Tìm nạn nhân vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thanh Hóa

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 23/12, Công an tỉnh tiếp nhận đối tượng phạm tội ra đầu thú. Đến ngày 25/12, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987), trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá (hiện đang ở tại phòng 802 CT4 chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố cáo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Mạnh Thắng - nhân viên chi nhánh 1 ngân hàng tại Thanh Hóa - có hành vi lợi dụng việc đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an tỉnh đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong thời gian làm việc tại 1 chi nhánh ngân hàng ở Thanh Hóa, do đầu tư kinh doanh bên ngoài và chơi lô đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ, nợ nần chồng chất. Đến tháng 8/2025, khi mất khả năng trả nợ, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng.

Lợi dụng vị trí nhân viên ngân hàng và việc quản lý hồ sơ vay vốn, Thắng biết anh U.M.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Bình) có khoản vay 2 tỷ đồng đã đến hạn. Ngày 8/9/, Thắng lừa anh T. chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình với lý do để "thu nợ và giải ngân lại (đáo hạn)".

Sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện thủ tục như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 24/9, Thắng tiếp tục lừa anh N.H.L. (SN 1993, trú tại phường Hạc Thành). Khi anh L. đến làm thủ tục đáo hạn khoản vay 4 tỷ đồng, Thắng nói dối có khách hàng khác đang cần vay nóng 1,5 tỷ đồng để đáo hạn và hứa trả ngay hôm sau. Tin tưởng Thắng, anh L. đã chuyển tiền và bị đối tượng chiếm đoạt.

Đến ngày 25/9, Thắng tắt liên lạc, trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngày 23/12, biết không thể thoát tội, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Mạnh Thắng, hãy liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định của pháp luật.