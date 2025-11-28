Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài đến cuối tuần

Thời tiết miền Bắc rét đậm ban đêm và sáng sớm, ban ngày nắng hanh

Theo bản tin dự báo thời tiết, Bắc Bộ đang trong giai đoạn hanh khô cao điểm. Ban đêm và sáng sớm trời rét cóng, ban ngày trời nắng hanh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Ban đêm và sáng sớm nhiệt độ khu vực Hà Nội và Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét cóng. Mức nhiệt thấp nhất từ 7-14 độ.

Từ 8h trở đi, mặt trời chiếu mạnh, nắng rát nhiệt độ tăng lên cao nhất 25-26 độ. Trời hanh khô. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn khoảng 10 độ, có thể gây ra các bệnh về hô hấp đặc biệt là ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Khu vực Trung Bộ hầu khắp trời tạnh ráo, nhiều nơi có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ phường Tĩnh Gia đến phường Tuy Hòa và Cao nguyên Trung Bộ là 24-26 độ. Những nơi khác nhiệt độ cao hơn từ 27-32 độ.

Thời tiết Nam Bộ đang trong những ngày nắng ráo dấu hiệu chuẩn bị bước vào mùa khô. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/11 đến ngày 29/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; riêng vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/11 đến ngày 07/12

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

+ Từ đêm 29/11-01/12: Đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

+ Từ ngày 02-06/12: Có mưa vài nơi; riêng từ đêm 03-04/12, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-03/12, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to. Từ ngày 04-06/12, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 01-03/12 có mưa, cục bộ có nơi vừa, mưa to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.