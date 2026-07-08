Cô bé khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khóc đỏ hoe mắt ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai' là ai?
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã xúc động khi một bé gái xuất hiện trên màn hình chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" để ủng hộ anh.
Giữa nhiều tiết mục giàu cảm xúc của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, một khoảnh khắc ngắn trong chuyên mục Trạm tiếp lửa lại khiến nhiều khán giả lặng người. Khi màn hình xuất hiện hình ảnh cô bé Suri gửi lời động viên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được nước mắt.
Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Suri là người đã thay đổi cuộc sống của anh và trở thành nguồn cảm hứng cho cả một chặng đường sáng tác.
Bé Suri (tên thật là Kim Anh) từng trải qua tuổi thơ nhiều biến cố. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé gần như khép kín với thế giới xung quanh. Em không muốn giao tiếp, né tránh người lạ, thường xuyên thu mình trong một góc tối và từ chối ăn uống. Những tổn thương tâm lý khiến một đứa trẻ vốn hồn nhiên dần mất đi sự kết nối với mọi người.
Đó cũng là thời điểm nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định đón Suri về chăm sóc. Anh chăm sóc, yêu thương Suri như con ruột và kiên trì đồng hành cùng cô bé trong từng thay đổi nhỏ. Thay vì những phương pháp điều trị khô cứng, anh lựa chọn âm nhạc như chiếc cầu nối để giúp con mở lòng.
Theo thời gian, những giai điệu cũng trở thành cách nam nhạc sĩ ghi lại hành trình trưởng thành của con gái. Mỗi cột mốc trong cuộc sống của Suri đều được nam nhạc sĩ gửi gắm vào một bài hát.
Từ Con gái nhỏ của ba, Cha và con gái, Mẹ ơi có biết... đến nhiều ca khúc quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam đều mang dấu ấn của cô bé. Có bài được viết từ một câu nói ngây ngô của con, có bài ra đời sau những lần hai cha con trò chuyện hay cùng trải qua một kỷ niệm đáng nhớ.
Cũng từ đó, Nguyễn Văn Chung dần trở thành một trong những nhạc sĩ có số lượng ca khúc thiếu nhi nhiều nhất Việt Nam với hơn 300 sáng tác. Anh từng nhiều lần thừa nhận, nếu không có Suri, có lẽ mình sẽ không theo đuổi dòng nhạc này lâu đến vậy.
Tháng 7/2025, khi Suri bước vào tuổi trưởng thành, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định để con sang Australia đoàn tụ cùng mẹ ruột. Đó là lựa chọn được cân nhắc rất lâu bởi anh tin, môi trường mới sẽ giúp con có thêm cơ hội học tập và phát triển.
Quyết định ấy đồng nghĩa hai cha con phải chấp nhận cuộc sống xa nhau sau nhiều năm gắn bó. Dù không còn sống chung dưới một mái nhà, anh và con gái vẫn thường xuyên gọi video để trò chuyện, hỏi han và chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống.
Khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Nguyễn Văn Chung vẫn giữ thói quen nhắc về con gái. Biết Suri rất yêu thích chương trình, anh còn chuẩn bị một cuốn sổ đặc biệt với chữ ký của toàn bộ 33 "Anh tài" để mang sang Australia làm quà cho con.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thể hiện tiết mục cá nhân "Anh say rồi" và "Nàng thơ" cùng các thành viên nhóm "Anh tài tình".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho con gái. Thế nhưng, điều anh không ngờ tới là chính ê-kíp chương trình mới là những người mang đến món quà đặc biệt và ý nghĩa hơn dành cho anh.
Sự xuất hiện bất ngờ của bé Suri trong chương trình Trạm Tiếp Lửa khiến nam nhạc sĩ gần như lặng người. Sau gần một năm chỉ được gặp con qua những cuộc gọi video, lần đầu tiên nghe con trực tiếp gửi lời động viên trên sóng truyền hình, anh không giấu được sự xúc động.
