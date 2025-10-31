Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua

Thứ sáu, 10:42 31/10/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh tiểu đường được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, thừa cân, gai đen vùng cổ gáy...

Dấu hiệu bệnh tiểu đường type 2: Tiểu nhiều, gai đen vùng cổ gáy

Mới đây, PKĐK Vĩnh Phúc (Phú Thọ) tiếp nhận em N.N.N (17 tuổi), được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, tự thử đường máu mao mạch thấy tăng cao.

Khám ban đầu thấy em N. có tình trạng thừa cân, gai đen vùng cổ gáy, BMI 25,7 (với người châu Á, BMI <23). 

Kết quả xét nghiệm ghi nhận: Glucose huyết tương lúc đói: 7,26 mmol/L; HbA1c tăng cao lên tới 10.6% (chỉ số bình thường <5.7%); Insulin: 6,23 uU/ml; C-peptide: 0,84 ng/ml; các tự kháng thể: Anti-GAD, ICA âm tính. 

Dựa vào các kết quả trên, em N. được chẩn đoán đái tháo đường type 2 (ĐTĐ type 2). 

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân được hướng dẫn chế độ ăn và tập luyện để giảm cân, giảm đề kháng insulin, kiểm soát đường máu bằng thuốc, tự theo dõi đường máu mao mạch tại nhà và tái khám định kỳ hằng tháng.

Bệnh tiểu đường type 2 có dấu hiệu trẻ hóa

Trong nhiều thập kỷ, ĐTĐ type 2 được coi là bệnh lý của người lớn tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc ở trẻ em và thanh thiếu niên đang gia tăng nhanh, một số trường hợp được ghi nhận ở lứa tuổi 14-15.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường tăng gấp đôi chỉ trong khoảng 10 năm. Thống kê năm 2012 cho thấy, tỷ lệ mắc là hơn 4%, đến năm 2020 tăng lên gần 7,3%.

Năm 2024, khoảng 7 triệu người Việt đang mắc bệnh. Đáng chú ý, trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng (34% biến chứng về tim mạch; 39,5% biến chứng về mắt và thần kinh; 24% biến chứng về thận).

Bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống.

BSCKI. Dương Thị Phương Thúy - Phó Giám đốc chuyên môn của bệnh viện cho hay, ca bệnh trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ hoá, len lỏi vào lứa tuổi học đường.

Các bậc cha mẹ nên cho con đi khám tầm soát đái tháo đường nếu trẻ thừa cân, béo phì, tiền sử cân nặng lúc sinh trên 4kg, chế độ ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh hoặc lối sống ít hoạt động thể chất.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường type 2 ở người trẻ 

BSCKI. Dương Thị Phương Thúy - Phó Giám đốc chuyên môn của bệnh viện cho biết, ĐTĐ type 2 ở người trẻ không hoàn toàn giống như ở người lớn. Nó thường đặc trưng bởi sự kết hợp của:

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh: BVCC

Kháng Insulin nặng hơn: Đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì do tác động của hormone tăng trưởng và hormone giới tính.

Rối loạn chức năng tế bào beta tụy tiến triển nhanh: Tế bào beta của người trẻ thường có khả năng bù trừ kém hiệu quả hơn trước tình trạng kháng insulin kéo dài, dẫn đến suy giảm nhanh chóng chức năng tiết insulin.

Yếu tố di truyền và dân tộc: Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đáng kể ở một số nhóm dân tộc thiểu số và những người có tiền sử gia đình mạnh mẽ.

Việc chẩn đoán đái tháo đường type 2 ở người trẻ thường bị trì hoãn do triệu chứng lâm sàng không rõ ràng. Hậu quả là nguy cơ xuất hiện các biến chứng sớm và nghiêm trọng hơn so với người lớn tuổi, bao gồm:

Mạch máu nhỏ (bệnh võng mạc, bệnh thận): Có thể dẫn đến mù lòa, suy thận, thậm chí cắt cụt chi;

Mạch máu lớn (bệnh tim mạch): Tăng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim.

Ai nên sớm tầm soát bệnh tiểu đường?

