Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp Tết
GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.
Những lưu ý ăn uống hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả ai cũng cần biết
Gan là cơ quan thiết yếu cho sức khỏe của bạn và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa. Để duy trì chức năng gan hiệu quả, việc sử dụng nước giải độc gan là điều cần thiết. Chế độ ăn uống hợp lý và những lưu ý trong sinh hoạt sẽ giúp bảo vệ gan khỏi các độc tố và tăng cường sức khỏe. Hãy tìm hiểu thêm về cách chăm sóc gan để có cuộc sống khỏe mạnh hơn.
Ăn nhiều bữa nhỏ đều đặn, không bỏ bữa hoặc ăn quá no.
Uống 6 đến 8 ly nước mỗi ngày.
Thường xuyên lựa chọn các loại thực phẩm nguyên chất, nguồn protein từ các loại đậu, thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm sữa ít béo và các nguồn chất béo lành mạnh từ hạt, bơ và cá béo.
Bổ sung nhiều trái cây và rau quả tươi, đặc biệt là những loại có màu sắc rực rỡ như cam, vàng, đỏ và xanh lá cây vì chúng chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Hạn chế tiêu thụ chất béo bão hòa và đường, bao gồm các đồ uống có đường, khoai tây chiên, bánh ngọt và thức ăn nhanh.
Lựa chọn sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt thay vì những sản phẩm đã qua tinh chế hoặc tẩy trắng.
Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn giúp ngăn ngừa tình trạng tích tụ chất lỏng, từ đó giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và bảo vệ chức năng gan khỏi sự suy yếu theo thời gian.
Nước – yếu tố quan trọng với sức khỏe gan
Gan còn có vai trò quan trọng trong việc lọc máu, hấp thụ chất dinh dưỡng và phân hủy chất béo. Qua thời gian cơ thể có thể gặp phải các vấn đề như bệnh gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý gan khác. Sức khỏe gan kém có thể gây ra mệt mỏi, tăng cân, vấn đề về da, và nghiêm trọng hơn là tổn thương gan và ung thư gan, có thể đe dọa tính mạng.
Nước chiếm khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể con người, rất cần thiết cho hoạt động sống. Nước giúp gan lọc và loại bỏ các chất độc mà gan hấp thụ từ đồ ăn, thức uống…. Không uống đủ nước có thể khiến chất độc từ các loại thực phẩm, thuốc… tích tụ trong gan, từ đó ảnh hưởng đến các bộ phận còn lại của cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh. Mất nước cũng có thể gây co thắt ống dẫn mật ở gan và thậm chí dẫn đến hình thành sỏi mật.
Do đó, việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp gan hoạt động hiệu quả, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện của cơ thể. Vậy đâu sẽ là những loại nước uống tốt cho gan?
Uống gì tốt cho gan?
1. Uống nhiều nước lọc để giải độc gan
Nước lọc là đồ uống không chứa calo và sẵn có trong mọi nhà. Hãy hình thành thói quen uống nước lọc thay vì các loại đồ uống có đường như soda hoặc nước tăng lực. Điều này không chỉ tốt cho gan mà còn giúp cải thiện đáng kể lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày.
2. Nước dừa
Nước dừa là một thức uống tự nhiên có khả năng cung cấp nước và khoáng chất dồi dào cho cơ thể, hỗ trợ cho gan hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, nước dừa còn có đặc tính kháng khuẩn nhẹ, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.
3. Trà xanh
Trà xanh chứa nhiều catechin, một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp bảo vệ và chống lại một số loại ung thư, bao gồm ung thư gan. Để hấp thụ tối đa lượng catechin, nên tự pha trà và uống khi còn nóng, bởi các loại trà xanh đóng chai hoặc trà đá thường có hàm lượng catechin thấp hơn đáng kể.
4. Nước chanh
Vitamin C kết hợp với flavonoids có trong chanh mang lại khả năng chống viêm hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan. Ngoài ra, chanh còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình sản xuất glutathione – một hoạt chất thiết yếu trong việc cho giải độc cơ thể.
Theo khuyến nghị từ các chuyên gia dinh dưỡng, nên uống 1-2 cốc nước chanh mỗi ngày với tổng lượng không vượt quá 1,5 lít. Việc tiêu thụ quá mức có thể gây ra tác dụng phụ, chẳng hạn như kích ứng dạ dày hoặc làm mòn men răng do hàm lượng axit cao từ chanh.
5. Nước ép củ dền
Củ dền giàu vitamin A, carotenoids và lutein đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa lão hóa và hỗ trợ loại bỏ độc tố, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.
6. Nước ép cà rốt
Cà rốt chứa nhiều vitamin A, beta-caroten, axit folic, canxi và photpho… giúp gan loại bỏ độc tố. Vì vậy, nước ép cà rốt không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho gan và cơ thể.
7. Trà nghệ
Trong nghệ có chứa curcumin, một hợp chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình giải độc và bảo vệ gan. Curcumin cũng được chứng minh có khả năng làm giảm chất béo trong gan, hạ cholesterol LDL (cholesterol xấu) và tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt), giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh gan.
8. Nước nha đam giúp mát gan
Nha đam trong y học cổ truyền được biết đến với tính mát và vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, giúp giảm cơn nóng bức và hỗ trợ điều trị táo bón. Bên cạnh đó, nha đam còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như axit amin, vitamin và các khoáng chất bao gồm natri, kali, sắt, canxi, cùng với các hoạt chất thực vật như mucopolysaccharides, anthraquinones, axit salicylic, saponin… giúp tái tạo tế bào gan và giải độc gan.
9. Nước đậu xanh rau má giúp mát gan, thải độc
Đậu xanh có khả năng giải độc và bồi bổ cho cơ thể, đặc biệt tốt cho gan. Ngoài ra, đậu xanh còn giúp thanh nhiệt, loại bỏ độc tố, thúc đẩy hoạt động trao đổi chất và làm mát gan. Rau má mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ gan, tim mạch và làm đẹp cho làn da. Loại rau này còn được biết đến với khả năng kích thích quá trình giải độc gan hiệu quả nhờ các hợp chất tự nhiên có trong nó.
