Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niên

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, thậm chí đuổi đánh nhau trên đường phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Cụ thể, gần đây nhất, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can đều có tuổi đời còn rất trẻ, từ 15 đến 20 tuổi.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, đêm 18/10, nhóm thanh, thiếu niên này mang theo chai bia, dao, gậy,... tập trung trên tuyến cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn để tìm đánh nhóm khác. Quá trình di chuyển bằng xe mô tô, các đối tượng đi với tốc độ cao, hò hét, lạng lách, đánh võng, tháo biển kiểm soát hoặc che biển để tránh sự phát hiện của người dân và cơ quan chức năng.

Khi di chuyển đến khu vực phường Quan Triều thì gặp một thanh niên đi xe mô tô vượt lên, khiến nhóm thanh niên này tưởng là "đối thủ" liền đuổi theo. Một xe mô tô chở 2 thanh, thiếu niên trong nhóm đi sang bên làn đường ngược chiều, đâm trực diện vào xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả khiến hai thanh, thiếu niên này tử vong.

Nhóm thanh, thiếu niên và tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng làm rõ hai nhóm đối tượng gồm hơn 50 thanh, thiếu niên rượt đuổi, ném gạch đá, chai thủy tinh và dùng ná bắn bi sắt vào nhau, gây mất an ninh, trật tự xảy ra tại phường Vạn Xuân ngày 24/8/2025. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Đáng chú ý, trong năm 2024, các đối tượng tội phạm đường phố chủ yếu phạm các tội như: Gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ… thì trong năm 2025 đã xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: Giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Độ tuổi của các đối tượng từ 15 đến 20 tuổi, đa số là dưới 18 tuổi và đang có xu hướng trẻ hóa trong thời gian qua.

Theo Đại tá Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hầu hết các vụ việc xảy ra liên quan đến thanh, thiếu niên xuất phát từ hành vi bột phát, thích thể hiện bản lĩnh và cái tôi cá nhân, dễ bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố, hình ảnh tiêu cực trên mạng xã hội, dễ dàng bị lôi kéo, rủ rê dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội, để lại những hậu quả đáng tiếc và gây ra nhiều nỗi lo ngại, bức xúc trong mỗi gia đình và toàn xã hội.

Cũng theo Công an Thái Nguyên, qua phân tích, đánh cho thấy, các đối tượng chủ yếu do mâu thuẫn bột phát trực tiếp hoặc trên mạng xã hội Facebook, zalo, tiktok, thậm chí có vụ đối tượng chưa gặp nhau, chưa biết mặt nhau. Từ mâu thuẫn dẫn đến bức xúc, muốn thể hiện bản thân, các đối tượng tập hợp thanh, thiếu niên hư tại các địa điểm công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ quán game, bi-a; sau đó sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên các tuyến giao thông, mang theo hung khí, vũ khí để gây gổ, đánh nhau hoặc thực hiện các hành vi phạm tội khác như: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản…

Phòng cảnh sát hình sự thực nghiệm điều tra vụ cố ý gây thương tích do hai thanh thiếu niên gây ra.

Nguy hiểm hơn là có vụ việc các đối tượng còn tấn công người tham gia giao thông một cách vô cớ, chỉ vì chúng "nhầm người" hoặc nhìn không ưa. Đa phần tội phạm trong lứa tuổi này xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh éo le như: Bố mẹ ly hôn, bố mẹ đi làm ăn xa ở cùng ông bà, hay được gia đình nuông chiều, học sinh cá biệt, học sinh yếu kém. Nhiều trường hợp học tại các Trường dạy nghề, thiếu sự quản lý, giáo dục trực tiếp từ gia đình.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm đường phố và tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo 1068 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố và tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tập trung rà soát, lập danh sách quản lý thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm, đối tượng không nghề nghiệp, học sinh cá biệt để lập hồ sơ quản lý ngay tại địa bàn cơ sở.

Các lực lượng thuộc Tổ công tác 252 Công an tỉnh, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an các xã, phường thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, trên các tuyến giao thông, nhất là vào ban đêm tại các địa điểm công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung đông thanh, thiếu niên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để hình thành các nhóm, chuẩn bị hung khí, vũ khí giải quyết mâu thuẫn. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật.

Tòa án nhân dân Khu vực 1, tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo chủ yếu là thanh, thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 21 vụ, hơn 200 bị can liên quan đến tội phạm đường phố và tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tố tụng nhanh chóng đưa ra xét xử các vụ án thanh thiếu niên phạm tội để răn đe, giáo dục chung.

Mới đây, Tòa án nhân dân Khu vực 1, tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo chủ yếu là thanh, thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng. Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng này tụ tập, điều khiển xe mô tô thành đoàn, di chuyển tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt để truy đuổi, đánh nhau. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 bị cáo mức án từ 15 đến 30 tháng tù giam; 11 bị cáo từ 15 đến 30 tháng tù treo. Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Tòa án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường nơi cư trú.

Chỉ vì những phút bồng bột, bốc đồng, thích thể hiện bản thân hay a dua, đua đòi, thiếu hiểu biết pháp luật mà nhiều thanh thiếu niên đã vướng vào vòng lao lý, với sự ân hận của chính các em và cả gia đình.

Cơ quan công an khuyến cáo, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các cơ quan chức năng, thì nhà trường và các tổ chức đoàn thể, xã hội cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục và định hướng lối sống tích cực cho thế hệ trẻ.

Đối với gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục, trang bị cho các em kiến thức về pháp luật, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên và những hậu quả mang lại cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, không để các em đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…