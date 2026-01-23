Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, phòng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt
GĐXH - Loại rau này sẵn có ở Việt Nam, không chỉ nhiều canxi mà còn giàu các loại vitamin, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư.
Cải bẹ xanh: Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, phòng ngừa ung thư
Cải bẹ xanh là một trong những loại rau giàu canxi nhất, với 118mg canxi trong 100g rau, gấp 7 lần lượng canxi có trong 100 ml nước hầm xương (17mg) và gần bằng sữa (125mg/100ml). Loại rau này rất quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết.
Bên cạnh các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng phòng chống ung thư, cải bẹ xanh chứa một nhóm hợp chất thực vật được gọi là glucosinolates. Hợp chất này giúp bảo vệ các tế bào chống lại tổn thương DNA và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Chất chống oxy hóa lutein có trong loại rau này cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, như ung thư ruột kết và ung thư vú. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học West Virginia (Mỹ) cho thấy rau cải bẹ xanh có khả năng phòng chống nhiều loại ung thư.
Gợi ý 5 món ngon không thể bỏ lỡ từ cải bẹ xanh
Không chỉ có nhiều công dụng, cải bẹ xanh còn cực kỳ dễ chế biến. Từ món mặn đến món chay, từ món canh đến món xào, loại rau này luôn góp phần làm phong phú thêm bữa cơm gia đình. Dưới đây là 5 cách chế biến cải bẹ xanh vừa ngon, vừa đơn giản mà bạn chỉ cần vài phút để “lên mâm”.
Canh cải bẹ xanh nấu tôm
Cải bẹ xanh xào tỏi
Cải bẹ xanh cuốn thịt hấp
Dưa cải bẹ xanh muối chua
Canh cải bẹ xanh nấu gừng
