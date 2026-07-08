Cô bé khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khóc đỏ hoe mắt ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai' là ai?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ khoe vũ đạo như dancer GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe vũ đạo trong sự kiện ra mắt chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Để tham gia chương trình này, nam nhạc sĩ đã dày công luyện tập nhiều kỹ năng mới.

Giữa nhiều tiết mục giàu cảm xúc của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, một khoảnh khắc ngắn trong chuyên mục Trạm tiếp lửa lại khiến nhiều khán giả lặng người. Khi màn hình xuất hiện hình ảnh cô bé Suri gửi lời động viên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được nước mắt.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Suri là người đã thay đổi cuộc sống của anh và trở thành nguồn cảm hứng cho cả một chặng đường sáng tác.

Bé Suri (tên thật là Kim Anh) từng trải qua tuổi thơ nhiều biến cố. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé gần như khép kín với thế giới xung quanh. Em không muốn giao tiếp, né tránh người lạ, thường xuyên thu mình trong một góc tối và từ chối ăn uống. Những tổn thương tâm lý khiến một đứa trẻ vốn hồn nhiên dần mất đi sự kết nối với mọi người.

Bé Suri tiếp lửa cho cha tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đồng hành cùng con gái từ khi con còn bé.

Đó cũng là thời điểm nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định đón Suri về chăm sóc. Anh chăm sóc, yêu thương Suri như con ruột và kiên trì đồng hành cùng cô bé trong từng thay đổi nhỏ. Thay vì những phương pháp điều trị khô cứng, anh lựa chọn âm nhạc như chiếc cầu nối để giúp con mở lòng.

Theo thời gian, những giai điệu cũng trở thành cách nam nhạc sĩ ghi lại hành trình trưởng thành của con gái. Mỗi cột mốc trong cuộc sống của Suri đều được nam nhạc sĩ gửi gắm vào một bài hát.

Từ Con gái nhỏ của ba, Cha và con gái, Mẹ ơi có biết... đến nhiều ca khúc quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam đều mang dấu ấn của cô bé. Có bài được viết từ một câu nói ngây ngô của con, có bài ra đời sau những lần hai cha con trò chuyện hay cùng trải qua một kỷ niệm đáng nhớ.

Cũng từ đó, Nguyễn Văn Chung dần trở thành một trong những nhạc sĩ có số lượng ca khúc thiếu nhi nhiều nhất Việt Nam với hơn 300 sáng tác. Anh từng nhiều lần thừa nhận, nếu không có Suri, có lẽ mình sẽ không theo đuổi dòng nhạc này lâu đến vậy.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lưu lại hành trình lớn lên của con gái Suri và Pu.

Tháng 7/2025, khi Suri bước vào tuổi trưởng thành, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định để con sang Australia đoàn tụ cùng mẹ ruột. Đó là lựa chọn được cân nhắc rất lâu bởi anh tin, môi trường mới sẽ giúp con có thêm cơ hội học tập và phát triển.

Quyết định ấy đồng nghĩa hai cha con phải chấp nhận cuộc sống xa nhau sau nhiều năm gắn bó. Dù không còn sống chung dưới một mái nhà, anh và con gái vẫn thường xuyên gọi video để trò chuyện, hỏi han và chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống.

Khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Nguyễn Văn Chung vẫn giữ thói quen nhắc về con gái. Biết Suri rất yêu thích chương trình, anh còn chuẩn bị một cuốn sổ đặc biệt với chữ ký của toàn bộ 33 "Anh tài" để mang sang Australia làm quà cho con.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thể hiện tiết mục cá nhân "Anh say rồi" và "Nàng thơ" cùng các thành viên nhóm "Anh tài tình".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho con gái. Thế nhưng, điều anh không ngờ tới là chính ê-kíp chương trình mới là những người mang đến món quà đặc biệt và ý nghĩa hơn dành cho anh.

Sự xuất hiện bất ngờ của bé Suri trong chương trình Trạm Tiếp Lửa khiến nam nhạc sĩ gần như lặng người. Sau gần một năm chỉ được gặp con qua những cuộc gọi video, lần đầu tiên nghe con trực tiếp gửi lời động viên trên sóng truyền hình, anh không giấu được sự xúc động.

Trong đoạn video, Suri nhắn nhủ cha hãy luôn giữ gìn sức khỏe, tự tin bước tiếp và đừng quên mỉm cười.

Video Nguyễn Văn Chung đi xin chữ ký từng anh tài để làm sổ tặng con gái.

Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay, anh đã không kìm được nước mắt khi lắng nghe những lời chia sẻ ấy. Với anh, đó là khoảnh khắc đặc biệt của một người cha khi chứng kiến cô con gái từng được mình nâng niu, chở che nay đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho chính cha mình.

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ nổi bật của nhạc nhẹ Việt Nam, được biết đến với nhiều ca khúc ballad giàu cảm xúc, các sáng tác về gia đình, quê hương và đặc biệt là nhạc thiếu nhi. Anh sinh ngày 12/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh và bắt đầu sáng tác từ khi còn là sinh viên. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Văn Chung đã sáng tác hàng trăm ca khúc, góp phần tạo nên thành công cho nhiều ca sĩ nổi tiếng. Một số bản hit tiêu biểu gồm: Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Nhật ký của Mẹ, Cha và con gái, Viết tiếp câu chuyện hòa bình...