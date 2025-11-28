Tin sáng 28/11: Thời điểm khu vực Nam Bộ đón không khí lạnh; Bão số 15 đảo hướng bất thường

Dự báo thời điểm khu vực Nam Bộ đón không khí lạnh

Dự báo hình thế thời tiết trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực giữa biển Đông di chuyển hướng Tây Tây Nam và có cường độ ít thay đổi.

Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định.

Dự báo hình thế thời tiết trong 3-10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng ngày 4-5/12 khả năng được tăng cường trở lại. Gió đổi hướng với cường độ yếu, từ khoảng ngày 5-6/12 gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trở lại trên các vùng biển phía Nam.

Cơn bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và có cường độ suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ suy yếu và rút ra phía Đông, khoảng tới ngày 2/12 xu hướng lấn Tây yếu.

Do đó, từ 27/11 trở đi, không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm thấp, trời lạnh, có nơi có mù nhẹ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Về triều cường, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau lên chậm. Trong 5 ngày tới, đỉnh triều cao nhất ngày duy trì ở mức báo động 1-2, trạm Thủ Dầu Một ở mức báo động 2-3.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 1.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều 27/11.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.288 đồng/lít, giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Xăng RON95-III có giá không cao hơn 20.009 đồng/lít, giảm 533 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm mạnh, giá không cao hơn 18.800 đồng/lít, tương ứng giảm 1.026 đồng/lít.

Dầu hỏa được điều chỉnh không cao hơn 19.473 đồng/lít, giảm 815 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 13.488 đồng/kg, giảm 251 đồng/kg so với mức hiện hành.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 20/11), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 30-40 đồng/lít. Giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 40 đồng/lít. Trái lại, giá dầu hỏa được điều chỉnh tăng 350 đồng/lít.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất

Ngày 27/11, Công an TPHCM đã phát thông báo cảnh báo người dân về chiêu lừa mới liên quan đến cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử, thông tin trên Người lao động.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, các nhóm tội phạm công nghệ cao thường giả danh công an, chính quyền địa phương, nhân viên điện, nước... để yêu cầu người dân cập nhật dữ liệu đất đai, hồ sơ điện, nước, bảo hiểm y tế điện tử để lừa đảo.

Khi nạn nhân thao tác theo yêu cầu của đối tượng sẽ bị rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng.

Vừa qua, ông N.Q.P.H. (SN 1962, ngụ phường Bình Trị Đông, TPHCM) đã bị kẻ gian lừa đảo, mất 35 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Ông H. cho biết nhận được cuộc gọi của một người xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội, có nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn người dân cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử để dễ dàng, thuận lợi hơn khi đi khám và theo dõi được cả bệnh án của mình trên hệ thống y tế quốc gia.

Sau khi nghe hướng dẫn, ông H. đã cung cấp các thông tin cá nhân như số định danh, số tài khoản ngân hàng liên kết để thanh toán viện phí để làm bảo hiểm y tế điện tử. Tiếp tục làm theo hướng dẫn, ông H. đã bị trừ 35 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đây là một trong những chiêu lừa của các băng nhóm tội phạm công nghệ cao. Theo Công an TPHCM, các đường dây lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản, tình huống và ăn theo các sự kiện, quy định mới nhằm lừa đảo người già, phụ nữ, người ít rành công nghệ.

Trước đó, Công an xã Bình Chánh (TPHCM) cho biết thời gian qua nhiều người dân trên địa bàn đã phản ánh có một số đối tượng tự xưng là công an gọi điện yêu cầu chụp sổ đỏ, cung cấp thông tin để phục vụ "đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai". Bên cạnh đó, các đối tượng còn yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng "Cổng dịch vụ công Bộ Công an".

Đáng chú ý, các đối tượng gọi điện thoại với giọng nói dứt khoát, xưng là cán bộ Công an xã Bình Chánh. Nhóm này tra hỏi nhân thân người dân rồi yêu cầu cập nhật thông tin sổ đỏ vào hệ thống làm sạch dữ liệu dân cư. Nếu không bổ sung, "hồ sơ đất đai có thể bị tạm khoá".

