Loại rau hay bị nhầm với rau ngót, trồng một lần ăn cả đời, canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, chế biến được nhiều món ngon
GĐXH - Loại rau này xưa toàn bị chặt bỏ nhưng ngày nay nó là một loại rau đặc sản được dân thành phố săn lùng, có giá bán rất rẻ mà chế biến được nhiều món ngon.
Giá trị dinh dưỡng của rau chùm ngây
Rau chùm ngây còn gọi là cây ba đậu dại, cây bồn, cây cải ngựa hay cây dùi trống, có tên khoa học là Moringa oleifera Lamk và có nguồn gốc từ vùng phía Nam châu Á. Ở Việt Nam, trước đây chùm ngây thường mọc hoang ở rừng núi, nhưng nay đã trở thành đặc sản được bán với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.
Cây chùm ngây có những đặc điểm rất giống với cây rau ngót vì thế khá nhiều người nhầm lẫn hai loại cây này. Hoa của nó lại giống hoa đậu, hạt màu đen và quả như đậu đũa. Những bộ phận của cây như lá, cành, hoa, quả đều có giá trị dinh dưỡng cao và có thể chế biến thành những món ăn rất ngon. Bên cạnh đó, người ta cũng sử dụng chùm ngây như một loại thảo dược để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau. Trung tâm sức khỏe toàn cầu Johns Hopkins, Đại học Johns Hopkins của Mỹ còn cho rằng, đây là loại cây có thể cung cấp gần hết những loại axit amin cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Trong lá và hoa còn tươi của cây chùm ngây có chứa lượng vitamin K nhiều gấp 3 lần so với lượng vitamin K trong quả chuối. Lượng vitamin C trong chùm ngây cũng cao gấp 7 lần so với lượng vitamin C có trong quả cam, lượng canxi cao gấp 4 lần so với sữa, lượng vitamin A cũng nhiều gấp 4 lần lượng vitamin A trong cà rốt.
Rau chùm ngây là loại cây thân gỗ, có tuổi thọ cao, phát triển nhanh và rất dễ trồng. Sau khi trồng, chỉ trong vòng vài tháng là có thể bắt đầu thu hoạch lá. Cây ra lá liên tục quanh năm, không cần tái gieo trồng mỗi vụ như các loại rau ngắn ngày khác, vì vậy người ta thường gọi nó là “rau trồng một lần, ăn cả đời”.
Gợi ý món ngon chế biến với rau chùm ngây
Canh rau chùm ngây nấu tôm
Cháo rau chùm ngây
Mì chùm ngây xào
Rau chùm ngây xào tỏi
Rau chùm ngây xào thịt bò
Bột chùm ngây
Bữa tối với 4 món ngon lành, làm nhanh mà chi phí bỏ ra cực rẻĂn - 2 giờ trước
Một bữa cơm ấm cúng không cần cầu kỳ, chỉ cần 4 món đơn giản, hai mặn hai chay, là đủ để vừa ngon miệng vừa tiết kiệm, lại đánh bại mọi hộp cơm ship về!
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360 - 5 giờ trước
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.
Những điều cần lưu ý khi cúng Rằm tháng 7Ăn - 6 giờ trước
Để lễ cúng Rằm tháng 7 diễn ra trọn vẹn với đầy đủ ý nghĩa, có một số lưu ý quan trọng mà các gia đình không nên bỏ qua.
Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngonĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Bạn sẽ vô cùng bất ngờ với món ăn lạ miệng, độc đáo từ loại rau quen thuộc, bán đầy chợ.
Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hươngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam, mâm cúng thần linh, gia tiên Rằm tháng 7 trong nhà gồm lễ vật dâng gia tiên với hương, hoa, rượu, xôi, vàng mã, quần áo giấy, cùng mâm cỗ mặn không thể thiếu gà luộc được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt.
Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộnĂn - 1 ngày trước
Bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình sau giờ làm, chấm dứt tình trạng lúng túng hỏi "nên ăn gì?".
Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau này nông thôn xưa nhà nào cũng trồng, nay hái bán vài chục nghìn 1 ký, ăn nhiều mát, bổ còn giúp sáng mắt, giải độc.
Mẹo rán chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn, nhân ngọt lịmĂn - 1 ngày trước
Không phải ai cũng biết cách rán chả lá lốt có màu xanh mướt; nếu làm không khéo, miếng chả sẽ bị thâm đen, nhân khô xạp hoặc vỏ thì cháy mà nhân chưa chín.
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngayẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, gắn kết các thế hệ trong ngôi nhà Việt.
Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý mâm cỗ mặn Rằm tháng 7: Vừa đẹp vừa đủ đầy, ăn vào may mắn ghé cửaĂn - 2 ngày trước
Rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà còn là dịp để các gia đình Việt sum họp, dâng mâm cỗ mặn đủ đầy, cầu mong may mắn và an lạc.
80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộcẨm thực 360
GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.