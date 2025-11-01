Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ăn

Người Nhật thích ăn củ sen - đây là lý do

Củ sen, được gọi là renkon trong tiếng Nhật, là một nguyên liệu thiết yếu trong ẩm thực Nhật Bản. Trong văn hóa ẩm thực của người Nhật, củ sen thường xuất hiện trong osechi ryori – bữa ăn ngày Tết, tượng trưng cho triển vọng phát triển trong tương lai và khả năng nhìn thấy con đường phía trước.

Theo quan điểm y học Trung Quốc, củ sen được xem là thực phẩm bổ hơn cả thịt cá. Còn ở Hàn Quốc, của sen được mệnh danh là "nhân sâm" vì chữa nhiều bệnh. Đặc biệt ở Nhật Bản, củ sen được ví như lại củ "quốc dân", giúp bổ sung dinh dưỡng, kéo dài tuổi thọ.

Ảnh minh họa

Theo y học hiện đại, củ sen là nguyên liệu có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, bao gồm khả năng cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol, hạ huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch.

Thành phần dinh dưỡng trong củ sen có chứa đến 80% nước cùng mucin – chất nhầy tự nhiên – nó hoạt động như một "màng lọc" nội tại, giữ ẩm cho niêm mạc và da từ sâu bên trong. Chất tannin và vitamin C trong củ sen có công dụng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường, đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư đại tràng.

Ngoài công dụng làm thuốc, bạn có thể chế biến củ sen thành những món ăn ngon và đa dạng như: xào, luộc, hấp, chiên giòn, hầm canh...

Công dụng của củ sen với sức khỏe

Tốt cho tim mạch

Củ sen có hàm lượng kali dồi dào. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả và duy trì nhịp tim ổn định. Quan trọng hơn, củ sen chứa nhiều chất xơ hòa tan, một "chiến binh" mạnh mẽ giúp giảm đáng kể nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu. Khi cholesterol xấu được kiểm soát, nguy cơ hình thành mảng bám trong thành động mạch sẽ giảm đi, góp phần ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như đột quỵ và đau tim.

Ảnh minh họa

Tốt cho tiêu hóa

Củ sen là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, đặc biệt là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó đẩy lùi tình trạng táo bón và duy trì sự đều đặn của hệ tiêu hóa.

Đồng thời, chất xơ hòa tan đóng vai trò là "thức ăn" cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thụ vitamin, khoáng chất.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Củ sen là một "ngân hàng" vitamin C tự nhiên. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Vitamin C còn đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, lực lượng "vệ sĩ" của cơ thể, giúp chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.

Ảnh minh họa.

Giúp an thần, giảm stress

Củ sen chứa vitamin B6, một dưỡng chất thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như serotonin và dopamine. Serotonin giúp điều chỉnh tâm trạng, mang lại cảm giác thư thái, trong khi dopamine liên quan đến cảm giác hạnh phúc và động lực. Nhờ đó, việc tiêu thụ củ sen có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao tinh thần một cách tự nhiên.

5 lưu ý cần tránh khi ăn củ sen để tốt nhất cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

Không ăn khi tiêu hóa kém

Củ sen sống là một loại thực phẩm có tính giải nhiệt nên đối với những người có cơ thể khô nóng thì ăn củ sen sống là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, những người tỳ vị hư nhược, lạnh bụng và người bị tiêu chảy nếu ăn củ sen sống sẽ làm nặng thêm các triệu chứng, khó tiêu hóa.

Không nên ăn củ sen với đậu nành

Đậu nành rất giàu chất dinh dưỡng, ngoài hàm lượng lớn protein còn rất giàu chất sắt, vì vậy đậu nành không được ăn cùng với củ sen, vì củ sen chứa nhiều xenlulo. Xenlulo sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt của cơ thể con người.

Ảnh minh họa.

Không nên ăn củ sen với gan động vật

Củ sen có chứa xenlulo, axit aldonic trong chất xơ có thể tạo thành hỗn hợp với các nguyên tố vi lượng như sắt, đồng, kẽm trong gan động vật, làm cơ thể người giảm hấp thu các nguyên tố này.

Vì vậy, nếu muốn nấu canh củ sen, tốt hơn là nên nấu với sườn hoặc thịt thái mỏng, không nấu với nội tạng. Món canh nội tạng và củ sen tuy có vị ngon nhưng dinh dưỡng lại ít hơn nhiều.

Không nên nấu củ sen trong chảo

Trong củ sen có chứa nhiều chất sắt, rất tốt cho máu của chúng ta. Nhưng tốt hơn hết không nên dùng chảo khi ninh củ sen vì sẽ làm củ sen bị thâm đen.

Nên dùng nồi bằng sứ hoặc inox để ninh củ sen. Không chỉ củ sen mà các loại thực phẩm khác có hàm lượng sắt cao cũng không thể nấu trong nồi sắt là có lý do.