Trong đoạn video, Suri nhắn nhủ cha hãy luôn giữ gìn sức khỏe, tự tin bước tiếp và đừng quên mỉm cười.
Video Nguyễn Văn Chung đi xin chữ ký từng anh tài để làm sổ tặng con gái.
Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay, anh đã không kìm được nước mắt khi lắng nghe những lời chia sẻ ấy. Với anh, đó là khoảnh khắc đặc biệt của một người cha khi chứng kiến cô con gái từng được mình nâng niu, chở che nay đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho chính cha mình.
Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ nổi bật của nhạc nhẹ Việt Nam, được biết đến với nhiều ca khúc ballad giàu cảm xúc, các sáng tác về gia đình, quê hương và đặc biệt là nhạc thiếu nhi. Anh sinh ngày 12/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh và bắt đầu sáng tác từ khi còn là sinh viên.
Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Văn Chung đã sáng tác hàng trăm ca khúc, góp phần tạo nên thành công cho nhiều ca sĩ nổi tiếng. Một số bản hit tiêu biểu gồm: Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Nhật ký của Mẹ, Cha và con gái, Viết tiếp câu chuyện hòa bình...
Diệu (Quỳnh Châu) gặp lại bạn cũ giờ đã là 'tổng tài'Xem - nghe - đọc - 32 phút trước
GĐXH - Diệu gặp lại Giám đốc Sơn - người bạn cũ đầy duyên nợ, cô không ngần ngại chia sẻ chuyện ly hôn và những khó khăn mà công ty đang vướng phải.
Vì sao kết phim 'Phía bên kia thành phố' gây tranh luận?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Kết phim "Phía bên kia thành phố" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng tác phẩm xử lý vội vàng, chưa đủ sức giải quyết những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào suốt 26 tập.
Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàngGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Phương Trinh Jolie tự tin khoe vóc dáng thon gọn khi diện bikini, trong khi đó Hoa hậu Hương Giang gây chú ý với hình ảnh 'nàng thơ' dịu dàng.
Nghệ sĩ violin gây sốt với màn trình diễn khiến khán giả 'nổi da gà' tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Thế giới showbiz - 15 giờ trước
GĐXH - Tiết mục Hoa Đào của nghệ sĩ violin Hoàng Rob trở thành một trong những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sự kết hợp giữa đồng dao, trống hội, múa đương đại và tiếng violin đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, khiến khán giả "nổi da gà".
Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tácThế giới showbiz - 16 giờ trước
GĐXH - Nữ diễn viên Gillian Anderson góp mặt trong "Sex Education" từng lo lắng quá nhiều về lão hóa.
Thúy Diễm tuổi 40: 'Ai bầu như tôi, 6 tháng tăng 11 kg, chưa có dấu hiệu ngưng'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Thúy Diễm cho biết, dù đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ cô vẫn bị những cơn ốm nghén hành hạ, vẫn thèm ăn liên tục khiến cân nặng tăng nhanh.
Cảnh đối diễn viral của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong 'Hoàng hậu cuối cùng'Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - First trailer của "Hoàng hậu cuối cùng" vừa được tung ra nhưng lại khiến khán giả chú ý với cảnh đối diễn của cặp đôi Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô.
Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer PhạmGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Jennifer Phạm ở tuổi 41 có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia và các con thân yêu.
Giọng ca quê An Giang từng là Á quân 'Giọng hát Việt nhí' vừa đỗ thủ khoa đại học là ai?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Đoàn Chấn Quốc - Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 vừa gây chú ý khi trở thành thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM.
'Góc khuất' bình luận viên thể thao lên sóng VTVXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Những câu chuyện thú vị từ các bình luận viên thể thao nổi tiếng sẽ có trong Game Box. Chương trình giải trí hấp dẫn kết hợp trò chơi và âm nhạc, mang đến không khí sôi động cho khán giả.
Mẹ đẻ H'Hen Niê lại gây chú ýGiải trí
GĐXH - Hình ảnh mẹ đẻ H'Hen Niê địu cháu ngoại Harley bằng chiếc địu thổ cẩm trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.