Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

Thứ bảy, 10:29 09/08/2025 | Đẹp
GĐXH - Xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên đang là mốt khi người tiêu dùng ngày càng phát hiện ra những nguyên liệu nguy hiểm trong mỹ phẩm kém chất lượng. Mặt nạ thiên nhiên là món mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả nhất.

Mặt nạ dưỡng ẩm cho da khô

Nguyên liệu:Chuối 1 quả; Bơ 1 quả; Mật on một muỗng cà phê; Dầu ôliu một thìa canh. Yaourt không đường, hai thìa canh. Tốt nhất bạn nên dùng yaourt kiểu Hy Lạp, với hàm lượng protein và chất béo cao hơn, cũng như không chứa đường.

Sau khi có đủ nguyên liệu trên, bạn dùng máy xay sinh tố trộn đều hỗn hợp, rồi bạn đắp lên mặt để trong 15 phút, cuối cùng bạn rửa mặt sạch với nước ấm là xong.

Mặt nạ dưỡng ẩm da này được làm từ những nguồn giàu chất béo tự nhiên. Chất béo của sữa trong yaourt, Vitamin A từ quả chuối và Vitamin E từ trái bơ dưỡng ẩm cho da. Mật ong có tác dụng diệt khuẩn. Dầu ô-liu khóa chặt dinh dưỡng vào dưới da.

Mặt nạ kiềm dầu cho da dầu

Nguyên liệu: Cam xay nhuyễn, nửa quả; Chanh vắt nửa quả; Bạc hà, ba lá, nghiền nát. Sau đó bạn trộn đều hỗn hợp. Đặt vào tủ lạnh cho mát trong vòng 5 phút. Đắp lên mặt. Để thấm trong 10 phút, hoặc ngắn hơn tuỳ vào phản ứng của làn da bạn. Rửa mặt sạch với nước ấm.

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên - Ảnh 2.

Đắp mặt nạ bạc hà giúp điều trị mụn.

Bạc hà chứa axít salicylic tự nhiên. Vitamin C và axít citric làm sáng da và tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, bạn cẩn thận không đắp mặt nạ này quá lâu. Nếu như da bạn bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, hãy rửa mặt ngay.

Mặt nạ dưỡng trắng da

Nguyên liệu: Yaourt không đường, 150g. Tốt nhất là dùng yaourt kiểu Hy Lạp không chứa đường; Gừng xay nhuyễn, nửa củ nhỏ; Bột nghệ một muỗng cà phê; Bột quế một nhúm nhỏ. Sau đó bạn trộn đều hỗn hợp. Đắp lên mặt. Để thấm trong 15 phút. Rửa mặt sạch với nước ấm.

Gừng giúp làm đều màu da. Quế giúp rửa sạch chất bẩn trong lỗ chân lông. Nghệ tạo vẻ hồng hào cho làn da.

Mặt nạ làm sạch sâu lỗ chân lông

Nguyên liệu: Đu đủ nghiền hai thìa canh; Chanh vắt nửa quả. Tiếp theo, bạn trộn đều hỗn hợp. Đắp lên mặt. Để thấm trong 10 phút, hoặc ngắn hơn tuỳ vào phản ứng của làn da bạn. Rửa mặt sạch với nước ấm.

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên - Ảnh 3.

Mặt nạ đu đủ hỗ trợ cải thiện làn da tươi tắn cho phái đẹp

Chất AHA tự nhiên trong quả đu đủ giúp đẩy bật chất bẩn từ dưới lỗ chân lông. Kết hợp với axít citric từ chanh để có kết quả mạnh hơn.

Mặt nạ tẩy tế bào chết

Nguyên liệu: Cà chua nghiền hai muỗng canh; Đường thô (có thể là đường nâu hoặc đường mía) ba muỗng canh; Chanh vắt nửa quả. Sau đó bạn trộn đều hỗn hợp. Đắp lên mặt. Để thấm trong 5 phút. Massage đều để tẩy tế bào chết. Rửa mặt sạch với nước ấm.

Vitamin A trong cà chua giúp làm đều màu da. Kết hợp với hạt đường thô để mát-xa và tẩy đi lớp da sần sùi.

Huyền Trang (T/h)
