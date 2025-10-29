Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tải

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một chiếc xe tải di chuyển trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội với phần thùng xe trùm kín biển LED quảng cáo. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận về tính hợp pháp và an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất tập trung cho người đi đường, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng rà soát, xác minh và truy tìm được phương tiện vi phạm.

Phương tiện gắn màn hình quảng cáo lưu thông trên đường được phản ánh.

Qua xác minh, chiếc xe ô tô tải mang BKS 29K-098.xx được xác định thuộc sở hữu của một công ty quảng cáo có trụ sở tại Hà Nội. Chiều ngày 28/10, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời đại diện công ty này đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty - đồng thời là chủ phương tiện - đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công ty cho biết đã tự ý lắp đặt màn hình LED lên thùng xe tải để phục vụ mục đích quảng cáo khi di chuyển trên đường. Đại diện công ty cam kết sẽ ngay lập tức tháo bỏ toàn bộ thiết bị gắn thêm này và khôi phục nguyên trạng phương tiện theo đúng quy định đăng kiểm.

Đại diện Công ty quảng cáo - Chủ phương tiện tại cơ quan công an.

Căn cứ vào kết quả xác minh và lời khai nhận, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty quảng cáo về hành vi “Quảng cáo tại mặt sau của phương tiện giao thông”. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 43 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Với lỗi vi phạm trên, đại diện công ty đã bị Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt với 2 nội dung, tước đăng ký xe và xử phạt 7 triệu đồng, cam kết khắc phục vi phạm và không tái diễn.

Qua vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Quảng cáo.

Việc quảng cáo phải đảm bảo không làm thay đổi kết cấu, hình dáng, màu sơn nguyên bản của xe đã được đăng ký, và tuyệt đối không được gây mất an toàn giao thông, cản trở tầm nhìn hoặc gây xao nhãng cho những người tham gia giao thông khác. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.