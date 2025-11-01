Lợi ích sức khỏe của từng loại trà và thời điểm tốt nhất để uống
Mỗi loại trà đều mang lại nhiều lợi ích riêng nếu chọn đúng thời điểm thưởng thức và uống vừa phải.
Các nghiên cứu cho thấy trà có thể giảm huyết áp, hạ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và kiểm soát lo âu. Những lợi ích này chủ yếu đến từ polyphenol - chất chống oxy hóa tự nhiên trong lá trà, bảo vệ tế bào và ngăn ngừa viêm nhiễm, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
Theo Tiến sĩ người Anh Tim Bond, chuyên gia thuộc Hội đồng tư vấn về trà, “uống 3-4 tách trà mỗi ngày là một trong những cách đơn giản nhất để chăm sóc sức khỏe". Tuy nhiên, ông lưu ý rằng cách uống trà với sữa và đường có thể làm mất đi phần nào tác dụng tốt đó.
Buổi sáng - Trà đen
Một tách trà đen là khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới. Trà đen chứa nhiều flavonoid, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu. Với lượng caffeine khoảng 47mg mỗi tách, giúp tỉnh táo tương tự cà phê nhưng nhẹ nhàng hơn. Uống trà đen vào buổi sáng không chỉ giúp bạn tập trung mà còn bổ sung nước cho cơ thể sau giấc ngủ dài. Bạn có thể dùng kèm sữa nếu thích nhưng nên hạn chế đường.
Buổi trưa - Trà xanh
Trà xanh là “ngôi sao” trong các loại trà nhờ chứa nhiều catechin, đặc biệt là EGCG, có tác dụng bảo vệ tim và não, đồng thời ngăn ngừa bệnh Alzheimer và Parkinson. Ngoài ra, trà xanh còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp hơi thở thơm mát, nên uống một tách sau bữa trưa là lựa chọn tốt - vừa tốt cho tiêu hóa, vừa có lợi cho răng miệng.
Buổi chiều - Trà hoa nhài
Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, một tách trà hoa nhài là cách nhẹ nhàng để thư giãn. Trà được làm bằng cách ướp hoa nhài tươi với lá trà xanh, tạo nên hương thơm thanh mát và dễ chịu. Hương hoa nhài giúp giảm căng thẳng, hạ nhịp tim và cải thiện tâm trạng. Trà còn chứa L-Theanine, một axit amin giúp thư giãn mà không gây buồn ngủ. Đây là loại trà lý tưởng cho buổi chiều - vừa tỉnh táo, vừa dịu nhẹ hơn cà phê.
Buổi tối - Trà ô long
Trà ô long nằm giữa trà đen và trà xanh, vừa có hương vị đậm đà, vừa mang đặc tính thanh nhẹ. Nghiên cứu cho thấy uống trà ô long thường xuyên giúp ổn định đường huyết nhờ cải thiện độ nhạy insulin và giảm hấp thu glucose. Uống một tách trong hoặc sau bữa tối, nhất là khi bữa ăn có nhiều tinh bột, giúp cân bằng năng lượng và ngăn đường huyết tăng đột ngột.
Trước khi ngủ - Trà hoa cúc
Kết thúc một ngày bằng trà hoa cúc sẽ giúp cơ thể và tinh thần thư giãn hoàn toàn. Loại trà này chứa apigenin, hợp chất tự nhiên giúp giảm lo âu, dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Với hương thơm nhẹ, không caffeine, không calo, trà hoa cúc là thức uống lý tưởng trước khi đi ngủ. Tiến sĩ Bond khuyên nên uống khoảng một giờ trước khi ngủ để đạt hiệu quả tốt nhất.
