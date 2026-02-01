'Thiên Lôi đầu tiên của Táo quân': Chuyên vai khổ, U70 an yên bên vợ kém 25 tuổi
Được mệnh danh là "nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh", tuy nhiên nam diễn viên này hiện có cuộc sống đầy viên mãn ở ngoài đời.
Tuy chỉ là vai diễn nhỏ trong chương trình Táo quân nhưng Thiên Lôi vẫn để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả truyền hình trong suốt hơn 20 năm qua. Ít ai biết, người thủ vai Thiên Lôi đầu tiên của Táo quân lại là nam diễn viên có gương mặt khắc khổ của màn ảnh - NSƯT Phú Đôn.
Trong Táo quân 2003 , NSƯT Phú Đôn được chọn đóng nhân vật Thiên Lôi. Không sở hữu ngoại hình vạm vỡ nhưng gương mặt khắc khổ của nam nghệ sĩ khi đặt trong phân cảnh hát múa cùng Nam Tào (Xuân Bắc) lại rất hài hước. Điều này đã giúp nhân vật Thiên Lôi đầu tiên của Táo quân tuy không có nhiều đất diễn nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả.
"Nam diễn viên khắc khổ của màn ảnh Việt"
NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội trong gia đình có tới 8 người con. Ông thuộc lớp diễn viên đầu tiên được đào tạo tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Vì có gương mặt khắc khổ, hình thể nhỏ nhắn nên nam nghệ sĩ thường được giao những vai có hoàn cảnh éo le, vất vả.
Xuất thân từ sân khấu kịch nhưng Phú Đôn được công chúng biết đến thông qua nhiều vai diễn phim truyền hình. Ông từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như Tivi về làng, Em ở nơi nao, Hai bình làm thủy điện, Đất và người...
Năm 2024, nam nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong vai cụ Mão của phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do . Đặc biệt, vai diễn của Phú Đôn trong phim kinh dị Tết ở làng Địa Ngục cũng giúp ông "lột xác" và nhận được nhiều chú ý của khán giả.
Sở hữu gương mặt lam lũ, vóc dáng nhỏ nên NSƯT Phú Đôn thường xuyên được giao các vai nông dân nghèo khổ hay ông bố sầu não. Cũng vì thế mà nhiều người còn gọi ông là "nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh".
Chia sẻ về danh xưng này, nam nghệ sĩ cho hay ông xem đó là đặc trưng của mình và tự tin "chẳng có ai cạnh tranh được với tôi ở khía cạnh đó cả vì không ai có được khuôn mặt khắc khổ như tôi".
Kết hôn ở tuổi 45, U70 viên mãn bên vợ con
Con đường nghệ thuật của Thiên Lôi đầu tiên trong Táo quân khá suôn sẻ nhưng chuyện tình duyên của ông lại khá lận đận. Phải đến năm 45 tuổi, Phú Đôn mới tìm được hạnh phúc bên người vợ kém ông 25 tuổi. Điều thú vị, bà xã trẻ của Phú Đôn lại chính là người hâm mộ ông nhiều năm.
Mặc dù chênh lệch về tuổi tác, lại gặp tình cảnh "cha già con mọn" nhưng Phú Đôn luôn khẳng định ông tìm được hạnh phúc thực sự bên vợ và các con của mình. Nam nghệ sĩ hiện có 2 người con, con lớn học đại học còn con nhỏ mới học lớp 4.
Hiện tại, Phú Đôn đã nghỉ hưu, ngoài thời gian đi diễn, ông dành trọn vẹn sự quan tâm, chăm lo cho gia đình. Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, nam nghệ sĩ cho biết ông luôn sẵn sàng san sẻ công việc nhà cùng vợ. "Với tôi, hạnh phúc hiện tại là có vợ trẻ nhưng luôn thông cảm cho công việc diễn xuất của mình, chưa bao giờ cô ấy phàn nàn, là có con ngoan đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống dẫu chẳng giàu có gì nhưng vẫn sung túc, ấm no, bình yên và vui vẻ", ông nói.
Nam nghệ sĩ từng tiết lộ do có sinh muộn nên rất "sợ" các con: "Tôi sợ các con khủng khiếp, hơi tý là sợ run người (cười). Có lẽ do có con muộn nên tôi rất chiều chuộng các con. Tôi nghĩ đó là tâm lý chung của những người giống mình. Nhiều lúc nóng giận nhưng sợ không dám đánh và cũng không dám cáu gắt quá".
Ở độ tuổi U70, Phú Đôn vẫn có thể dạy các con học và cùng bà xã tìm ra cách hài hòa nhất để nuôi dạy các con.
