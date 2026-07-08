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Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ

Thứ tư, 16:30 08/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác lạ và đang nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 1.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi với diện mạo khác lạ khi đăng tải hình ảnh diện áo len dệt kim màu be kết hợp cùng mũ nồi họa tiết caro và kính gọng sáng màu. Mái tóc xoăn nhẹ cùng lớp trang điểm trong trẻo giúp người đẹp sinh năm 1982 khoe làn da trắng mịn và gương mặt rạng rỡ. Lý Nhã Kỳ còn hài hước chia sẻ: "Tối nay ăn ngon quá, mời cả nhà 'ăn bằng mắt' trước nha".

Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 2.
Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 3.
Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 4.

Khác hẳn hình ảnh váy áo lộng lẫy, trang sức đắt giá hay những thiết kế cắt xẻ quyến rũ thường thấy, lần này Lý Nhã Kỳ mang đến cảm giác gần gũi, ngọt ngào như một tiểu thư với phong cách trẻ trung. Sự thay đổi này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi visual "hack tuổi" của Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 5.
Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 6.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường đăng tải hình ảnh đời thường giản đị: đi ăn, đi chơi với phong cách năng động, trẻ trung.

Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 7.

Nhiều người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Lý Nhã Kỳ: "Nhìn lướt qua tưởng hot girl nào luôn, trẻ quá chị ơi", "Phong cách này hợp với chị lắm, nhìn mãi mới nhận ra Lý Nhã Kỳ" hay "U50 mà giữ được làn da và vóc dáng thế này thật đáng ngưỡng mộ";... Không ít người còn hài hước "xin vía" trẻ lâu của nữ diễn viên.

Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 8.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ những năm gần đây tích cực thay đổi lối sống. Cô chú trọng tập luyện và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thay vì giảm cân bằng các phương pháp khắt khe, cô hướng đến việc duy trì cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và tràn đầy năng lượng.

Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 9.

Để giữ nhan sắc, Lý Nhã Kỳ dành 10 phút mỗi ngày để massage giảm bọng mắt, đồng thời làm săn chắc, nâng cơ và làm đẹp da. Chế độ ăn uống mỗi ngày phải có hoa quả, rau xanh, sữa chua...

Lý Nhã Kỳ trẻ trung ở tuổi trung niên với phong cách thời trang hiện đại - Ảnh 10.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ cũng bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật. Nữ diễn viên đắt show khi liên tục tham gia nhiều show truyền hình, tổ chức talkshow cho riêng mình cũng như dành thời gian cho việc thiện nguyện. 

 

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