Hiệu phó trường cấp 2 ở Ninh Bình dạy thêm trái phép tại trường vào ban đêm

Thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh tại phường Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh về tình trạng một số giáo viên tại Trường THCS Ninh Thành (phường Hoa Lư) đưa học sinh bên ngoài vào trường tổ chức dạy thêm ban đêm để thu tiền, thông tin trên báo Lao Động.

Điều đáng nói, trong số những giáo viên dạy thêm này, có cả hiệu phó của nhà trường tham gia.

Theo phản ánh của các phụ huynh, những giáo viên này tổ chức dạy thêm từ 19h đến 21h, dạy 2 môn là Tiếng Anh và Ngữ Văn, thông tin trên báo Lao Động.

Ngày 27/11, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành - cũng thừa nhận có tình trạng giáo viên tổ chức dạy thêm ban đêm tại trường.

Bà Hoa cho biết, việc các giáo viên dạy thêm là tự ý tổ chức, không thông qua ban giám hiệu nhà trường.

Khi sự việc được phát hiện vào ngày 24/11, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên dừng ngay việc dạy thêm, đồng thời, yêu cầu làm bản kiểm điểm, tường trình.

"Qua xác minh, có 2 cô tham gia dạy thêm tại trường vào ban đêm là cô Vũ Thị Lan Anh (dạy môn Tiếng Anh) và cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu phó nhà trường (dạy môn Ngữ Văn). Việc các giáo viên tự ý đưa học sinh bên ngoài vào trường dạy thêm là vi phạm quy định. Nhà trường đã họp kiểm điểm và sẽ có hình thức xử lý nghiêm" - bà Hoa cho hay.

Cũng theo bà Hoa, cả 2 giáo viên trên đều thuộc biên chế của nhà trường và có đăng ký dạy thêm ở các trung tâm bên ngoài.

"Chiều 26/11, chúng tôi đã họp kiểm điểm, cả 2 cô giáo đều đã nhận thức được việc làm sai trái của mình. Chúng tôi đang làm quy trình, báo cáo lãnh đạo phường để đưa ra hình thức kỷ luật. Mức kỷ luật được đưa ra để lấy ý kiến là cảnh cáo" - bà Hoa cho biết.

Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư

Ngày 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết người dân thôn Ninh Nội (xã An Bình, Phú Thọ) đã trình báo phát hiện rắn hổ mang chúa trong vườn nhà, theo Người lao động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Bình phối hợp Phòng Kinh tế xã và cán bộ Kiểm lâm nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khoanh vùng khu vực rậm rạp nơi con rắn trú ẩn.

Sau quá trình tiếp cận thận trọng, lực lượng chức năng đã khống chế thành công con rắn hổ mang chúa dài, lớn, nặng khoảng 7 kg, sức khỏe ổn định. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, hiếm gặp trong khu dân cư.

Công an xã và Kiểm lâm sau đó lập biên bản theo quy định, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn. Con rắn hổ mang chúa sau đó đã được thả vào khu rừng tự nhiên trên địa bàn.

Bão số 15 Koto bắt đầu chu trình đi chậm và đảo hướng bất thường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 27/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển sang hướng Tây Tây Nam, tốc độ còn khoảng 5km/h. Đến 13h ngày 28/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Bắc. Cường độ bão lúc này vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Trong 24 giờ tiếp đó, bão lại đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ dịch chuyển gần như không đáng kể, chỉ 3-5km/h. Đến 13h ngày 29/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Lúc này, không khí lạnh đã xâm nhập mạnh nên cường độ của bão bắt đầu xu hướng suy yếu, còn cấp 11, giật cấp 14.

24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng và tốc độ "nhúc nhích" trên, cường độ giảm tiếp còn cấp 10, giật cấp 13. Đến 13h ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.