Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường (SN 1988, trú tại thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, cùng tỉnh Hải Dương), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 - Bộ Luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, Cường từng làm nghề liên quan đến kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi ở tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, đối tượng tham gia nhóm "Dân tàu miền Bắc", "Tàu hút cát" và biết nhiều người có nhu cầu thuê, hoặc mua cát, sỏi, đất để san lấp mặt bằng.

Đến khi nghỉ việc ở Quảng Ninh, Cường nghĩ ra cách cho thuê phương tiện tầu, thuyền hoặc bán cát, sỏi để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Chân dung đối tượng Đặng Văn Cường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Từ năm 2022 đến nay, Cường sử dụng tài khoản "Duc Minh Khang" tham gia vào nhóm "Dân tàu thuyền miền Bắc", "Tàu hút cát" và thường xuyên tương tác với các bài viết trong các nhóm này.

Trong quá trình tương tác trong nhóm, Cường tự nhận và thông báo trên các nhóm trên rằng mình có tàu cho thuê để vận chuyển đường sông, hoặc có cát, sỏi, đất cần bán. Khi có người cần thuê tàu thuyền hoặc mua vật liệu, đối tượng yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền trước. Tuy nhiên, nhận được tiền đặt cọc của khách, Cường chiếm đoạt sau đó chặn liên lạc và không thực hiện giao dịch theo thỏa thuận với khách hàng.

Cũng theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng; trong đó có 1 bị hại ở TP. Chí Linh bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng vào tháng 3/2024).

Được biết, Đặng Văn Cường từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào năm 2017. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP. Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan CSĐT Công an TP. Chí Linh đề nghị cá nhân, tổ chức bị đối tượng Đặng Văn Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản băng phương thức thủ đoạn trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Chí Linh trình trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.



