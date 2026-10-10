Lời cảm ơn cho ngày Sức khoẻ và Đời sống tròn 65 năm tuổi

Kính gửi quý độc giả của Báo Sức khỏe và Đời sống!

Vào ngày này 65 năm trước (10/10/1961), tờ "Sức khỏe" đầu tiên xuất bản đã đặt viên gạch quý báu cho chặng đường vẻ vang của Báo Sức khoẻ và Đời sống. Bộ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Chủ nhiệm đầu tiên của báo – đã đặt tên tờ báo với mong muốn báo không chỉ phục vụ ngành y tế mà vì sức khỏe của toàn dân.

Đến ngày 9/10/1995, một cột mốc lịch sử khác được đánh dấu khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trọng Nhân quyết định tách báo Sức khỏe khỏi Nhà xuất bản Y học, trở thành một cơ quan độc lập trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Báo Sức khỏe & Đời sống. Kể từ đó, tờ báo vinh dự mang trong mình trọng trách là Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, là diễn đàn "Vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân".

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi trân trọng mồ hôi, nước mắt và cả thanh xuân của biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đi trước. Từ những ngày cơ sở vật chất thiếu thốn, phải sắp chữ chì trong điều kiện chiến tranh và thời kỳ bao cấp, cho đến khi đối mặt với bùng nổ thông tin và đại dịch toàn cầu; ngọn lửa nghề tại Báo Sức khỏe và Đời sống chưa bao giờ tắt.

Ngọn lửa ấy được thắp lên từ tôn chỉ, nhiệm vụ cao quý: Làm cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, làm người bạn đồng hành tin cậy của độc giả trong công tác truyền thông bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kính thưa quý độc giả!

Thừa hưởng thành quả đáng tự hào ấy, thế hệ chúng tôi hôm nay bước vào một thời kỳ mới với niềm tự hào nhưng cũng đầy áp lực. Trong kỷ nguyên đa nền tảng, báo chí thay đổi từng ngày và "chuyển đổi số" là việc bắt buộc phải làm để tồn tại. Với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám đổi mới và làm tới cùng, đặc biệt là sự cộng hưởng sức mạnh từ 2 tờ báo uy tín Sức khoẻ và Đời sống cùng Gia đình và Xã hội, chúng tôi đã và đang bứt phá mạnh mẽ, hoà chung với khí thế vươn mình của đất nước.

Những nỗ lực chuyển mình đã mang lại những quả ngọt. Dù báo in đang trong bối cảnh khó khăn, Báo Sức khoẻ và Đời sống vẫn đảm bảo xuất bản đúng tiến độ, giữ vững chất lượng và sự chính xác trong tuyên truyền các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế. Trên không gian số, Báo Sức khỏe và Đời sống liên tục khẳng định vị thế là tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông y tế. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, báo xuất bản hàng chục nghìn tin, bài, đạt hơn 100 triệu lượt xem qua hệ thống báo điện tử và các chuyên trang.

Hệ sinh thái mạng xã hội của báo cũng đang phủ sóng mạnh mẽ: Kênh YouTube đạt hơn 3,1 triệu người đăng ký; fanpage Facebook có trên 650 nghìn người theo dõi; kênh TikTok thu hút gần 1,6 triệu người theo dõi.

Chúng tôi tin rằng, hàng trăm triệu lượt xem ấy chính là hàng trăm triệu lần thông điệp về y tế, về những điều tốt đẹp được gửi gắm thành công đến cộng đồng.

Nhưng con số thống kê không phải là giá trị duy nhất chúng tôi hướng tới. Điều làm chúng tôi tự hào nhất chính là tính nhân văn, sự tử tế và trách nhiệm xã hội. Giữa dòng chảy thông tin phức tạp của mạng xã hội, Báo Sức khỏe và Đời sống vẫn đứng vững như một điểm tựa nội dung chính thống; dùng ngòi bút bảo vệ lẽ phải, sự thật và uy tín; bóc trần những kẻ giả danh, lừa đảo, trục lợi trên sức khoẻ đồng bào; bảo vệ danh dự của đội ngũ thầy thuốc.

Qua 6 mùa Cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng", chúng tôi đã cùng độc giả rơi những giọt nước mắt trân trọng trước những y bác sĩ bám bản, bám làng giành giật sự sống cho bệnh nhân. Thông qua các chiến dịch như "Cơ sở y tế không khói thuốc lá", "Tôi khoẻ đẹp hơn", chuỗi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam", Lễ phát động "Ngày Sức khỏe toàn dân", hay các hội thảo quốc tế về khoa học y tế, chuyển đổi số, bệnh viện thông minh..., báo đã hoàn thành xuất sắc vai trò cầu nối giữa cơ quan chức năng, nhà khoa học và người dân.

Kính thưa quý độc giả,

Dấu mốc 65 năm cũng là vạch xuất phát cho một chặng đường mới. Chúng ta đang sống trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và thuật toán có thể thay đổi cách tiếp nhận thông tin chỉ trong tích tắc, chậm một nhịp là bị bỏ lại. Nhưng chúng tôi luôn tâm niệm: Công nghệ dù hiện đại đến đâu, máy móc thông minh cỡ nào cũng không thể thay thế trái tim, lương tri và đạo đức của người làm báo ngành y tế. Trọng tâm của tòa soạn hội tụ, suy cho cùng, vẫn là những nhà báo hội tụ. Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, nhân văn, nơi ngọn lửa nghề luôn rực cháy.

Thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Sức khoẻ và Đời sống hôm nay tự dặn lòng phải có trách nhiệm dùng nhiệt huyết tuổi trẻ, tri thức và công nghệ để đưa tờ báo tiến xa hơn, gặt hái nhiều thành tựu hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, thay mặt Ban Biên tập, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm chỉ đạo. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác. Xin tri ân hàng triệu độc giả trên cả nước đã luôn yêu thương, gắn bó với Báo Sức khỏe và Đời sống.

Sự đồng hành của quý vị sẽ nối dài hơn và dài mãi hành trình Vì sức khoẻ Nhân dân - trong niềm tự hào và cả sự biết ơn.

Nhà báo Trần Tuấn Linh

Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống