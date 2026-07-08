Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ

Nhiều người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Lý Nhã Kỳ: "Nhìn lướt qua tưởng hot girl nào luôn, trẻ quá chị ơi", "Phong cách này hợp với chị lắm, nhìn mãi mới nhận ra Lý Nhã Kỳ" hay "U50 mà giữ được làn da và vóc dáng thế này thật đáng ngưỡng mộ";... Không ít người còn hài hước "xin vía" trẻ lâu của nữ diễn viên.