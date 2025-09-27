Một người phụ nữ bị nước cuốn mất tích khi ra bến xe về quê

Tối 27/9, UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một phụ nữ bị nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) và chị Dương Thị H. (SN 1990 , quê Thanh Hóa; hiện thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe để về quê.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân có nhà bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh , chị H. bị trượt chân ngã rồi bị dòng nước cuốn trôi . Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường An Cựu đang triển khai tìm kiếm chị H. Riêng người chồng được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu an toàn.

Trong chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ di dời nhiều hộ dân ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đến nơi an toàn. Đây là khu vực thấp trũng, thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn kéo dài.