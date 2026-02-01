Bố Xuân Mai 'Con cò bé bé' bán bánh chưng, giò thủ ở Mỹ, trước đó cuộc sống ra sao?
GĐXH - Bố của bé Xuân Mai 'Con cò bé bé' - ca sĩ Tuấn Cảnh mới đây đã gây chú ý khi bày bán hàng ở lề đường cùng danh hài Thúy Nga. Được biết, ban đầu chỉ là livestream cùng nữ danh hài nhưng sau đó, anh nhận được sự ủng hộ từ nhiều đồng hương trên đất Mỹ.
Bố Xuân Mai ở Mỹ có cuộc sống vất vả
Mới đây, danh hài Thúy Nga khoe hình ảnh bố của bé Xuân Mai - ca sĩ Tuấn Cảnh bán hàng cùng cô trên đất Mỹ. Thực tế, đây là những hình ảnh livestream quảng cáo và bày bán ở chợ trong khu vực người Việt sinh sống. Sau đó, ca sĩ Tuấn Cảnh nhận được sự ủng hộ của nhiều Việt kiều. Được biết, nam ca sĩ quê gốc Hà Nội thử làm các món truyền thống phục vụ dịp Tết như bánh chưng nếp Tú Lệ, bánh tét, giò thủ, giò lụa. Những món ăn này nhanh chóng nhận được nhiều người dân Việt tại Mỹ yêu thích.
Toàn cảnh danh hài Thúy Nga và ca sĩ Tuấn Cảnh "buôn bán" ở khu chợ người Việt tại Mỹ.
Về ca sĩ Tuấn Cảnh, anh sang Mỹ định cư đã được nhiều năm. Ban đầu anh làm nail ở Hawaii, sau đó cùng vợ hai dọn về Cali mở tiệm phở gà nấu chuẩn vị Bắc rất đông khách, thường được đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ ghé thăm. Thậm chí, các nghệ sĩ trong nước khi qua Mỹ chơi cũng tới tiệm phở của Tuấn Cảnh ăn uống.
Tuy nhiên, theo diễn viên hài Thúy Nga tiết lộ thì Tuấn Cảnh lại bất ngờ rao bán tiệm phở đang ăn nên làm ra này. Về lí do bán tiệm phở, Tuấn Cảnh tiết lộ: "Tôi chuẩn bị bán tiệm, nhưng vì đắt hàng quá không làm nổi, không kiểm soát hết được, chứ không phải vì bán ế quá mà phải bán tiệm. Nhìn tôi bây giờ xơ xác thế này là biết rồi".
Vợ Tuấn Cảnh cũng nói: "Nếu bán tiệm phở thì tôi lại làm nail, mở tiệm nail". Thúy Nga nghe vậy liền hỏi xem đã có người hỏi mua chưa để rao bán hộ, lấy hoa hồng 20%. Tuấn Cảnh liền để Thúy Nga bán hộ mình tiệm phở. Nữ diễn viên hài lập tức cầm máy lên quay một vòng quanh tiệm phở của Tuấn Cảnh. Cô nói: "Bây giờ anh Tuấn Cảnh muốn bán tiệm phở để chuyển sang làm nail cho đỡ vất vả. Tôi không biết đã có người hỏi mua chưa nhưng sẵn đây thì tôi cho mọi người xem luôn.
Nhà hàng của anh Tuấn Cảnh rất dễ thương dù không quá rộng, nằm ngay gần nhà tôi. Lâu lắm tôi mới ghé qua quán anh Tuấn Cảnh mà nghe anh ấy bảo muốn bán nhà hàng này, làm tôi không vui chút nào. Mai mốt tôi muốn ăn phở Bắc không biết phải đi đâu đây".
Bố Xuân Mai "Con cò bé bé" từng là nghệ sĩ nổi tiếng
Ca sĩ Tuấn Cảnh quê Hà Nội, từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Đầu thập niên 1990, anh được yêu thích với các bài hát mang âm hưởng dân ca, thường chạy show nhiều tỉnh từ Nam tới Bắc.
Cuối thập niên 1990, Tuấn Cảnh trở thành "ông bầu" của con gái - "ca sĩ nhí" Xuân Mai đình đám một thời.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với mẹ của Xuân Mai, gần 20 năm qua, Tuấn Cảnh sống kín tiếng tại nước ngoài. Gần đây, anh nhận được sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga. Cựu ca sĩ chia sẻ về hành trình lập nghiệp ở Mỹ, hé lộ thêm về gia đình mới bên người vợ sau này.
Giọng ca Qua ngõ nhà em cho biết anh và nghệ sĩ guitar Thu Thu (mẹ Xuân Mai) hết duyên nên ly hôn năm 2004. Anh đi bước nữa với người vợ thứ 2 khi còn ở Việt Nam.
"Sau đó, vợ bảo lãnh cho tôi sang Mỹ. Chúng tôi có 1 con trai năm nay 17 tuổi. Vợ thứ hai của tôi hiền lành, đảm đang. Chúng tôi sống vui vẻ, an phận", Tuấn Cảnh nói.
Thời gian đầu sang Mỹ, Tuấn Cảnh và vợ sống tại Hawaii (Mỹ). Nhà vợ có sẵn tiệm nail nhưng ít thợ nên ca sĩ cũng xắn tay phụ làm nail cùng bà xã. Sau vài năm, gia đình anh chuyển đến California. "Lúc đó tôi chân ướt chân ráo, phải đi làm thuê cho người ta một vài công việc, vợ thì vẫn làm nail", bố Xuân Mai cho biết.
Sau đó, nam ca sĩ chuyển qua mở tiệm phở và tuy nhiên, hiện tại, công việc quá vất vả nên anh quyết định quay trở lại nghề nail.
Được mệnh danh là "nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh", tuy nhiên nam diễn viên này hiện có cuộc sống đầy viên mãn ở ngoài đời.
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có lời nhắn nhủ "ấm lòng" tới nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Duyên Quỳnh giữa ồn ào tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.
GĐXH - Chương trình "Tết rộn ràng khắp nơi 2026" mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.
GĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.
GĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Là quân nhân chuyên nghiệp mang hàm Thượng úy, nữ ca sĩ này gây chú ý khi từng đăng quang Quán quân tại hai cuộc thi âm nhạc lớn.
GĐXH - Người chơi Nguyễn Phượng Vi đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.
GĐXH - Khi đầu tư cho các dự án âm nhạc, Vũ Thắng Lợi không nghĩ nhiều đến chuyện thua lỗ mà coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào của người nghệ sĩ khi được cống hiến những giá trị đỉnh cao cho âm nhạc.
GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.