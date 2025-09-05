Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau hay bị nhầm với rau ngót, trồng một lần ăn cả đời, canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, chế biến được nhiều món ngon

Thứ sáu, 15:01 05/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại rau này xưa toàn bị chặt bỏ nhưng ngày nay nó là một loại rau đặc sản được dân thành phố săn lùng, có giá bán rất rẻ mà chế biến được nhiều món ngon.

Giá trị dinh dưỡng của rau chùm ngây

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 1.

Rau chùm ngây còn gọi là cây ba đậu dại, cây bồn, cây cải ngựa hay cây dùi trống, có tên khoa học là Moringa oleifera Lamk và có nguồn gốc từ vùng phía Nam châu Á. Ở Việt Nam, trước đây chùm ngây thường mọc hoang ở rừng núi, nhưng nay đã trở thành đặc sản được bán với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 2.

Cây chùm ngây có những đặc điểm rất giống với cây rau ngót vì thế khá nhiều người nhầm lẫn hai loại cây này. Hoa của nó lại giống hoa đậu, hạt màu đen và quả như đậu đũa. Những bộ phận của cây như lá, cành, hoa, quả đều có giá trị dinh dưỡng cao và có thể chế biến thành những món ăn rất ngon. Bên cạnh đó, người ta cũng sử dụng chùm ngây như một loại thảo dược để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau. Trung tâm sức khỏe toàn cầu Johns Hopkins, Đại học Johns Hopkins của Mỹ còn cho rằng, đây là loại cây có thể cung cấp gần hết những loại axit amin cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Trong lá và hoa còn tươi của cây chùm ngây có chứa lượng vitamin K nhiều gấp 3 lần so với lượng vitamin K trong quả chuối. Lượng vitamin C trong chùm ngây cũng cao gấp 7 lần so với lượng vitamin C có trong quả cam, lượng canxi cao gấp 4 lần so với sữa, lượng vitamin A cũng nhiều gấp 4 lần lượng vitamin A trong cà rốt.

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 3.

Rau chùm ngây là loại cây thân gỗ, có tuổi thọ cao, phát triển nhanh và rất dễ trồng. Sau khi trồng, chỉ trong vòng vài tháng là có thể bắt đầu thu hoạch lá. Cây ra lá liên tục quanh năm, không cần tái gieo trồng mỗi vụ như các loại rau ngắn ngày khác, vì vậy người ta thường gọi nó là “rau trồng một lần, ăn cả đời”.

Gợi ý món ngon chế biến với rau chùm ngây

Canh rau chùm ngây nấu tôm

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 4.

Đây là món canh thanh mát, dễ ăn và rất bổ dưỡng, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

Cháo rau chùm ngây

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 5.

Cháo chùm ngây có thể nấu với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt băm, tim heo, hoặc cá, tùy theo sở thích. Cháo chùm ngây rất tốt cho hệ tiêu hóa và giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Mì chùm ngây xào

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 6.

Mì chùm ngây có thể xào cùng tôm, thịt, nấm, hoặc rau củ, tạo nên một món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.

Rau chùm ngây xào tỏi

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 7.

Món này có vị thơm của tỏi và vị ngọt của rau chùm ngây, thích hợp ăn kèm với cơm nóng.

Rau chùm ngây xào thịt bò

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 8.

Món ăn này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng, rất thích hợp cho những người cần bổ sung dưỡng chất.

Bột chùm ngây

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 9.

Bột chùm ngây có thể dùng để pha nước uống, làm bánh, hoặc cho vào các món ăn khác để tăng thêm giá trị dinh dưỡng.

Rau chùm ngây: Dinh dưỡng vượt trội , chế biến món ăn ngon mỗi ngày - Ảnh 10.Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

GĐXH - Bạn sẽ vô cùng bất ngờ với món ăn lạ miệng, độc đáo từ loại rau quen thuộc, bán đầy chợ.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bữa tối với 4 món ngon lành, làm nhanh mà chi phí bỏ ra cực rẻ

Bữa tối với 4 món ngon lành, làm nhanh mà chi phí bỏ ra cực rẻ

Ăn - 2 giờ trước

Một bữa cơm ấm cúng không cần cầu kỳ, chỉ cần 4 món đơn giản, hai mặn hai chay, là đủ để vừa ngon miệng vừa tiết kiệm, lại đánh bại mọi hộp cơm ship về!

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360 - 5 giờ trước

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Những điều cần lưu ý khi cúng Rằm tháng 7

Những điều cần lưu ý khi cúng Rằm tháng 7

Ăn - 6 giờ trước

Để lễ cúng Rằm tháng 7 diễn ra trọn vẹn với đầy đủ ý nghĩa, có một số lưu ý quan trọng mà các gia đình không nên bỏ qua.

Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Bạn sẽ vô cùng bất ngờ với món ăn lạ miệng, độc đáo từ loại rau quen thuộc, bán đầy chợ.

Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam, mâm cúng thần linh, gia tiên Rằm tháng 7 trong nhà gồm lễ vật dâng gia tiên với hương, hoa, rượu, xôi, vàng mã, quần áo giấy, cùng mâm cỗ mặn không thể thiếu gà luộc được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt.

Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn

Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn

Ăn - 1 ngày trước

Bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình sau giờ làm, chấm dứt tình trạng lúng túng hỏi "nên ăn gì?".

Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau này nông thôn xưa nhà nào cũng trồng, nay hái bán vài chục nghìn 1 ký, ăn nhiều mát, bổ còn giúp sáng mắt, giải độc.

Mẹo rán chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn, nhân ngọt lịm

Mẹo rán chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn, nhân ngọt lịm

Ăn - 1 ngày trước

Không phải ai cũng biết cách rán chả lá lốt có màu xanh mướt; nếu làm không khéo, miếng chả sẽ bị thâm đen, nhân khô xạp hoặc vỏ thì cháy mà nhân chưa chín.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, gắn kết các thế hệ trong ngôi nhà Việt.

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý mâm cỗ mặn Rằm tháng 7: Vừa đẹp vừa đủ đầy, ăn vào may mắn ghé cửa

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý mâm cỗ mặn Rằm tháng 7: Vừa đẹp vừa đủ đầy, ăn vào may mắn ghé cửa

Ăn - 2 ngày trước

Rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà còn là dịp để các gia đình Việt sum họp, dâng mâm cỗ mặn đủ đầy, cầu mong may mắn và an lạc.

Xem nhiều

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn
Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý mâm cỗ mặn Rằm tháng 7: Vừa đẹp vừa đủ đầy, ăn vào may mắn ghé cửa

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý mâm cỗ mặn Rằm tháng 7: Vừa đẹp vừa đủ đầy, ăn vào may mắn ghé cửa

Ăn
Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top