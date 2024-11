Mỹ nhân đẹp nhất 'Sex and the city' khoe nhan sắc U60 tươi trẻ nhờ ăn 3 món giàu collagen

"Sex and the city" là bộ phim truyền hình dài tập, ăn khách của Mỹ. Phim xoay quanh chủ đề giới tính thầm kín được miêu tả qua cuộc sống 4 nhân vật nữ xinh đẹp, thành đạt và độc thân. Phim truyền hình này đã kết thúc từ năm 2004, tuy nhiên đến nay nó vẫn là bộ phim đáng nhớ với nhiều khán giả.Trong đó, nhan sắc diễn viên thủ vai Charlotte York được nhiều người công nhận là mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the city".