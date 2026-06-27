Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên chế biến theo cách này để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe
GĐXH - Hạt kê được ví tốt ngang với insulin tự nhiên, cực giàu dinh dưỡng giúp hạ đường huyết rất hiệu quả. Chế biến món ăn thế nào từ hạt kê để tốt cho người bệnh tiểu đường?
Hạt kê có chỉ số đường huyết thấp, tốt cho người bệnh tiểu đường
Theo Tiến sĩ Seetha Anitha (một nhà khoa học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Cây trồng Quốc tế, Ấn Độ), hạt kê là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp một phần do hàm lượng chất xơ cao, giúp ngăn chặn lượng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn. Hạt kê cũng chứa nhiều protein, làm tăng độ nhạy của insulin.
Những người mắc bệnh tiểu đường, việc ăn hạt kê thường xuyên làm giảm lượng đường huyết trung bình lúc đói 12% và giảm lượng đường huyết trung bình sau bữa ăn xuống 15%.
Một nghiên cứu khoa học được công bố năm 2020 về những người bị tiền tiểu đường cũng tìm thấy mối liên hệ giữa hạt kê và việc ổn định đường huyết. Theo đó, những người bị tiền tiểu đường nếu ăn hạt kê thường xuyên thì có mức đường huyết lúc đói thấp hơn và mức đường huyết sau ăn thấp hơn.
Người tiểu đường có thể dùng kê nấu cùng với cơm hoặc dùng kê chế biến cùng các món ăn khác. Cần lưu ý không ăn kê với hạnh nhân để tránh gây nôn ói, tiêu chảy.
Các cách chế biến món ăn từ hạt kê
Dưới đây là các món ăn từ hạt kê được chế biến đúng cách, vừa thơm ngon vừa giúp kiểm soát đường huyết an toàn:
1. Cơm hạt kê độn gạo lứt
Nguyên liệu: Hạt kê và gạo lứt theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2.
Cách làm: Ngâm gạo lứt qua đêm (khoảng 4-8 tiếng) và ngâm hạt kê trước khi nấu 1 tiếng. Trộn đều hai loại, cho nước vừa đủ (như nấu cơm gạo lứt bình thường) rồi nấu chín.
Sự kết hợp này nhân đôi lượng chất xơ, giúp người bệnh no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và giữ đường huyết cực kỳ ổn định sau bữa ăn.
2. Hạt kê xào ức gà và rau củ thập cẩm
Nguyên liệu: Hạt kê đã hấp chín, ức gà thái hạt lựu, mộc nhĩ (nấm mèo), nấm hương, súp lơ xanh (bông cải xanh), cà rốt cắt nhỏ, hành khô.
Cách làm:
Hạt kê ngâm mềm, đem hấp hoặc đồ chín tới (không để bị nhão).
Phi thơm hành khô với một chút dầu thực vật (dầu ô liu hoặc dầu đậu nành), cho thịt gà vào xào săn.
Tiếp tục cho nấm, súp lơ, cà rốt vào xào chín tới.
Cuối cùng, đổ hạt kê đã hấp vào đảo đều, nêm một chút nước tương (xì dầu) hoặc muối vừa ăn rồi tắt bếp.
Việc ăn hạt kê kèm với ức gà và chất xơ (rau củ) là nguyên tắc vàng giúp làm chậm quá trình chuyển hóa đường.
3. Súp hạt kê, đậu hũ và nấm
Nguyên liệu: 50g hạt kê, 1 miếng đậu hũ non, nấm kim châm hoặc nấm rơm, nước dùng rau củ (nấu từ củ cải, su su để lấy vị ngọt tự nhiên, không dùng đường).
Cách làm:
Đun sôi nước dùng rau củ, cho hạt kê đã ngâm vào ninh đến khi chín nở vừa phải (không ninh quá nhừ thành cháo đặc).
Cho nấm và đậu hũ non cắt nhỏ vào đun thêm 5 phút.
Nêm chút muối, tiêu và hành hoa/ngò rí để tăng hương vị.
Lợi ích từ món ăn: Đậu hũ cung cấp đạm thực vật lành tính, kết hợp với nấm và kê giúp thực đơn của người tiểu đường phong phú hơn mà không lo ngại về calo hay đường huyết.
Lưu ý:
Hạt kê không nấu quá nhừ (quá nhuyễn) vì hạt kê càng được nấu nhừ, ninh lâu (như cháo sệt) thì cấu trúc tinh bột càng dễ vỡ, khiến cơ thể hấp thu đường càng nhanh. Nên ưu tiên ăn hạt kê nấu dạng cơm, hấp, hoặc súp lỏng.
Khi nấu các món từ kê (kể cả sữa hạt hay chè), không dùng đường kính, đường phèn hay mật ong. Nếu muốn có vị ngọt, hãy tận dụng vị ngọt tự nhiên từ rau củ (bí đỏ, củ cải) hoặc sử dụng một chút đường ăn kiêng dành riêng cho người tiểu đường.
Dù là tinh bột tốt, hạt kê vẫn cung cấp năng lượng. Người tiểu đường chỉ nên ăn một lượng vừa phải (khoảng 1 bát con cơm kê/bữa) và bổ sung nhiều rau xanh trước khi ăn kê.
Nên ăn vào bữa sáng hoặc bữa trưa. Hạn chế ăn các món từ hạt kê vào muộn buổi tối để tránh tình trạng đường huyết tăng vào sáng hôm sau.
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