăn một lần là nhớ. Nếu người tiêu dùng thích một loại dứa thơm đậm, giòn, ngọt thanh, ít xơ và ăn không bị rát lưỡi thì nhất định nên thử dứa Pu Lau Điện Biên một lần", chị Nguyễn Thanh (tiểu thương tại Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.
Dứa đang vào mùa bán tràn ngập thị trường với giá phải chăng nên nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
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