Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?
GĐXH - Người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, Phú Thọ nhiều năm nay phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ các trang trại gà quy mô hàng nghìn con. Sau phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm nhiều vi phạm nghiêm trọng về đất đai, môi trường và khoảng cách chăn nuôi.
Ngoài những vi phạm tại trang trại chăn nuôi gà của ông Nguyễn Mạnh Hà ở thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình kiểm tra, Phòng Kinh tế xã này phát hiện thêm hộ chăn nuôi của ông Vũ Mạnh Cường không có những giấy tờ liên quan.
Theo đó, ngày 13/10, Phòng Kinh tế, UBND xã Liên Sơn tổ chức kiểm tra, ông Vũ Mạnh Cường chỉ cung cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Lương Sơn cấp vào ngày 25/6/2025. Ngoài ra không có giấy tờ gì khác.
Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, trang trại ông Vũ Mạnh Cường vừa xuất bán gà song không còn chăn nuôi. Trang trại xây dựng trên đất ở và đất trồng cây.
Theo ông Cường nói với đoàn kiểm tra được biết, trang trại tôi xây dựng chăn nuôi nhỏ lẻ từ năm 2014, sau đó cải tạo nâng cấp, sửa chữa lại vào năm 2019 và tiến hành chăn nuôi mỗi lứa từ 9.000 con.
Quá trình chăn nuôi gia đình tôi luôn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, luôn sử dụng chế phẩm sinh học để ngăn và hạn chế tối thiểu mùi ảnh hưởng đến các hộ khác. Về mùi hôi thối lúc dọn dẹp chuồng trại là có.
Theo đoàn kiểm tra đánh giá, khoảng cách chăn nuôi từ trại đến 02 hộ gần nhất khoảng 70m (hai hộ trực tiếp chăn nuôi) không đảm bảo khoảng cách trong chăn nuôi. Khoảng cách chăn nuôi không đảm bảo theo quy định của Luật chăn nuôi 2018, nghị định 13/2020/NĐ-CP năm 2020.
Về hồ sơ, không có hồ sơ đăng ký môi trường, hệ thống xử lý môi trường theo quy định. Hệ thống xử lý xả thải không có. Ông Vũ Mạnh cường cũng chưa đăng ký hộ cá thể, chưa kê khai chăn nuôi.
"Yêu cầu ông Vũ Mạnh Cường tạm dừng nhập gà để hoàn thiện thủ tục, các hồ sơ pháp lý có liên quan sau khi hoàn thiện song mới tiếp tục chăn nuôi" - biên bản kiểm tra nhấn mạnh.
Như vậy, có thể thấy các hộ chăn nuôi gà ở thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ trong những năm qua đã vi phạm nhiều quy định pháp luật, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì đến nay, sau khi báo chí phản ánh mới kiểm tra, xử lý trong khi đó tồn tại đã có từ nhiều năm, nhất là trang trại nhà ông Nguyễn Mạnh Hà?
Đầu giờ chiều ngày 17/10, trao đổi nhanh với PV, ông Bùi Minh Châu - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Liên Sơn (thành viên đoàn kiểm tra) cho biết, hiện tại phòng đang tiếp tục mời những hộ liên quan tiếp tục làm việc và trình cấp trên xử lý theo quy định. Trang trại của ông Vũ Mạnh Cường không có những thủ tục giấy tờ liên quan đến chăn nuôi.
Tương tự, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Bùi Quốc Hoàn thông tin với PV, xã đã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách kiểm tra, xem xét xử lý những vi phạm của các trang trại.
Như chúng tôi đã thông tin trước đó, khoảng 9h ngày 13/10/2025, Phòng Kinh tế xã Liên Sơn đã kiểm tra trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Mạnh Hà ở xóm Đất Đỏ.
Qua kiểm tra, đoàn kết luận, trại gà của ông Nguyễn Mạnh Hà không có các giấy tờ pháp lý liên quan; trang trại xây dựng trên đất nông nghiệp, đất khai hoang không đúng mục đích sử dụng đất; khoảng cách chăn nuôi không đảm bảo theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018 và Nghị định 13/2020/NĐ-CP; trang trại không có hồ sơ môi trường, không có hệ thống xử lý không khí.
Đoàn yêu cầu ông Hà có biện pháp đảm bảo môi trường đến hết lứa gà (dự kiến ngày 25/10), chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần các hộ dân liền kề.
"Chấm dứt việc chăn nuôi hợp tác này đối với Công ty JAFA" – biên bản nêu rõ.
Theo một số hộ dân liền kề, quá trình chăn nuôi của trang trại ông Hà thường xuyên gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ xung quanh. Nhiều gia đình phải thường xuyên đóng cửa để tránh mùi hôi, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
