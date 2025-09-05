Loại rau hay bị nhầm với rau ngót, trồng một lần ăn cả đời, canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, chế biến được nhiều món ngon

Giá trị dinh dưỡng của rau chùm ngây

Rau chùm ngây còn gọi là cây ba đậu dại, cây bồn, cây cải ngựa hay cây dùi trống, có tên khoa học là Moringa oleifera Lamk và có nguồn gốc từ vùng phía Nam châu Á. Ở Việt Nam, trước đây chùm ngây thường mọc hoang ở rừng núi, nhưng nay đã trở thành đặc sản được bán với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Cây chùm ngây có những đặc điểm rất giống với cây rau ngót vì thế khá nhiều người nhầm lẫn hai loại cây này. Hoa của nó lại giống hoa đậu, hạt màu đen và quả như đậu đũa. Những bộ phận của cây như lá, cành, hoa, quả đều có giá trị dinh dưỡng cao và có thể chế biến thành những món ăn rất ngon. Bên cạnh đó, người ta cũng sử dụng chùm ngây như một loại thảo dược để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau. Trung tâm sức khỏe toàn cầu Johns Hopkins, Đại học Johns Hopkins của Mỹ còn cho rằng, đây là loại cây có thể cung cấp gần hết những loại axit amin cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Trong lá và hoa còn tươi của cây chùm ngây có chứa lượng vitamin K nhiều gấp 3 lần so với lượng vitamin K trong quả chuối. Lượng vitamin C trong chùm ngây cũng cao gấp 7 lần so với lượng vitamin C có trong quả cam, lượng canxi cao gấp 4 lần so với sữa, lượng vitamin A cũng nhiều gấp 4 lần lượng vitamin A trong cà rốt.

Rau chùm ngây là loại cây thân gỗ, có tuổi thọ cao, phát triển nhanh và rất dễ trồng. Sau khi trồng, chỉ trong vòng vài tháng là có thể bắt đầu thu hoạch lá. Cây ra lá liên tục quanh năm, không cần tái gieo trồng mỗi vụ như các loại rau ngắn ngày khác, vì vậy người ta thường gọi nó là “rau trồng một lần, ăn cả đời”.

Gợi ý món ngon chế biến với rau chùm ngây

Canh rau chùm ngây nấu tôm

Đây là món canh thanh mát, dễ ăn và rất bổ dưỡng, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

Cháo rau chùm ngây

Cháo chùm ngây có thể nấu với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt băm, tim heo, hoặc cá, tùy theo sở thích. Cháo chùm ngây rất tốt cho hệ tiêu hóa và giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Mì chùm ngây xào

Mì chùm ngây có thể xào cùng tôm, thịt, nấm, hoặc rau củ, tạo nên một món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.

Rau chùm ngây xào tỏi

Món này có vị thơm của tỏi và vị ngọt của rau chùm ngây, thích hợp ăn kèm với cơm nóng.

Rau chùm ngây xào thịt bò

Món ăn này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng, rất thích hợp cho những người cần bổ sung dưỡng chất.

Bột chùm ngây

Bột chùm ngây có thể dùng để pha nước uống, làm bánh, hoặc cho vào các món ăn khác để tăng thêm giá trị dinh dưỡng.

