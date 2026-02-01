Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.

Trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, một cảnh trong phim khiến người xem buồn đến nao lòng khi Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn, đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.

Trong phim, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Việt Đông Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) và Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Ngọc Triển (Mạnh Trường) được xây dựng là đôi bạn thân thiết suốt 20 năm, coi nhau như tri kỷ.

Thế nhưng, khi Triển trở thành bị can, chính Hằng Thu lại là người trực tiếp tham gia lấy lời khai. Đỉnh điểm của sự phi lý của cảnh phim là cả kiểm sát viên và bị can nhìn nhau khóc lóc sướt mướt, mắt đỏ hoe ngay trong phòng thẩm vấn.

Đoạn phim thể hiện, khi chứng kiến Triển không hợp tác, từ chối trả lời các vấn đề của điều tra viên và khẳng định không có sai phạm, Hằng Thu bước vào căn phòng thẩm vấn người bạn thân thiết của mình. Câu hỏi dành cho Triển là về vai trò trong những vi phạm của Tập đoàn Trinh Tam, bắt đầu từ những khoản tiền du học của con ông Sách. Đáng nói là những thông tin về khoản tiền này chính là hồ sơ mà Triển cung cấp cho Hằng Thu, giờ đây lại là bằng chứng chống lại anh.

"Tôi chỉ là người truyền đạt, không phải người quyết định", Triển nói.

Trước câu trả lời của Triển, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu đã chất vấn về những tin nhắn qua lại, những cuộc gặp gỡ thường xuyên với lãnh đạo tập đoàn, những khoản tiền anh đã nhận được xác định là tiền doanh nghiệp gửi cảm ơn tiến độ. "Tôi không muốn làm khó anh, nhưng anh phải hiểu tiếp tục im lặng là tự đẩy mình đến những sai phạm nặng nề hơn", Hằng Thu nói.

Đến lúc này, Triển đã mở lời xin lỗi Hằng Thu. "Tôi có nhận tiền, có dàn xếp các mối quan hệ. Xin lỗi", Triển khóc.

Những điều người bạn thân thiết khai nhận đã khiến Hằng Thu không kìm được nước mắt, cô nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu trực tiếp tham gia hỏi cung bạn thân Phạm Ngọc Triển.

Là một lãnh đạo ngành kiểm sát, nhân vật Hằng Thu không thể không biết đến quy định về việc thay đổi người tiến hành tố tụng. Theo Điều 49, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối hoặc bị thay đổi khi: "Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ."

Với một tình bạn 20 năm, việc giữ được sự "vô tư" là điều không tưởng. Những giọt nước mắt và sự nghẹn ngào của nhân vật Hằng Thu ngay khi đang làm nhiệm vụ chính là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy cô đã mất đi sự khách quan cần thiết của một người bảo vệ pháp luật.

Khoảnh khắc kiểm sát viên khóc trước người bạn thân thiết khi đang hỏi cung có thể cảm động trên màn ảnh, nhưng lại thiếu tính thực tế. Về mặt pháp lý, sự xung đột lợi ích này luôn được kiểm soát chặt chẽ, không kiểm sát viên nào được phép thụ lý vụ án mà bị can lại là người có mối quan hệ thân hữu quá sâu sắc với mình.

Những tình tiết này cho thấy đội ngũ biên kịch và đạo diễn đã quá xem nhẹ khâu tham vấn chuyên môn. Việc hy sinh tính logic pháp lý để lấy nước mắt khán giả chỉ khiến bộ phim trở nên "diễn" và xa rời thực tế công tác của những người làm luật.