Mắc ung thư, sao phim 'Sex and the city' vẫn trẻ trung ở tuổi U60 nhờ sáng nào cũng ăn 1 loại quả của Việt Nam

20 năm kể từ khi bộ phim đình đám đóng máy, Cynthia Nixon giờ đây đã bước sang tuổi 58. Nhan sắc tuổi U60 của mỹ nhân phim "Sex and the city" được đánh giá là rất tươi tắn, đặc biệt là làn da căng bóng hồng hào, làm cho cô trông trẻ trung hơn so với độ tuổi U60. Ít ai biết, Nixon đã trải qua một quãng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Năm 40 tuổi, cô tình cờ phát hiện ra bệnh khi đi chụp X-quang tuyến vú định kỳ. Vì mẹ của nữ diễn viên đã từng mắc bệnh này nên cô duy trì chụp X-quang tuyến vú hàng năm kể từ khi bước sang tuổi 35.