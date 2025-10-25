Mới nhất
Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội

Thứ bảy, 06:57 25/10/2025 | Giải trí
Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là tâm điểm mạng xã hội những ngày qua bởi sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng, cảm xúc và giá trị truyền thống.

Những con số biết nói

Chỉ trong vài ngày, từ 16 đến 23/10, từ khóa “đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà”, “Nguyễn Viết Vương”, “ông Nguyễn Viết Hải”, “sông Nhật Lệ”, “chị gái Đỗ Thị Hà” liên tục lọt vào top thịnh hành Google Trends, nhiều thời điểm đạt mức 100 điểm tìm kiếm - cao nhất trong ngày.

Trên TikTok Hoa hậu Việt Nam, loạt video ghi lại lễ ăn hỏi, rước dâu và tiệc cưới thu hút hơn 13 triệu lượt xem, 900.000 lượt thích và hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ. Chỉ số đo lường mạng xã hội về đám cưới người đẹp dự đoán nằm trong top cao.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 1.

Video về đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà - doanh nhân Viết Vương hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Duy Nam.

Sức nóng đó đến từ việc hai cái tên vốn đã có sẵn sức ảnh hưởng “cộng hưởng” với nhau. Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020, có lượng người hâm mộ cùng hình ảnh đẹp, chuẩn mực. Trong khi đó, Nguyễn Viết Vương là con trai Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp lớn có uy tín ở miền Trung. Khi hai “thương hiệu” này kết hợp, hôn lễ của họ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ danh tiếng, quy mô tổ chức của đám cưới cũng khiến công chúng bàn tán. Hôn lễ được dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị). Rạp cưới quy mô hàng nghìn khách mời, sân khấu được thiết kế tràn ngập hoa cùng hệ thống đèn LED, âm thanh, ánh sáng hiện đại. Những hình ảnh ghi lại không khí rộn ràng, dàn xe rước dâu, người dân đến chụp hình dù bên ngoài trời đổ mưa góp phần lan tỏa đám cưới.

Điều khiến khán giả yêu thích hơn cả là dù quy mô lớn, đám cưới vẫn giữ được tinh thần gần gũi, chân chất của hai miền quê Thanh Hóa - Quảng Trị.

Lý do khiến đám cưới gây sốt

Lễ cưới của Đỗ Hà - Viết Vương được khen vì sự chỉn chu, trang trọng và cảm xúc tự nhiên. Từ lễ nạp tài, rước dâu cho đến tiệc chính, mọi nghi thức đều được thực hiện đầy đủ đúng phong tục Việt Nam.

Nhiều khán giả nhận định, sức hút của hôn lễ này không nằm ở rạp cưới chục tỷ hay dàn xe sang, mà ở sự tự nhiên, chân thành và thái độ trân trọng giá trị gia đình.

Nhiều hình ảnh được chia sẻ như khoảnh khắc mẹ chú rể mang nón trao cho cô dâu. Chiếc nón lá có thêu tên “Đỗ Hà” cùng hình chim hạc, tượng trưng cho lời chúc may mắn và sự gắn kết giữa hai gia đình. Nghi thức ấy được người dân địa phương xem là chứng nhận cho việc cô dâu chính thức trở thành thành viên mới của gia đình nhà trai.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 2.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 3.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 4.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 5.

Không chỉ có nghi lễ truyền thống, đám cưới còn đong đầy những giây phút xúc động. Cô dâu rưng rưng khi bố dắt tay vào lễ đường, video hành trình tình yêu lồng ghép tình yêu quê hương của cô dâu - chú rể...

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận tích cực xuất hiện: “Hiếm có đám cưới nào sang trọng mà vẫn đậm chất quê như thế”, “Không phô trương, không kịch bản, mọi thứ tự nhiên, chân thật”, “Một điểm cộng lớn khác nằm ở thái độ của cô dâu chú rể. Dù là hoa hậu và doanh nhân, cả hai đều thể hiện sự giản dị, gần gũi, đi chào từng bàn, trò chuyện thân mật với bà con. Cách chú rể Viết Vương chăm sóc vợ từng cử chỉ nhỏ khiến nhiều người mềm lòng”…

Bố chú rể - ông Nguyễn Viết Hải cũng chiếm thiện cảm đặc biệt nhờ những lời phát biểu chân thành, từ đám hỏi cho đến lễ rước dâu và đám cưới. Ông không nói những câu hoa mỹ mà chỉ gửi gắm:

“Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi”.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 6.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 7.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 8.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội - Ảnh 9.

Đến lễ cưới ở Quảng Trị, ông lại ví von: “Hôm nay đám cưới các con được tổ chức nơi giao giữa hai con sông Nhật Lệ và Long Đại. Hai dòng sông ấy cùng nhau ra biển lớn, không thể tách rời. Cha chúc các con hạnh phúc, quấn quýt như hai dòng sông ấy”.

Câu nói ấy nhanh chóng lan truyền, được chia sẻ rộng rãi như lời chúc phúc đẹp nhất cho vợ chồng hoa hậu.

Sau lễ cưới ở Quảng Trị, cả hai dự kiến tổ chức thêm tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 11, quy tụ bạn bè trong showbiz.

Hà Trang
