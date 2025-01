Lộng lẫy áo dài chơi Tết, giá chỉ bằng 3 bát phở bò

Trong những năm gần đây, xu hướng mặc áo dài chơi Tết trở thành thú vui của nhiều người, đặc biệt là các chị em sinh sống tại thủ đô Hà Nội. May áo dài, diện những ngày đầu năm mới cũng trở thành thói quen những năm qua của chị Phạm Thị Thanh Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội). Chị Thủy cho biết: "Tết mặc sao cho đẹp, cho lịch sự, cho văn minh mà vẫn sang trọng và cuốn hút, áo dài luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi. Thời điểm này tôi cũng vừa đặt may một bộ áo dài mới."

Khác với chị Thủy, năm nay do thu nhập sụt giảm, thay vì may áo dài, nhiều người lại lựa chọn thuê áo dài chơi tết cho tiết kiệm. Những ngày vừa qua, cửa hàng áo dài của chị Hạnh tại Hà Đông, Hà Nội khá đông khách đến đặt may, mua và thuê áo dài. "Thường thường năm nào cũng thế, lượng khách đến thuê áo dài tại cửa hàng của tôi khá nhiều, có những năm không còn bộ nào trong nhà. Bắt đầu tầm này (tức khoảng 15 tháng 12 âm lịch) nhiều khách hàng đã đến đăng ký để thuê áo dài qua tết." Thường những bộ áo dài tơ tằm, may cầu kỳ, có đính hoa, phụ kiện thường có giá cho thuê tầm khoảng 300.000 đồng/bộ. Có những bộ đơn giản hơn thì có giá cho thuê khoảng 150.000 đến 200.000 đồng/bộ. Thời gian thuê khoảng tầm 5 ngày đến 1 tuần.

Chị Hạnh cho biết thêm, do chất lượng vải và may thủ công, khá cầu kỳ nên giá áo dài bán, cũng như cho thuê của cửa hàng chị có thể sẽ đắt hơn so với những cửa hàng cho thuê đồng phục biểu diễn. Đa số khách của cửa hàng chị Hạnh đều là khách quen, tin dùng sản phẩm của cửa hàng chị Hạnh lâu năm.

Cũng theo chị Hạnh, ngoài mẫu áo dài truyền thống, mấy năm nay khách hàng ưa chuộng thuê, mua mẫu áo dài trơn đơn giản, áo dài cách tân…