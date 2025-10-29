Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên 'phanh phui' vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

Thứ tư, 14:53 29/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những tuyến đường mới mở xuyên qua rừng ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành (Thái Nguyên) đang khiến dư luận lo ngại. Kết quả kiểm tra của lực lượng kiểm lâm cho thấy, việc san ủi do Công ty TNHH Ngọc Linh thực hiện có nhiều dấu hiệu chưa đúng quy định.

Vụ Công ty TNHH Ngọc Linh san gạt đất rừng ở Thái Nguyên: UBND xã Bằng Thành báo cáo gì?Vụ Công ty TNHH Ngọc Linh san gạt đất rừng ở Thái Nguyên: UBND xã Bằng Thành báo cáo gì?

GĐXH - Liên quan đến việc Công ty TNHH Ngọc Linh đã tự ý đưa máy móc vào san ủi, mở đường, xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ trên đất rừng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, vào tháng 9/2025, UBND xã Bằng Thành đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị xử lý.

Chưa xuất trình được giấy tờ

Ngày 23/10, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra khu vực rừng bị san ủi tại thôn Phja Đăm, Pác Nặm (xã Bằng Thành). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm "nở ra" so với các lần kiểm tra trước đó.

Theo biên bản được lập cùng ngày, phía Công ty TNHH Ngọc Linh đã cử ông Trần Văn Huấn – Giám đốc điều hành mỏ – tham gia làm việc cùng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty chỉ cung cấp được một số giấy tờ như: Quyết định số 2152/QĐ-BNNMT ngày 16/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn"; Quyết định số 4030/QĐ-BNNMT ngày 29/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trên; Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập) chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư công trình khai thác, chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn; cùng một số văn bản, bản đồ liên quan khác.

Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên phanh phui vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh trong rừng - Ảnh 1.

Hình ảnh nhìn từ trên cao đường mở từ thôn Phja Đăm đi thôn Pác Nặm.

Ngoài những giấy tờ trên, ông Huấn không xuất trình thêm hồ sơ nào khác cho tổ công tác.

"Hiện tại, Công ty TNHH Ngọc Linh chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích khác theo quy định" – đại diện Công ty TNHH Ngọc Linh thừa nhận trong biên bản làm việc.

Số lượng đất, rừng bị san gạt vượt so với những đợt kiểm tra trước đó

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác sử dụng máy định vị vệ tinh GPS Map 78 để đo, xác định cụ thể các vị trí san ủi. Kết quả cho thấy tuyến đường bị san ủi có chiều rộng trung bình 7m, tổng chiều dài 2.912,43m, tổng diện tích san ủi 20.387,01m². Cụ thể, nền đường cũ rộng khoảng 3m, dài 2.912,43m, diện tích 8.737,29m². Phần mở rộng thêm có chiều rộng trung bình 4m, diện tích 11.649,72m².

Qua thực địa, số cây rừng bị thiệt hại phần lớn đã bị vùi lấp. Tổ công tác chỉ ghi nhận còn 11 cây bị vùi lấp một phần, phần còn lại đo được có khối lượng 2,915 m³.

Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên phanh phui vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh trong rừng - Ảnh 2.

Những tuyến đường mới mở xuyên qua đất rừng ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành (Thái Nguyên) đang khiến dư luận lo ngại.

Đối chiếu với bản đồ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ), tuyến đường bị san ủi đi qua 26 lô đất. Trong đó: 14 lô thuộc quy hoạch rừng sản xuất tự nhiên, dài 1.245,59m; 5 lô thuộc rừng sản xuất là rừng trồng, dài 505,67m; 3 lô thuộc đất nông nghiệp, đất trống, dài 238,62m; 4 lô nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, dài 922,57m.

Còn theo Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 26/10/2018), tuyến đường nói trên đi qua 27 lô. Cụ thể: 14 lô rừng sản xuất tự nhiên, dài 1.250,38m; 4 lô rừng trồng, dài 277,77m; 4 lô đất nông nghiệp, đất trống, dài 465,29m; 5 lô ngoài quy hoạch lâm nghiệp, dài 918,99m.

