Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Ngày 20/4, ông Lữ Văn Đương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trưa cùng ngày trên địa bàn xảy ra một vụ giông lốc, khiến tài sản, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.



Mái tôn của nhà bán trú điểm trường Tiểu học Khe Tròn bị thổi bay lên cây.

Ông Đương thông tin thêm, trận lốc diễn ra rất nhanh tại các bản Tân Ngọc, bản Mà và Tân Tiến. Thiệt hại nặng nhất là điểm trường Tiểu học Khe Tròn, với 3 phòng học bị tốc mái ngói. Toàn bộ mái tôn của nhà bán trú bị thổi bay lên ngọn cây. Rất may là vào ngày nghỉ nên không có thầy cô và học sinh ở trường.

Điểm trường Khe Trong bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra giông lốc, chính quyền địa phương huy động lực lượng dọn dẹp, sửa chữa phòng học và nhà bán trú để học sinh đi học lại vào thứ 2 tuần tới.

Trước đó, trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn, Anh Sơn cũng xảy ra lốc xoáy kèm mưa đá khiến hàng trăm ngồi nhà bị hư hỏng, hàng trăm hecta hoa màu hư hại. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do giông lốc trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Ông Tăng Văn An, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía nam của một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ bắc kết hợp với vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông nam, hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào và dông trên khu vực Bắc Trung Bộ. Trong số đó, một số huyện tại Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị đã ghi nhận tố lốc và mưa đá.

Hiện tượng lốc kèm mưa đá diễn ra rất nhanh nên có dự báo cũng khó tránh khỏi tổn thất. Nếu cảnh báo sớm, nhanh nhất chỉ tránh thiệt hại về người. Đối với tài sản như nhà cửa, hoa màu chắc chắn sẽ bị thiệt hại.

Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ khuyến cáo. Trong thời điểm giao mùa như hiện nay, mưa thường đi kèm với các hiện tượng cực đoan như giông lốc, mưa đá. Đặc biệt là tại các khu vực núi cao, nơi đối lưu khí hậu phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự hình thành của mây vũ tích và xuất hiện mưa đá. Dự báo cho đến ngày 10/5 vẫn là thời kỳ giao mùa, do đó các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn có khả năng xảy ra, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Chính vì vậy, người dân và các cơ quan chức năng cần chú ý và có giải pháp phòng tránh hiệu quả.

