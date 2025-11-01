Loại rau rẻ tiền bán đầy chợ, người Việt nên ăn để ngừa viêm họng, giảm ho khi trời lạnh
GĐXH - Một trong những bài thuốc dân gian trị ho, viêm họng khi thời tiết thay đổi phải nhắc đến là rau giá đỗ.
Có nên ăn rau giá đỗ khi bị ho, viêm họng không?
Trong số các thực phẩm tốt cho người bị ho, viêm họng thì giá đỗ được xem là một trong những bài thuốc dân gian an toàn, dễ thực hiện, mang lại hiệu quả cao nên được rất nhiều người áp dụng.
Giá đỗ mang vị ngọt mát tự nhiên, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, kháng viêm, hạ huyết áp, lợi tiểu rất hiệu quả. Chúng thường được sử dụng để chữa một số bệnh như: táo bón, bí tiểu, phù thũng, huyết áp cao, khô miệng rát họng, chữa viêm họng, khan tiếng.
Ngoài ra, giá đỗ còn giàu vitamin nhóm B bao gồm: B2, B11, B12, vitamin E, C, carotein, protein và khoáng chất như canxi, sắt, photpho nên rất có lợi cho sức khỏe.
Đặc biệt, các tính chất của giá đỗ được sử dụng vào việc chữa viêm họng là nổi bật nhất.
3 món ăn bài thuốc trị viêm họng từ rau giá đỗ
Bài thuốc 1: Cách này có tác dụng giảm đau họng do bệnh viêm họng rất hiệu quả. Bạn chỉ cần thực hiện đơn giản như sau: Rửa sạch giá đỗ rồi trùng qua với nước sôi. Vớt giá ra rồi nhai và nuốt từ từ cả xác lẫn nước. Thực hiện đều đặn và liên tục trong 3 ngày sẽ cho thấy triệu chứng giảm đáng kể.
Bài thuốc 2: Làm giảm các dấu hiệu viêm họng như đau rát, sưng tấy và cải thiện tình trạng khàn tiếng là những hiệu quả mà cách trị viêm họng này mang lại. Thực hiện như sau: Đem 500g giá đỗ ép lấy nước rồi dùng uống mỗi ngày cho đến khi các triệu chứng dần biến mất.
Bài thuốc 3: Bạn chuẩn bị các nguyên liệu: 200g giá đỗ tươi, 1 củ gừng nhỏ, 1 thìa muối hạt. Thực hiện: Giá đỗ đem rửa sạch rồi chần qua với nước sôi để nguội. Sau đó cho vào máy sinh tố, thêm vài lát gừng và muối vào và xay nát hỗn hợp. Tiếp theo, bạn lọc lấy nước và uống nước này một cách từ từ. Phần bã đem ngậm trong miệng khoảng 5 phút để cho những hoạt chất có trong giá đỗ và gừng hoạt động và trị viêm họng hiệu quả.
4 lưu ý khi uống nước giá đỗ trị đau họng
Không dùng thay thế thuốc điều trị
Nước giá đỗ chỉ có tác dụng hỗ trợ làm dịu cổ họng trong những trường hợp đau họng nhẹ, đau do thay đổi thời tiết. Nếu nguyên nhân đau họng do vi khuẩn, virus hoặc liên quan đến các bệnh lý như viêm họng, viêm thanh quản,… người bệnh cần được điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không nên tự ý bỏ điều trị và chỉ dùng nước giá đỗ, vì nó có thể khiến bệnh kéo dài hoặc trở nặng.
Không dùng khi hệ tiêu hoá kém
Giá đỗ có tính mát, vì vậy những người có cơ địa "hàn" hoặc hệ tiêu hoá kém thường xuyên đầy bụng, tiêu chảy, cần hạn chế sử dụng. Nếu bạn vẫn muốn dùng, cần kết hợp giá đỗ và gừng tươi để cân bằng lại tính mát, giúp giảm tác động đến hệ tiêu hoá.
Không nên uống quá nhiều trong ngày
Mặc dù lành tính, nhưng việc lạm dụng nước giá đỗ (uống quá nhiều trong ngày hoặc dùng liên tục dài ngày) có thể gây rối loạn tiêu hoá hoặc làm lạnh bụng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ tiêu hoá kém. Mỗi ngày bạn chỉ nên uống khoảng 1 - 2 lần/ngày, mỗi lần khoảng 100 - 150ml.
Không dùng nước giá đỗ quá nguội
Uống nước giá đỗ khi còn ấm nhẹ sẽ giúp cổ họng dễ chịu và dễ hấp thu hơn. Nước nguội lạnh có thể khiến cổ họng bị kích thích, đau rát nhiều hơn, đặc biệt là khi có tình trạng viêm.