Đối tượng cần tầm soát là trẻ em và thanh thiếu niên thừa cân hoặc béo phì (BMI > bách phân vị 85 đối với tuổi và giới tính hoặc BMI >25) có ít nhất một yếu tố nguy cơ bổ sung, bao gồm:

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Người có tiền sử gia đình, đái tháo đường type 2 ở người thân cấp 1 hoặc cấp 2 (cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô chú);

- Dân tộc/Chủng tộc, thuộc các nhóm có tỷ lệ mắc cao (người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha/Latinh, người châu Á/đảo Thái Bình Dương);

- Người có dấu hiệu kháng Insulin, bệnh gai đen, buồng trứng đa nang, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, trẻ nhỏ có cân nặng sơ sinh > 4kg hoặc mẹ bị đái tháo đường thai kỳ.

Thời điểm tầm soát bắt đầu từ 10 tuổi hoặc khi bắt đầu dậy thì (nếu dậy thì trước 10 tuổi).

Tần suất lặp lại mỗi 3 năm nếu kết quả tầm soát ban đầu là bình thường. Nếu bệnh nhân phát triển các yếu tố nguy cơ mới (tăng cân đáng kể) hoặc xuất hiện triệu chứng lâm sàng, có thể tầm soát sớm hơn.

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua - Ảnh 4.Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

GĐXH - Tiểu đường là một căn bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ được chẩn đoán khi khám sức khỏe hoặc khi xuất hiện một số triệu chứng bất thường.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

6 nguyên nhân gây vết loét ở người bệnh tiểu đường, nhất định phải biết để tránh

6 nguyên nhân gây vết loét ở người bệnh tiểu đường, nhất định phải biết để tránh

Người đàn ông nhập viện vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận sai lầm nghiêm trọng khi điều trị bệnh tiểu đường

Người đàn ông nhập viện vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận sai lầm nghiêm trọng khi điều trị bệnh tiểu đường

11 biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường không thể chủ quan, người mắc bệnh cần biết

11 biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường không thể chủ quan, người mắc bệnh cần biết

Cùng chuyên mục

Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mình

Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mình

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Trong khi ung thư cổ tử cung vẫn là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam, nhiều người trẻ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin HPV - biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Không ít người cho rằng HPV chỉ liên quan đến phụ nữ, hoặc đã “quá tuổi” để tiêm phòng.

Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sống

Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sống

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp đột ngột đau tức ngực trái, khó thở khi đang làm việc nên đến viện khám.

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Trường hợp của bệnh nhân H.T.N (nam, 49 tuổi) may mắn phát hiện sớm bệnh lý gan nguy hiểm trong một chương trình xét nghiệm miễn phí.

Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!

Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn...

Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dưới

Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dưới

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Đôi chân nặng nề, đau mỏi, nổi gân xanh… có thể là dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới – căn bệnh âm thầm nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ đôi chân của mình, ngăn ngừa bệnh từ sớm.

Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong trường hợp viêm họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại... cần được khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm.

Bị nghẹt mũi, chảy dịch nhiều năm, người đàn ông đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Bị nghẹt mũi, chảy dịch nhiều năm, người đàn ông đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thường xuyên bị nghẹt mũi nặng, khó thở kéo dài, cụ ông đi khám được chẩn đoán u nhú đảo ngược hốc mũi trái.

Đồng hồ sinh học của cơ thể - ngủ, ăn, nghỉ đúng lúc để sống khỏe mỗi ngày

Đồng hồ sinh học của cơ thể - ngủ, ăn, nghỉ đúng lúc để sống khỏe mỗi ngày

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 21h đến 9h sáng hôm sau là khoảng thời gian “vàng” để cơ thể tái tạo năng lượng và thải độc. Chỉ cần ngủ sớm, ăn sáng đúng giờ và để cơ thể vận hành theo đúng nhịp sinh học, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong sức khỏe mỗi ngày.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong trường hợp của Hứa Thiệu Hùng dù chưa rõ ông mắc loại ung thư nào, nhưng diễn tiến bệnh từ âm thầm đến khi suy đa tạng, phản ánh đúng quy luật phát triển nguy hiểm của ung thư.

Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêm

Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên 23 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 cho biết đã tắm đêm bằng nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay.

Xem nhiều

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Bệnh thường gặp

GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.

Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dưới

Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dưới

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top