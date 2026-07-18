Nữ cảnh sát chìm xinh đẹp 'con gái' ông trùm ma túy trong 'Lửa trắng' là ai?

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo"... Việt Hoa công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, cô từng giành huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020", vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ".

Sau một thời gian, diễn viên Việt Hoa đánh dấu sự trở lại rất thành công với bộ phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh" vừa qua. Trong phim, cô đảm nhận vai Kim Ngân, một cô gái cá tính, độc lập, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, không ngừng đấu tranh để khẳng định bản thân.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 tại Lào Cai. Ảnh VTV

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Việt Hoa gây chú ý là một cô nàng độc thân, xinh đẹp và yêu thích công việc của mình. Ngoài những cuộc gặp gỡ với nhóm bạn thân, Kim Ngân khiến khán giả nhớ tới ở các màn hẹn hò xem mắt đầy "sóng gió" với anh Dũng "con bác Bơ", doanh nhân rởm Đồng Văn Tiền... Nhất là cuộc tình lãng mạn, đầy ngắn ngủi với "Tổng tài" Mạnh Trường (Denis Đặng).



Ngoài khả năng về diễn xuất, Việt Hoa với vai Kim Ngân thường xuyên gây sốt với gương mặt gần như không khuyết điểm, tỏa sáng trong từng khung hình, bất chấp cả loạt cảnh quay cận mặt. Kim Ngân còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều. Dù áp dụng toàn những kiểu tóc đơn giản như tóc búi, tóc xõa, vẻ đẹp của Kim Ngân vẫn tỏa sáng, thậm chí các đường nét xinh đẹp càng được tôn lên hiệu quả hơn.

Việt Hoa được nhiều khán giả yêu mến, khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều. Ảnh VTV

Sau thành công của "Gió ngang khoảng trời xanh", Việt Hoa tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả khi góp mặt trong bộ phim truyền hình "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV3. Đảm nhận vai Mai, Việt Hoa có cơ hội thử sức với một hình tượng hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây.

Việt Hoa vai Mai trong phim "Lửa trắng". Ảnh VTV

Chia sẻ về vai Mai, Việt Hoa cho biết đây là nhân vật có màu sắc rất khác với những vai diễn cô từng thể hiện. Trước đây, khán giả thường biết đến cô qua những bộ phim về tâm lý, tình cảm gia đình, xã hội. Với Lửa trắng, đây là lần thứ hai Việt Hoa tham gia một bộ phim hình sự và nhân vật Mai thực sự là một thử thách lớn. Mai rất cá tính, lì lợm, gan góc, hoàn toàn khác với Việt Hoa ngoài đời.

Trong phim, Mai tên thật là Hương Ngọc, cô được chỉ huy giao nhiệm vụ xâm nhập vào thế giới ngầm của trùm ma túy Lão Công. Ảnh VTV

Mai là cô gái thông minh, lém lỉnh, gan lì, có khả năng ứng biến nhanh, cô thực chất là nữ chiến sĩ cảnh sát được cấp trên giao nhiệm vụ đóng vai "con gái" ông trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Bên ngoài, cô có vẻ ngang bướng, thực dụng và luôn tỏ ra mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Nhưng sâu bên trong là một con người nhiều tổn thương, giàu bản lĩnh và luôn quan sát để tồn tại trong thế giới đầy nguy hiểm.

Để hóa thân vào một cô gái có nhiều cảnh hành động, Việt Hoa còn phải học võ. Nữ diễn viên tiết lộ trước đây cô quen với những bộ môn nhẹ nhàng như yoga, chưa từng tập võ thuật nên quá trình chuẩn bị cho vai diễn cũng là một trải nghiệm mới.

Việt Hoa đảm nhận vai Mai, mang thân phận chiến sĩ công an Hương Ngọc trong phim "Lửa Trắng". (Ảnh: FBNV).

Bộ phim “Lửa trắng” được phát sóng vào 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3. Thuộc dòng phim chính luận giàu tính thời sự, "Lửa trắng" mang đến câu chuyện về cuộc chiến căng thẳng chống tội phạm ma túy trong đời sống hiện đại. Bộ phim mở ra thế giới ngầm tinh vi, nơi những loại ma túy mới len lỏi vào giới trẻ qua những buổi tiệc tùng, livestream, hào quang giải trí và khát vọng nổi tiếng.

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