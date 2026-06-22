Tiểu thương lý giải giá dứa tại vườn rẻ như cho nhưng bán ngoài thị trường vài chục nghìn đồng/kg

Dứa (hay còn gọi là trái thơm, khóm) là loại trái cây rất dễ mua ở nhiều khu vực nhiệt đới, đặc biệt là Việt Nam. Không khó để bắt gặp loại quả này được bày bán ở khắp mọi nơi như gánh hàng rong, chợ dân sinh, vỉa hè, 'chợ mạng' với mức giá tương đối rẻ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg hoặc quả.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, mùa hè là lúc vụ dứa bắt đầu rộ, dứa chín đều, có ngọt đậm và nhiều nước hơn. Hiện tại, trên thị trường có nhiều loại dứa được bày bán với đủ các mức giá khác nhau như: dứa mật Pu Lau (Điện Biên), dứa MD2 Nghệ An, dứa mật Ninh Bình, Thanh Hóa… Tùy vào kích thước và chất lượng của quả sẽ có giá bán khác nhau, quả càng to, chín đều, thơm ngọt sẽ có giá bán cao hơn. Tùy vào từng hôm dứa sẽ có giá khác nhau và số lượng hàng lấy vào càng lớn thì giá càng rẻ. Hiện tại giá dứa đang bán trên thị trường dao động từ 10.000 - 35.000 đồng/kg (tùy loại).

Dứa (hay còn gọi là trái thơm, khóm) là loại trái cây rất dễ mua ở nhiều khu vực nhiệt đới, đặc biệt là Việt Nam.

"Dứa có hương vị thơm ngon, chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe, giá cả lại bình dân nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Loại quả này cũng dùng để chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống thơm ngon. Tùy vào giống dứa, kích thước của quả sẽ có giá bán khác nhau, dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng/kg/quả. Tuy nhiên so với những loại quả khác thì dứa vẫn là một trong những mặt hàng có giá cả phải chăng và đang bán chạy nhất", chị Vân Anh (tiểu thương chợ Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ.

Lý giải nguyên nhân nhiều nhà vườn kêu trời vì giá dứa rớt thê thảm chỉ vài nghìn đồng/kg, thua lỗ nặng, thậm chí có nơi phải giải cứu nhưng tại nhiều chợ dân sinh và siêu thị tại Hà Nội, người tiêu dùng vẫn phải mua loại quả này với số tiền tương đối cao, dao động từ 20.000 – 30.000 đồng/kg/quả, anh Dũng (tiểu thương chợ Dịch Vọng, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, nhiều loại chi phí tăng cao như phí vận chuyển, kho bãi, đóng gói, nhân công và thuế… kéo theo giá dứa khi về đến tay người tiêu dùng cũng không thể rẻ. Tùy vào thị trường, mỗi hôm dứa lại có một giá bán khác nhau, vì vậy tiểu thương nhỏ lẻ như chúng tôi cũng cân đối để bán cho khách, mua rẻ bán rẻ, mua đắt bán đắt. Thông thường, bán một quả dứa cũng không lời lãi bao nhiêu, chưa kể phải mất công bổ, hao hụt khi quả hỏng, dập nát".

Dứa có hương vị thơm ngon, chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe, giá cả lại bình dân nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Cũng theo các tiểu thương, trên thị trường hiện đang bày bán nhiều loại dứa khác nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vì vậy, nếu không có kinh nghiệm, người mua hàng sẽ dễ mua phải quả không ưng ý.

Chị Lan Hương (chủ một cửa hàng chuyên nông sản Việt tại Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Dứa ngon nhất khi đạt độ chín mềm, có vị ngọt sắc, hương thơm ngào ngạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn quả dứa ngon. Nếu không biết chọn, bạn có thể mua phải những quả chua, nhạt. Người tiêu dùng khi mua hàng có thể hỏi trực tiếp người bán loại dứa gì? sau đó quyết định có nên mua hay không. Đối với dòng dứa mật thì vị khỏi phải chê, quả không quá to nhưng đổi lại hương vị thơm và ngọt đậm. Còn giống dứa lai, quả to nhưng hương thơm và vị lại không ngọt đậm, thịt dứa màu nhạt hơn so với dứa mật. Giá của dứa mật cũng sẽ cao hơn so với những loại dứa khác, người mua hàng nên lưu ý".

Chia sẻ về cách chọn dứa ngon, chị Hương cho biết thêm một số kinh nghiệm để người tiêu dùng có thể tham khảo như sau: Đó là nhìn vào màu sắc, hình dáng, mắt dứa và mùi thơm…

Để có thể mua được dứa ngon, người tiêu dùng có thể nhìn vào màu sắc, hình dáng, mắt dứa và mùi thơm…



Cụ thể, màu sắc là điều đầu tiên cần quan sát khi người mua quyết định chọn mua dứa hay không. Phần cuống dứa là nơi cho biết độ ngọt của trái dứa. Nếu trái dứa có màu vàng tươi từ cuống cho đến phần cuối hoặc vài chỗ hơi xanh thì trái đã chín, ngọt. Trái vàng đều thì độ ngọt càng cao. Nếu dứa không đều màu và có những chấm nâu đậm, vàng đồng hay vàng ngả sang đỏ thì trái đã chín quá mức. Chú ý, không nên chọn trái dứa còn xanh, vì trái chưa chín và cũng không thể chín sau khi mua.

Về hình dáng dứa, nên chọn những loại ngắn quả (dáng tròn bầu) thì có nhiều thịt dứa hơn quả dài (dáng ống dài).

Mắt dứa, nên chọn quả có mắt dứa lớn và càng thưa càng tốt để sau khi gọt bỏ hết mắt dứa sẽ có được phần cùi dày.

Để kiểm tra mức độ tươi và chín của dứa, khách hàng có thể ngửi mùi ở phần cuối của trái. Nên chọn những trái có mùi thơm ngọt và tươi. Nếu tỏa mùi quá ít hoặc không có mùi là do trái chưa chín. Ngược lại những trái dứa quá chín sẽ có mùi hơi chua kiểu lên men, tựa như mùi giấm hoặc mùi quá ngọt.

Người mua nên đặc biệt chú ý, trái dứa chín quá mức sẽ bị mềm, bạn sẽ cảm nhận được điều này khi sờ bằng tay. Lớp vỏ của trái dứa quá chín thường bị nhăn. Những trái dứa tươi, vừa chín tới sẽ không quá cứng cũng không quá mềm, nhấn ngón tay vào vỏ dứa sẽ không bị lõm vào. Phần vỏ có nấm mốc, rỉ nước hay bị nứt là những dấu hiệu cho thấy trái dứa đã bị hư hỏng.

Nên chọn quả có phần ngọn dứa tươi xanh thay vì héo úa. Những trái dứa quá chín thường có phần ngọn khô và ngả sang màu nâu với những chiếc lá đang rụng dần".

Tiểu thương lý giải nguyên nhân loại dứa có giá đắt gấp đôi dứa thường nhưng vẫn chiếm được cảm tình của người tiêu dùng GĐXH - Trên thị trường bày bán nhiều loại dứa khác nhau với đủ các mức giá, người tiêu dùng cần chú ý để có thể lựa chọn được quả ngon và xứng đáng với số tiền bỏ ra.