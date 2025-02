Loại rau không chỉ là gia vị tốt cho sức khỏe mà còn là cách để ‘lấy may’ ngày đầu năm mới

Người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý gì trong mâm cỗ Tết? GĐXH - Với người tiểu đường, việc lựa chọn thực phẩm là vô cùng quan trọng để duy trì mức đường huyết ổn định, tránh các biến chứng nguy hiểm. Trong ngày Tết, trong cách ăn uống của người tiểu đường càng cần chú ý hơn để đảm bảo an toàn.

Vừa là gia vị vừa dùng lấy may đầu năm

Trong ẩm thực Việt Nam, rau mùi là loại rau thơm quen thuộc. Ngoài dùng ăn sống kèm với các loại rau sống khác, rau mùi còn được dùng để kẹp bánh mì hay cho vào các món ăn giúp tăng hương vị của món ăn.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, rau mùi có nhiều tác dụng với sức khỏe. Trong rau mùi có chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất béo… tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là hàm lượng vitamin C có trong rau mùi cao hơn các loại rau thông thường.

Một người bình thường ăn khoảng từ 7-10 gr rau mùi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C một ngày của cơ thể. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch. Ngoài ra, trong rau mùi còn có hàm lượng carotene cao hơn 10 lần so với dưa chuột, cà chua.

Rau mùi được dùng trong nhiều món ăn và rau mùi già lại được dùng như cách 'lấy may' đầu năm

Trong y học cổ truyền, rau mùi có mùi thơm, tính ấm, kích thích hệ tiêu hóa. Ăn rau mùi giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ cải thiện nhức đầu, cảm cúm, tốt với người cao huyết áp.

Không chỉ là gia vị của nhiều món ăn, rau mùi còn được xem là thứ ‘lấy may’. Vào những ngày đầu năm, nhiều người có thói quen dùng rau mùi già để tắm hoặc đun nước rửa mặt lấy may.

Từ xưa, mọi người vẫn có quan niệm, dùng mùi già để gột rửa, xua đuổi những điều không may mắn trong năm qua và bước vào một năm mới với những mới mẻ, may mắn.

Món ngon lạ miệng với rau mùi

Salad rau mùi trộn mộc nhĩ và hành tây

Nguyên liệu

+ Nửa củ hành tây

+ 20gr rau mùi

+ 10ml giấm,

+ 10 gr mộc nhĩ

+ 1 quả ớt

+ Xì dầu, muối, mù tạt, đường mỗi thứ một ít.

Cách làm:

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ cho mềm rồi rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ. Cho một chút nước vào đun sôi rồi cho mộc nhĩ vào vào luộc khoảng 3 phút. Rau mùi bạn làm sạch, cắt khúc nhỏ.

Bước 2: Băm nhỏ ớt cho vào bát, sau đó cho giấm, xì dầu, dầu ớt, ít mù tạt, đường vào trộn đều. Nếu ai không ăn được cay thì có thể giảm bớt đường hoặc mù tạt. Tiếp theo đó, bạn cắt hành tây thành sợi nhỏ, thả vào ngâm trong nước đá lạnh khoảng 5 phút cho bớt mùi hăng, vớt ra để ráo nước.bạn xắt hành tây thành dải mỏng rồi thả vào tô nước lạnh ngâm trong khoảng 5 phút để khử mùi hăng

Khi chuẩn bị xong, cho hành tây, rau mùi và mộc nhĩ đã luộc vào bát tô có nước sốt rồi trộn đều là thưởng thức được.

Món rau mùi trộn mộc nhĩ cùng hành tây là món salad dễ ăn. Khi ăn có vị giòn, chua cay mặn ngọt nên kích thích vị giác và lạ miệng.

Rau mùi ngâm tương

Đây là cách mà người Hàn vẫn thường làm để ăn cùng với cơm hoặc cuốn cùng với thịt nướng. Nhiều người Việt hiện cũng thích món ăn này.

Bạn cần chuẩn bị hỗn hợp gồm dấm, nước xì dầu, ớt bột, muối, đường, mè rang và đem chúng đi đun sôi. Sau đó, bạn cho rau mùi đã được làm sạch, ngâm vào hỗn hợp này khoảng 2 ngày cho ngấm gia vị là dùng được. Vào thời tiết lạnh, món này ăn vô cùng đưa cơm.

Rau mùi ngâm tương dù làm không khó nhưng lại mất nhiều thời gian.

Cách bảo quản rau mùi tươi lâu

Nhiều người thường trữ rau mùi để sử dụng. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản, rau mùi lại rất dễ bị hỏng. Với cách đơn giản dưới đây bạn có thể giữ được rau mùi tươi lâu mà không lo mất thời gian phải đi chợ mỗi ngày.

Theo đó, rau mùi khi mua về, bạn cần nhặt hết những lá hỏng, giữ phần gốc lại cho rau lâu hỏng. Rửa sạch phần bùn đất ở gốc rau, sau đó cho rau ở nơi thoáng gió cho ráo nước. Tiếp đó, bạn dùng giấy báo để bọc rau mùi.

Sau khi đã gói xong, bạn cho vào túi sạch rồi để ở ngăn mát tủ lạnh. Nếu không dùng giấy báo, bạn có thể dùng khăn giấy nhà bếp. Với cách này, rau mùi có thể giữ tươi từ 7-10 ngày mà vẫn giữ được màu sắc, hương vị cũng như chất dinh dưỡng của rau.