Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, phòng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt

Thứ sáu, 07:11 23/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại rau này sẵn có ở Việt Nam, không chỉ nhiều canxi mà còn giàu các loại vitamin, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư.

Cải bẹ xanh: Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, phòng ngừa ung thư

Cải bẹ xanh là một trong những loại rau giàu canxi nhất, với 118mg canxi trong 100g rau, gấp 7 lần lượng canxi có trong 100 ml nước hầm xương (17mg) và gần bằng sữa (125mg/100ml). Loại rau này rất quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết.‏

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 1.

Cải bẹ xanh là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời, chỉ một bát cải bẹ xanh trung bình là đáp ứng nhu cầu vitamin K của cơ thể 1 ngày. Vitamin K rất cần trong quá trình đông máu và tốt cho tim mạch, xương khớp. Thiếu vitamin K có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc bệnh tim và loãng xương, gãy xương, thậm chí là tăng nguy cơ suy giảm chức năng não, mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Lượng canxi khá dồi dào trong loại rau này cũng góp phần giúp xương chắc khỏe hơn, duy trì sức khỏe của cơ xương khớp.
Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 2.

Bên cạnh các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng phòng chống ung thư, cải bẹ xanh chứa một nhóm hợp chất thực vật được gọi là glucosinolates. Hợp chất này giúp bảo vệ các tế bào chống lại tổn thương DNA và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.‏ Chất chống oxy hóa lutein có trong loại rau này cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, như ung thư ruột kết và ung thư vú. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học West Virginia (Mỹ) cho thấy rau cải bẹ xanh có khả năng phòng chống nhiều loại ung thư.

Gợi ý 5 món ngon không thể bỏ lỡ từ cải bẹ xanh

Không chỉ có nhiều công dụng, cải bẹ xanh còn cực kỳ dễ chế biến. Từ món mặn đến món chay, từ món canh đến món xào, loại rau này luôn góp phần làm phong phú thêm bữa cơm gia đình. Dưới đây là 5 cách chế biến cải bẹ xanh vừa ngon, vừa đơn giản mà bạn chỉ cần vài phút để “lên mâm”.

Canh cải bẹ xanh nấu tôm

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 3.

Canh cải bẹ xanh nấu tôm là một món canh thanh mát, hương vị có sự hòa quyện giữa ngọt dịu từ tôm tươi và một chút cay nhẹ của cải bẹ xanh.

Cải bẹ xanh xào tỏi

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 4.

Vị cay the từ cải bẹ xanh khi được xào cùng chút mỡ heo và tỏi thơm lừng sẽ tạo ra một món ăn đơn giản nhưng vô cùng đưa cơm. Để chế biến món cải bẹ xanh xào tỏi, trước tiên, bạn cần rửa sạch rau và cắt khúc vừa ăn. Sau đó, xào rau trên lửa lớn với tỏi băm đã phi thơm. Đừng quên nêm chút muối, đường, nước mắm cho vừa miệng. Xào đến khi cọng rau săn lại, thử thấy mềm vừa ăn là có thể tắt bếp.

Cải bẹ xanh cuốn thịt hấp

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 5.

Cải bẹ xanh cuốn thịt hấp là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn đổi vị với món ăn thanh nhẹ nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Vì cải bẹ xanh khá cứng và có vị đắng đặc trưng nên trước khi cuốn thịt, bạn cần trụng lá rau qua nước sôi để lá rau mềm ra, sau đó thêm thịt băm đã ướp gia vị vào giữa lá, khéo léo cố định lại bằng tăm rồi đem hấp chín. Khi chín, món ăn sẽ có vị ngọt tự nhiên, không ngấy, rất thích chợp cho những ai đang theo đuổi một chế độ ăn lành mạnh và ít dầu mỡ.

Dưa cải bẹ xanh muối chua

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 6.

Dưa cải bẹ xanh muối chua có thể ví như “kim chi của Việt Nam”, không thể thiếu trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Để muối cải bẹ xanh ngon, cải sau khi phơi nắng nhẹ sẽ được rửa sạch, vắt ráo, cho vào hũ và ngâm với nước muối pha chút đường, tỏi, ớt. Sau 2 - 3 ngày lên men, nếu thử thấy dưa cải có vị chua dịu nhưng vẫn giữ được độ giòn là đạt. Dưa cải bẹ xanh muối chua rất hợp để ăn kèm thịt kho, cá chiên hay làm nguyên liệu nấu canh chua giải nhiệt.

Canh cải bẹ xanh nấu gừng

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 7.

Canh cải bẹ xanh nấu gừng tuy là một món ăn đơn giản nhưng lại cực kỳ tốt cho người mới ốm dậy, cảm lạnh hoặc ho nhiều. Chỉ cần vài lát gừng thả vào nồi nước sôi, sau đó cho rau cải vào nấu chín và nêm nếm gia vị vừa miệng là bạn đã có ngay bát canh nóng ấm, thơm mùi gừng rất dễ ăn.

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 8.Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ Việt

GĐXH - Dù cho bạn có tiền sử bệnh tim hay bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho cơ thể một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho tim trong chế độ ăn uống là một trong những điều tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, quét sạch mỡ máu, phòng ung thư, bán đầy chợ Việt - Ảnh 9.Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.

