Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông

Thứ sáu, 15:26 31/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Thời tiết giao mùa, lạnh và hanh khô dễ gây bệnh. Hãy chủ động giữ ấm, ăn uống đủ chất và tăng đề kháng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông - Ảnh 1.

Chủ động bảo vệ sức khỏe trước khi thời tiết “thử thách” cơ thể bạn.

Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông - Ảnh 2.Loại hạt được coi là gia vị vàng khi trời rét đậm rét hại, chỉ cần bổ sung một nhúm là chữa được vô vàn bệnh mùa đông

Từ việc trị cước do lạnh đến đau nhức xương khớp, loại hạt này đều phát huy công dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả mà không cần phải dùng đến thuốc tây.

Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông - Ảnh 3.Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

GĐXH - Miền Bắc mùa Đông năm nay có nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm, với khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá tại vùng núi; Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

 

Trà Vy
Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ qua

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ qua

Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mình

Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mình

Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sống

Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sống

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!

Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!

Cùng chuyên mục

Sức khỏe tâm thần đáng báo động của người trẻ hiện nay

Sức khỏe tâm thần đáng báo động của người trẻ hiện nay

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Giới trẻ đối mặt áp lực học tập, công việc, mạng xã hội. Chăm sóc sức khỏe tâm thần là chìa khóa giúp họ cân bằng, vượt qua và trưởng thành vững vàng.

Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờ

Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh khối u tuyến thượng thận trái cấu trúc không đồng nhất, được xác định là nguyên nhân gây tăng huyết áp kéo dài.

Kéo dài tuổi thọ cho người bệnh cao tuổi mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng

Kéo dài tuổi thọ cho người bệnh cao tuổi mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày ở tuổi 85 có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp điều trị đều, loét dạ dày... đã được mổ thành công.

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ qua

Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ qua

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh tiểu đường được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, thừa cân, gai đen vùng cổ gáy...

Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mình

Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mình

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khi ung thư cổ tử cung vẫn là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam, nhiều người trẻ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin HPV - biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Không ít người cho rằng HPV chỉ liên quan đến phụ nữ, hoặc đã “quá tuổi” để tiêm phòng.

Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sống

Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sống

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp đột ngột đau tức ngực trái, khó thở khi đang làm việc nên đến viện khám.

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Trường hợp của bệnh nhân H.T.N (nam, 49 tuổi) may mắn phát hiện sớm bệnh lý gan nguy hiểm trong một chương trình xét nghiệm miễn phí.

Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!

Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn...

Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dưới

Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dưới

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đôi chân nặng nề, đau mỏi, nổi gân xanh… có thể là dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới – căn bệnh âm thầm nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ đôi chân của mình, ngăn ngừa bệnh từ sớm.

Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong trường hợp viêm họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại... cần được khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm.

