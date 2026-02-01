Bố Xuân Mai 'Con cò bé bé' bán bánh chưng, giò thủ ở Mỹ, trước đó cuộc sống ra sao?

Bố Xuân Mai ở Mỹ có cuộc sống vất vả

Mới đây, danh hài Thúy Nga khoe hình ảnh bố của bé Xuân Mai - ca sĩ Tuấn Cảnh bán hàng cùng cô trên đất Mỹ. Thực tế, đây là những hình ảnh livestream quảng cáo và bày bán ở chợ trong khu vực người Việt sinh sống. Sau đó, ca sĩ Tuấn Cảnh nhận được sự ủng hộ của nhiều Việt kiều. Được biết, nam ca sĩ quê gốc Hà Nội thử làm các món truyền thống phục vụ dịp Tết như bánh chưng nếp Tú Lệ, bánh tét, giò thủ, giò lụa. Những món ăn này nhanh chóng nhận được nhiều người dân Việt tại Mỹ yêu thích.

Toàn cảnh danh hài Thúy Nga và ca sĩ Tuấn Cảnh "buôn bán" ở khu chợ người Việt tại Mỹ.

Về ca sĩ Tuấn Cảnh, anh sang Mỹ định cư đã được nhiều năm. Ban đầu anh làm nail ở Hawaii, sau đó cùng vợ hai dọn về Cali mở tiệm phở gà nấu chuẩn vị Bắc rất đông khách, thường được đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ ghé thăm. Thậm chí, các nghệ sĩ trong nước khi qua Mỹ chơi cũng tới tiệm phở của Tuấn Cảnh ăn uống.

Bố 'bé' Xuân Mai rao bán quán phở vì quá vất vả.

Tuy nhiên, theo diễn viên hài Thúy Nga tiết lộ thì Tuấn Cảnh lại bất ngờ rao bán tiệm phở đang ăn nên làm ra này. Về lí do bán tiệm phở, Tuấn Cảnh tiết lộ: "Tôi chuẩn bị bán tiệm, nhưng vì đắt hàng quá không làm nổi, không kiểm soát hết được, chứ không phải vì bán ế quá mà phải bán tiệm. Nhìn tôi bây giờ xơ xác thế này là biết rồi".

Vợ ca sĩ Tuấn Cảnh.

Vợ Tuấn Cảnh cũng nói: "Nếu bán tiệm phở thì tôi lại làm nail, mở tiệm nail". Thúy Nga nghe vậy liền hỏi xem đã có người hỏi mua chưa để rao bán hộ, lấy hoa hồng 20%. Tuấn Cảnh liền để Thúy Nga bán hộ mình tiệm phở. Nữ diễn viên hài lập tức cầm máy lên quay một vòng quanh tiệm phở của Tuấn Cảnh. Cô nói: "Bây giờ anh Tuấn Cảnh muốn bán tiệm phở để chuyển sang làm nail cho đỡ vất vả. Tôi không biết đã có người hỏi mua chưa nhưng sẵn đây thì tôi cho mọi người xem luôn.

Nhà hàng của anh Tuấn Cảnh rất dễ thương dù không quá rộng, nằm ngay gần nhà tôi. Lâu lắm tôi mới ghé qua quán anh Tuấn Cảnh mà nghe anh ấy bảo muốn bán nhà hàng này, làm tôi không vui chút nào. Mai mốt tôi muốn ăn phở Bắc không biết phải đi đâu đây".

Bố Xuân Mai "Con cò bé bé" từng là nghệ sĩ nổi tiếng

Ca sĩ Tuấn Cảnh quê Hà Nội, từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Đầu thập niên 1990, anh được yêu thích với các bài hát mang âm hưởng dân ca, thường chạy show nhiều tỉnh từ Nam tới Bắc.

Cuối thập niên 1990, Tuấn Cảnh trở thành "ông bầu" của con gái - "ca sĩ nhí" Xuân Mai đình đám một thời.

Xuân Mai và em trai chụp ảnh cùng bố cách đây nhiều năm.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với mẹ của Xuân Mai, gần 20 năm qua, Tuấn Cảnh sống kín tiếng tại nước ngoài. Gần đây, anh nhận được sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga. Cựu ca sĩ chia sẻ về hành trình lập nghiệp ở Mỹ, hé lộ thêm về gia đình mới bên người vợ sau này.

Giọng ca Qua ngõ nhà em cho biết anh và nghệ sĩ guitar Thu Thu (mẹ Xuân Mai) hết duyên nên ly hôn năm 2004. Anh đi bước nữa với người vợ thứ 2 khi còn ở Việt Nam.

"Sau đó, vợ bảo lãnh cho tôi sang Mỹ. Chúng tôi có 1 con trai năm nay 17 tuổi. Vợ thứ hai của tôi hiền lành, đảm đang. Chúng tôi sống vui vẻ, an phận", Tuấn Cảnh nói.

Ca sĩ Tuấn Cảnh trong một chương trình truyền hình.

Thời gian đầu sang Mỹ, Tuấn Cảnh và vợ sống tại Hawaii (Mỹ). Nhà vợ có sẵn tiệm nail nhưng ít thợ nên ca sĩ cũng xắn tay phụ làm nail cùng bà xã. Sau vài năm, gia đình anh chuyển đến California. "Lúc đó tôi chân ướt chân ráo, phải đi làm thuê cho người ta một vài công việc, vợ thì vẫn làm nail", bố Xuân Mai cho biết.

Sau đó, nam ca sĩ chuyển qua mở tiệm phở và tuy nhiên, hiện tại, công việc quá vất vả nên anh quyết định quay trở lại nghề nail.