Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Dự báo diễn biến thời tiết ngày mai các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500-5.000m nên hôm nay thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiều khu vực đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân.

Dự báo thời tiết ngày mai (30/3), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Từ 31/3-5/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Từ 1-4/4, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ. Khoảng 5-6/4, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Dự báo, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: TL

Theo nhận định của ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia) về diễn biến nắng nóng mùa hè tới, tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra sớm. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6.

Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5.

Theo vị chuyên gia khí tượng, dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng khả năng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.