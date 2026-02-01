Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản

Chủ nhật, 12:00 01/02/2026 | Giải trí
Bình Minh
Bình Minh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...

Phim Lằn ranh vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự: Chi tiết gây tranh cãi - Ảnh 1.Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.

Trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, một cảnh trong phim khiến người xem buồn đến nao lòng khi Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn, đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.

Trong phim, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Việt Đông Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) và Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Ngọc Triển (Mạnh Trường) được xây dựng là đôi bạn thân thiết suốt 20 năm, coi nhau như tri kỷ.

Thế nhưng, khi Triển trở thành bị can, chính Hằng Thu lại là người trực tiếp tham gia lấy lời khai. Đỉnh điểm của sự phi lý của cảnh phim là cả kiểm sát viên và bị can nhìn nhau khóc lóc sướt mướt, mắt đỏ hoe ngay trong phòng thẩm vấn.

Phim Lằn ranh vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự: Chi tiết gây tranh cãi - Ảnh 2.

Triển bị bắt khi đang định rời khỏi nơi làm việc. Ảnh VTV

Đoạn phim thể hiện, khi chứng kiến Triển không hợp tác, từ chối trả lời các vấn đề của điều tra viên và khẳng định không có sai phạm, Hằng Thu bước vào căn phòng thẩm vấn người bạn thân thiết của mình. Câu hỏi dành cho Triển là về vai trò trong những vi phạm của Tập đoàn Trinh Tam, bắt đầu từ những khoản tiền du học của con ông Sách. Đáng nói là những thông tin về khoản tiền này chính là hồ sơ mà Triển cung cấp cho Hằng Thu, giờ đây lại là bằng chứng chống lại anh.

"Tôi chỉ là người truyền đạt, không phải người quyết định", Triển nói. 

Trước câu trả lời của Triển, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu đã chất vấn về những tin nhắn qua lại, những cuộc gặp gỡ thường xuyên với lãnh đạo tập đoàn, những khoản tiền anh đã nhận được xác định là tiền doanh nghiệp gửi cảm ơn tiến độ. "Tôi không muốn làm khó anh, nhưng anh phải hiểu tiếp tục im lặng là tự đẩy mình đến những sai phạm nặng nề hơn", Hằng Thu nói.

Đến lúc này, Triển đã mở lời xin lỗi Hằng Thu. "Tôi có nhận tiền, có dàn xếp các mối quan hệ. Xin lỗi", Triển khóc.

Những điều người bạn thân thiết khai nhận đã khiến Hằng Thu không kìm được nước mắt, cô nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Phim Lằn ranh vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự: Chi tiết gây tranh cãi - Ảnh 3.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu trực tiếp tham gia hỏi cung bạn thân Phạm Ngọc Triển.

Là một lãnh đạo ngành kiểm sát, nhân vật Hằng Thu không thể không biết đến quy định về việc thay đổi người tiến hành tố tụng. Theo Điều 49, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối hoặc bị thay đổi khi: "Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ."

Với một tình bạn 20 năm, việc giữ được sự "vô tư" là điều không tưởng. Những giọt nước mắt và sự nghẹn ngào của nhân vật Hằng Thu ngay khi đang làm nhiệm vụ chính là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy cô đã mất đi sự khách quan cần thiết của một người bảo vệ pháp luật.

Khoảnh khắc kiểm sát viên khóc trước người bạn thân thiết khi đang hỏi cung có thể cảm động trên màn ảnh, nhưng lại thiếu tính thực tế. Về mặt pháp lý, sự xung đột lợi ích này luôn được kiểm soát chặt chẽ, không kiểm sát viên nào được phép thụ lý vụ án mà bị can lại là người có mối quan hệ thân hữu quá sâu sắc với mình.

Những tình tiết này cho thấy đội ngũ biên kịch và đạo diễn đã quá xem nhẹ khâu tham vấn chuyên môn. Việc hy sinh tính logic pháp lý để lấy nước mắt khán giả chỉ khiến bộ phim trở nên "diễn" và xa rời thực tế công tác của những người làm luật.

Điều 49 (Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015) quy định các trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng:

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

1. Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

2. Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;

3. Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?

Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?

Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách trong phim 'Lằn ranh' ở đời thực đã lên chức bà ngoại

Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách trong phim 'Lằn ranh' ở đời thực đã lên chức bà ngoại

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Nam diễn viên điển trai quê Thái Nguyên vào Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim 'Lằn ranh' là ai?

Nam diễn viên điển trai quê Thái Nguyên vào Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim 'Lằn ranh' là ai?

Cùng chuyên mục

Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'

Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.

Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn

Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn

Giải trí - 3 giờ trước

Là quân nhân chuyên nghiệp mang hàm Thượng úy, nữ ca sĩ này gây chú ý khi từng đăng quang Quán quân tại hai cuộc thi âm nhạc lớn.

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Người chơi Nguyễn Phượng Vi đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.

Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Khi đầu tư cho các dự án âm nhạc, Vũ Thắng Lợi không nghĩ nhiều đến chuyện thua lỗ mà coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào của người nghệ sĩ khi được cống hiến những giá trị đỉnh cao cho âm nhạc.

Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Miss Multicultural World 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến quy tụ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà Tết, học bổng cho học sinh... với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.

NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ

NSND Trịnh Kim Chi thay thế NSƯT Thoại Mỹ

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vai Thiên Hậu tại Táo Xuân Bính Ngọ 2026, thay cho Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ ở các mùa trước. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Quốc Trường trong vai linh vật Ngựa cùng chia sẻ từ đạo diễn cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong chương trình năm nay.

Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hồng Diễm, Mạnh Trường thể hiện sự xúc động khi nhìn lại hành trình dài sau khi "Lằn ranh" kết thúc.

Xem nhiều

Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối

Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh vừa nhận tin vui ở tuổi 30 có tài sản 'khủng' ra sao ở đời thực?

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh vừa nhận tin vui ở tuổi 30 có tài sản 'khủng' ra sao ở đời thực?

Giải trí
Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

Giải trí
Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí
'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top