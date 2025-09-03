Clip nam chính 'Mưa đỏ' nhìn Lương Thùy Linh tình tứ, gây sốt mạng xã hội
GĐXH - Lương Thùy Linh cùng nam chính "Mưa đỏ" Đỗ Nhật Hoàng song ca ca khúc nhạc phim thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích của khán giả.
Mới đây, Lương Thùy Linh khiến fan thích thú khi chia sẻ clip 35 giây ghi lại khoảnh khắc cùng nam chính "Mưa đỏ" Đỗ Nhật Hoàng hát ca khúc "Còn gì đẹp hơn". Trong video, nàng hậu thể hiện sự hào hứng, liên tục tương tác cùng Nhật Hoàng nhưng cũng không quên tự giễu: "Đội hát dở nhưng mà thích được làm ca sĩ".
Đoạn clip nhanh chóng lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút gần 100 nghìn lượt xem, gần 10 nghìn lượt bình luận. Đa số khán giả đều bày tỏ sự bất ngờ trước giọng hát của nàng hậu gốc Cao Bằng, đồng thời khuyên cô nên trau dồi thêm khả năng thanh nhạc. Một số ý kiến để lại: "Không uổng công tập hát, nay cổ hay hay quá nè", "Hay quá chị Linh ơi", "Tự hào vì chúng ta là người Việt Nam"... Không chỉ thế có một số ý kiến nhận xét: "Anh Cường nhìn chị Linh tình tứ thế"; "Đẹp đôi thế nhỉ";...
Lương Thùy Linh và nam chính "Mưa đỏ" Đỗ Nhật Hoàng.
Lương Thuỳ Linh hát nhạc phim "Mưa đỏ" cùng Đỗ Nhật Hoàng.
Không chỉ dừng lại ở phần song ca, sau đó, Lương Thuỳ Linh còn thể hiện sự cởi mở và thân thiết khi giao lưu với dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" cũng tham gia buổi lễ. Nàng hậu vui vẻ quay video cùng các diễn viên, đồng thời khéo léo kêu gọi khán giả ủng hộ bộ phim: "K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn! Lụy concert Quốc gia thật sự. Cả nhà tiếp tục ra rạp với Mưa đỏ nhé".
Đặc biệt, nàng hậu chia sẻ bản thân vô cùng xúc động khi được vinh dự xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày trọng đại của dân tộc.
"Khoác lên mình tà áo dài trắng, khăn quàng đỏ sao vàng và mái tóc tết truyền thống, Linh thấy tim mình rung lên từng nhịp khi cùng các anh chị em nghệ sĩ cất vang lời ca trong những tiết mục kết màn. Đây là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, nhắc nhở Linh luôn trân trọng quá khứ, biết ơn những thế hệ đi trước và nỗ lực sống xứng đáng với hai tiếng Việt Nam. Một ký ức tuổi trẻ không thể nào quên", Lương Thuỳ Linh chia sẻ.
Trong dàn nghệ sĩ tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng 2 Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc vinh dự góp mặt trong khối Văn hoá - Thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành A80. Đồng thời, các nàng hậu tham gia trình diễn và hoà giọng trong tiết mục đồng diễn nghệ thuật "Khí phách Việt Nam" do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo.
"K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn! Luỵ concert Quốc gia thật sự. Cả nhà tiếp tục ra rạp với phim Mưa đỏ nhé", Lương Thùy Linh chia sẻ.
GĐXH - Sao mai Huyền Trang lần đầu tiên hợp tác nhóm Oplus thể hiện ca khúc "Tôi yêu Việt Nam" do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác. MV là món quà âm nhạc ý nghĩa Huyền Trang cùng ê-kíp gửi tặng khán giả dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã khiến khán giả xúc động khi vào vai người mẹ kiên cường trong phim "Mưa đỏ". Ngoài đời thực chị cũng là một bà mẹ có hai con và có cuộc sống kín tiếng.
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khoá trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.
GĐXH - Diva Hồng Nhung, Tùng Dương cùng rất nhiều nghệ sĩ đã có một buổi biểu diễn thăng hoa trong chương trình Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi".
Sau vụ tai nạn, MC Thanh Bạch nói mình như trở thành con người khác. Anh hạnh phúc vì được bận rộn mỗi ngày, gặp gỡ nhiều bạn trẻ.
GĐXH - Trấn Thành cho biết "Mưa đỏ" khiến anh thẫn thờ, "vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần" và là bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem.
GĐXH - Hứa Vĩ Văn - bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" bất ngờ tiết lộ "cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng,... suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau".
GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.
GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã kể về bố mẹ với niềm xúc động vô bờ bến trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nữ ca sĩ còn cho biết bố cô đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.
GĐXH - Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.