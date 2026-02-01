NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ

Táo Xuân 2026 trở lại với chủ đề Xuân mới vươn mình, tiếp tục khai thác những vấn đề nổi bật trong năm bằng tiếng cười, đan cài các giá trị nhân văn. Bên cạnh thay đổi về kịch bản và dàn dựng, điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vai Thiên Hậu - vai diễn từng được thể hiện bởi ca sĩ Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ ở các mùa trước.

Chia sẻ về sự thay đổi này, đạo diễn chia sẻ: “Mỗi nghệ sĩ đều có cá tính, nét diễn và cách thể hiện nhân vật riêng, không ai giống ai. Sự khác biệt tạo nên sức hấp dẫn và mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả đã đồng hành cùng Táo Xuân suốt nhiều năm qua. Trước đây, vai Thiên Hậu từng được thể hiện rất thành công bởi ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Thoại Mỹ. Tuy nhiên năm nay, chúng tôi mong muốn mang đến một Thiên Hậu với tính cách mới, cho thấy sự đa dạng đối với hình tượng này”.

NSƯT Kim Tử Long và NSND Trịnh Kim Chi đóng vai Ngọc Hoàng và Thiên Hậu.

Theo đạo diễn, Trịnh Kim Chi có vẻ đẹp phúc hậu, dịu dàng phù hợp với hình tượng Thiên Hậu. Ê-kíp xây dựng mảng miếng phù hợp với tính cách nữ nghệ sĩ.

Lần đầu gia nhập ê-kíp Táo Xuân, NSND Trịnh Kim Chi cho biết cô không cảm thấy áp lực trước thành công của ca sĩ Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ. Nữ nghệ sĩ gọi đây là động lực để làm mới bản thân, quyết tâm mang đến một góc nhìn mới cho nhân vật.

“Thiên Hậu năm nay đa dạng và thú vị hơn, có nét tính cách năng động, nhiều tương tác cùng các nhân vật khác. Khán giả sẽ thấy Thiên Hậu vừa hài hước, dễ thương, nhưng vẫn giữ trọn sự sắc sảo và uy nghi cần có”, NSND Trịnh Kim Chi nói.

Đây là năm thứ 3 NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai Ngọc Hoàng. Nam nghệ sĩ nói anh đánh giá cao sự kết hợp với Trịnh Kim Chi: “Chúng tôi làm việc với nhau thoải mái. Sau chương trình Táo Xuân năm nay, quý vị sẽ thấy tôi và Trịnh Kim Chi gần gũi hơn, có thể trở thành đôi bạn diễn ăn ý trong những chương trình sắp tới”.

NSƯT Kim Tử Long cũng dành nhiều lời khen cho Á hậu Ngọc Hằng, Hoa hậu Yến Nhi, Á hậu Phương Anh. “Ban đầu, tôi cứ nghĩ các hoa hậu, á hậu chỉ mạnh về catwalk hay giao tiếp, nhưng khi làm việc cùng, tôi thực sự bất ngờ vì các bạn nhập vai rất tốt, diễn xuất tự nhiên, đầy năng lượng”.

Quốc Trường đóng vai linh vật Ngựa và Tiểu Đồng.

Bên cạnh sự thay đổi ở vai Thiên Hậu, dàn cast năm nay còn gây chú ý khi có sự góp mặt của Quốc Trường trong vai linh vật Ngựa - nhân vật chính xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Nam diễn viên chia sẻ về mối lương duyên với Táo Xuân: “Ban đầu, khi đạo diễn ngỏ lời mời tham gia cho vui, tôi nghĩ mình chỉ đảm nhận vai nhỏ. Nhưng khi cầm kịch bản, tôi ngỡ ngàng khi được giao trọng trách hóa thân thành linh vật Ngựa, nhân vật then chốt xuất hiện xuyên suốt”.

Anh thừa nhận áp lực khi quay lại sân khấu kịch sau nhiều năm: “Nếu ở điện ảnh, việc học thoại có thể chia nhỏ theo từng phân cảnh thì với sân khấu kịch, tôi phải ghi nhớ khối lượng thoại khổng lồ cho một vở diễn kéo dài nhiều giờ. Dù áp lực nhưng vì lời hứa với đạo diễn, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình để mang đến vai diễn trọn vẹn nhất”.

Quốc Trường nói anh không sợ cực, chỉ sợ không đủ thời gian để đầu tư chỉn chu cho vai diễn, làm cản trở tiến độ ghi hình.

Táo Xuân Bính Ngọ 2026 quy tụ các nghệ sĩ như NSƯT Kim Tử Long, NSND Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt, Tú Vi, Văn Anh, Hải Triều, Tuấn Kiệt, Tuấn Dũng, bé Ngân Chi, Bảo Ngọc, Ben Hoàng Quân… Chương trình còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh.