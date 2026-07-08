Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ
GĐXH - Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác lạ và đang nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Khác hẳn hình ảnh váy áo lộng lẫy, trang sức đắt giá hay những thiết kế cắt xẻ quyến rũ thường thấy, lần này Lý Nhã Kỳ mang đến cảm giác gần gũi, ngọt ngào như một tiểu thư với phong cách trẻ trung. Sự thay đổi này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi visual "hack tuổi" của Lý Nhã Kỳ.
Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường đăng tải hình ảnh đời thường giản đị: đi ăn, đi chơi với phong cách năng động, trẻ trung.
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