Tại hiện trường, Trưởng thôn Phja Đăm, Pác Nặm và đại diện Công ty TNHH Ngọc Linh cùng xác nhận, tuyến đường bị san ủi được mở rộng dựa trên nền đường cũ do người dân trong thôn tự mở từ nhiều năm trước để đi lại, vận chuyển gỗ rừng trồng. Nền đường cũ rộng khoảng 3m, công ty mở rộng thêm 4m.

Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên phanh phui vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh trong rừng - Ảnh 3.

Đường được mở quang co qua giữa rừng cây.

Đại diện Công ty TNHH Ngọc Linh thừa nhận đã tiến hành san ủi trên nền đường cũ mà chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng.

"Việc mở đường từ thôn Phja Đăm đi thôn Pác Nặm được sự đồng thuận của các hộ gia đình, cá nhân hai thôn, nhằm đáp ứng nguyện vọng phát triển kinh tế, thuận tiện đi lại, vận chuyển; đồng thời, cũng giúp Công ty TNHH Ngọc Linh thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị thăm dò, triển khai dự án, đảm bảo tiến độ" – trích biên bản làm việc.

Có thể thấy, việc doanh nghiệp tự ý san ủi, mở rộng đường lâm nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng là hành vi có dấu hiệu xâm phạm đến tài nguyên rừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn địa chất, xói mòn và sạt lở đất đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân tại khu vực có địa hình dốc như Bằng Thành.

Dư luận địa phương cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Ngọc Linh cũng như vai trò của chính quyền xã Bằng Thành và huyện Pác Nặm (cũ) trong việc để xảy ra tình trạng này. Nếu không được kiểm tra, xử lý nghiêm, đây có thể trở thành "tiền lệ xấu", khiến nhiều khu rừng khác tiếp tục bị "băm nát" dưới danh nghĩa "mở đường phục vụ dân sinh".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Video Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm, Thái Nguyên:


Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vụ Công ty TNHH Ngọc Linh san gạt đất rừng ở Thái Nguyên: UBND xã Bằng Thành báo cáo gì?

Vụ Công ty TNHH Ngọc Linh san gạt đất rừng ở Thái Nguyên: UBND xã Bằng Thành báo cáo gì?

Thái Nguyên: Khó hiểu việc xã Bằng Thành từng 'báo cáo khác' trước khi phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

Thái Nguyên: Khó hiểu việc xã Bằng Thành từng 'báo cáo khác' trước khi phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm

Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?

Trạm trộn bê tông Minh Tâm An Khánh ở Hoài Đức (Hà Nội): Sai phạm vẫn tiếp diễn sau thời gian dài khắc phục?

Trạm trộn bê tông Minh Tâm An Khánh ở Hoài Đức (Hà Nội): Sai phạm vẫn tiếp diễn sau thời gian dài khắc phục?

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Đời sống - 4 giờ trước

Vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng tại Hưng Yên khiến cabin xe bị xé toạc, nhiều nhà dân lân cận hư hại, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường suốt đêm.

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng hoạt động thí điểm, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại một số nút giao ở Hà Nội đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện vi phạm. Đáng báo động, chỉ riêng lỗi không thắt dây an toàn đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người tính cách khiêm tốn, giản dị và nội tâm hướng thiện.

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta.

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Đời sống - 12 giờ trước

Khu vực di tích Cố đô Huế đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận lũ rất lớn trong vòng gần 30 năm, xảy ra trong những ngày qua tại TP Huế.

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Tối 28/10, chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng trong lúc di chuyển vào Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) đã bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao sau đó bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc nước ta sẽ đón không khí lạnh tăng cường.

Xem nhiều

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Đời sống

GĐXH - Sau trận ngập lụt lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 11 vừa qua, cuộc sống của người dân ở các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang dần trở lại nhịp sống thường ngày.

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Đời sống
Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Đời sống
Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Đời sống
Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top