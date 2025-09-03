Clip nam chính 'Mưa đỏ' nhìn Lương Thùy Linh tình tứ, gây sốt mạng xã hội

Nam diễn viên vào vai bác sĩ Lê trong 'Mưa đỏ' tiết lộ thú vị khi tham gia diễu binh, diễu hành A80 GĐXH - Hứa Vĩ Văn - bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" bất ngờ tiết lộ "cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng,... suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau".

Mới đây, Lương Thùy Linh khiến fan thích thú khi chia sẻ clip 35 giây ghi lại khoảnh khắc cùng nam chính "Mưa đỏ" Đỗ Nhật Hoàng hát ca khúc "Còn gì đẹp hơn". Trong video, nàng hậu thể hiện sự hào hứng, liên tục tương tác cùng Nhật Hoàng nhưng cũng không quên tự giễu: "Đội hát dở nhưng mà thích được làm ca sĩ".

Đoạn clip nhanh chóng lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút gần 100 nghìn lượt xem, gần 10 nghìn lượt bình luận. Đa số khán giả đều bày tỏ sự bất ngờ trước giọng hát của nàng hậu gốc Cao Bằng, đồng thời khuyên cô nên trau dồi thêm khả năng thanh nhạc. Một số ý kiến để lại: "Không uổng công tập hát, nay cổ hay hay quá nè", "Hay quá chị Linh ơi", "Tự hào vì chúng ta là người Việt Nam"... Không chỉ thế có một số ý kiến nhận xét: "Anh Cường nhìn chị Linh tình tứ thế"; "Đẹp đôi thế nhỉ";...

Lương Thùy Linh và nam chính "Mưa đỏ" Đỗ Nhật Hoàng.

Lương Thuỳ Linh hát nhạc phim "Mưa đỏ" cùng Đỗ Nhật Hoàng.

Không chỉ dừng lại ở phần song ca, sau đó, Lương Thuỳ Linh còn thể hiện sự cởi mở và thân thiết khi giao lưu với dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" cũng tham gia buổi lễ. Nàng hậu vui vẻ quay video cùng các diễn viên, đồng thời khéo léo kêu gọi khán giả ủng hộ bộ phim: "K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn! Lụy concert Quốc gia thật sự. Cả nhà tiếp tục ra rạp với Mưa đỏ nhé".

Đặc biệt, nàng hậu chia sẻ bản thân vô cùng xúc động khi được vinh dự xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày trọng đại của dân tộc.

Dàn sao Mưa đỏ và Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy.

"Khoác lên mình tà áo dài trắng, khăn quàng đỏ sao vàng và mái tóc tết truyền thống, Linh thấy tim mình rung lên từng nhịp khi cùng các anh chị em nghệ sĩ cất vang lời ca trong những tiết mục kết màn. Đây là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở Linh luôn trân trọng quá khứ, biết ơn những thế hệ đi trước và nỗ lực sống xứng đáng với hai tiếng Việt Nam. Một ký ức tuổi trẻ không thể nào quên", Lương Thuỳ Linh chia sẻ.



Trong dàn nghệ sĩ tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng 2 Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc vinh dự góp mặt trong khối Văn hoá - Thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành A80. Đồng thời, các nàng hậu tham gia trình diễn và hoà giọng trong tiết mục đồng diễn nghệ thuật "Khí phách Việt Nam" do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo.