Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông

9 giờ trước

GĐXH - Trong khi ung thư cổ tử cung vẫn là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam, nhiều người trẻ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin HPV - biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Không ít người cho rằng HPV chỉ liên quan đến phụ nữ, hoặc đã “quá tuổi” để tiêm phòng.