Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua!

Thứ hai, 19:37 22/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngủ đủ nhưng vẫn mệt? 6 dấu hiệu giấc ngủ kém dưới đây có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm, đừng chủ quan bỏ qua.

6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua! - Ảnh 1.

Giấc ngủ kém không chỉ gây mệt mỏi mà còn cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm. Đây là 6 dấu hiệu bạn cần lưu ý ngay.

6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua! - Ảnh 2.8 phút tập thở mỗi ngày giúp giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn

GĐXH - Khi bạn bị khó ngủ, hãy tập trung vào kỹ thuật thở, điều này có thể giúp ích cho giấc ngủ của bạn. Dưới đây là 5 kỹ thuật thở tốt cho tâm trí và cơ thể.

6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua! - Ảnh 3.7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.

6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua! - Ảnh 4.7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

GĐXH - Thiếu nước gây mệt mỏi, đau đầu, khô da và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhận biết 7 dấu hiệu sớm giúp bạn bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe.

 

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Khi cấp cứu cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, bác sĩ lưu ý điều gì?

Khi cấp cứu cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, bác sĩ lưu ý điều gì?

Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạc

Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạc

Cùng chuyên mục

Thanh niên 23 tuổi bị vỡ gan: Mối nguy tiềm ẩn từ những chấn thương bụng kín

Thanh niên 23 tuổi bị vỡ gan: Mối nguy tiềm ẩn từ những chấn thương bụng kín

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị vỡ gan cho biết, lúc mới ngã, anh không có cảm giác đau nhức nhiều, nhưng sáng hôm sau, anh không thể ngồi dậy, kèm theo đó là hiện tượng tiểu ra máu...

Người đàn ông phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày có triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị âm ỉ, đi ngoài phân lỏng và buồn nôn.

8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thải độc của cơ thể. Gan giúp phá vỡ các chất độc hại, còn thận giúp lọc máu và đào thải chất thải.

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - 2 vợ chồng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp cho biết đều có sức khỏe tốt, có đi khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa từng siêu âm tuyến giáp, cũng không có triệu chứng bệnh.

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa cực đơn giản

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa cực đơn giản

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp diễn tiến nặng, được cứu sống nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục...

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Thiếu nước gây mệt mỏi, đau đầu, khô da và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhận biết 7 dấu hiệu sớm giúp bạn bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe.

Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Tăng huyết áp kháng trị là tình trạng không cải thiện huyết áp và chỉ số huyết áp vẫn cao hơn so với mục tiêu điều trị dù đã dùng thuốc.

Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng

Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Món đặc sản cô gái đã ăn và phải nhập viện vì bị sốc phản vệ đó là nhộng ong.

Người phụ nữ 29 tuổi chảy máu dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Người phụ nữ 29 tuổi chảy máu dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Người bệnh bị chảy máu tiêu hóa có biểu hiện đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà, thường xuyên thức khuya xem điện thoại...

Xem nhiều

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bệnh thường gặp

GĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Bệnh thường gặp
2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

Bệnh thường gặp
7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bệnh thường gặp
Người đàn ông ở Hà Nội bị thủng ruột từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông ở Hà Nội bị thủng ruột từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top