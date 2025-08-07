Mới nhất
Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Thứ năm, 14:12 07/08/2025
GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.

Tẩy tế bào chết cho da đầu

Da đầu cũng cần được tẩy tế bào chết giống như da mặt. Bước tẩy tế bào chết sẽ loại bỏ dầu nhờn gây tắc nghẽn chân tóc. Điều này đặc biệt cần thiết cho tiết trời nóng ẩm của mùa hạ. Cho dù không bị gàu, bạn cũng nên tẩy tế bào chết cho da đầu khoảng một tháng/lần. Còn nếu bị gàu thì hãy thực hiện hai tuần/lần.

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

GĐXH - Tóc trở nên khỏe mạnh khi các mạch máu mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng gốc tóc. Việc chải tóc và massage da đầu sẽ kích thích máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Từ đấy giúp đẩy mạnh việc mọc tóc.

Trước khi gội đầu, hãy dùng sản phẩm tẩy tế bào chết và mát-xa đều vào trong da đầu trong khoảng 10 phút. Sau đó gội, xả như bình thường. Hơi tốn công một chút nhưng đảm bảo mái tóc của bạn sẽ chắc khỏe hơn.

Dầu gội và dầu xả

Chọn dầu gội đầu và xả phù hợp cho tóc là điều kiện tiên quyết để chăm sóc tóc hiệu quả. Không phải loại dầu gội và xả nào cũng phù hợp với tóc bạn. Đặc biệt là người thường xuyên nhuộm tóc, tạo kiểu với máy sấy.

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được- Ảnh 2.

Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt.

Giấm xả tóc

Nếu chưa bao giờ sử dụng giấm xả tóc, đây là cơ hội tốt để bạn trải nghiệm sản phẩm này. Giấm xả tóc như một bước dưỡng tóc siêu mềm, lại giúp kháng khuẩn và chống viêm ở nang tóc.

Đắp mặt nạ cho tóc

Mỗi tuần, bạn hãy đắp mặt nạ cho tóc từ một đến hai lần. Bước đắp mặt nạ đặc biệt cần thiết cho mái tóc hư tổn. Bạn có thể làm mặt nạ thiên nhiên từ các nguyên liệu có sẵn trong bếp như trứng gà, mật ong…

Dưỡng tóc với serum

Serum dưỡng tóc là một sản phẩm giúp giảm độ quăn của tóc, chống tóc con bay phấp phới khắp nơi, lại tăng độ bóng và ẩm cho mái tóc. Đây là sản phẩm đặc biệt hữu hiệu trong thời tiết nóng ẩm. Các serum tóc cũng được thiết kế để bảo vệ sợi tóc khỏi hư tổn khi sấy, kẹp.

Hãy chọn serum dưỡng tóc tuỳ vào tính chất mái tóc của bạn. Ví dụ độ dày của mái tóc nói chung, độ thẳng/quăn hay mỏng/dày của từng sợi tóc. Những ai có mái tóc dày nên ưu tiên sản phẩm dưỡng nhẹ hơn để tránh tạo cảm giác quá bị nặng tóc. Ngoài ra, bạn nên chọn những sản phẩm chứa nhiều dầu dưỡng như dầu argan, dầu dừa, jojoba…

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được- Ảnh 3.

Serum dưỡng tóc là một sản phẩm giúp giảm độ quăn của tóc, chống tóc con bay phấp phới khắp nơi, lại tăng độ bóng và ẩm cho mái tóc.

Bảo vệ tóc trước nhiệt

Thêm một bước bảo vệ tóc nữa cho những cô gái thường xuyên dùng máy sấy tạo kiểu tóc. Hãy thử xịt chống nhiệt có chứa dầu argan, gần giống với một loại serum tóc, nhưng có độ che phủ mỏng nhẹ hơn và không gây nặng tóc tương tự. Nó giúp chống lại tình trạng tóc hư tổn và gãy rụng khi phải sử dụng máy sấy tóc hay máy uốn/duỗi tóc thường xuyên.

Chống nắng cho tóc

Đối với những ai hay nhuộm tóc thì ánh nắng mặt trời sẽ làm màu nhuộm tóc của bạn chóng phai. Vì vậy bạn nên dùng dầu chống nắng dạng xịt giúp bảo vệ da và tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Dầu gội khô

Không nên gội đầu quá nhiều lần/tuần kẻo bạn sẽ khiến da đầu và mái tóc khô, xơ hơn cần thiết. Những ai nhuộm tóc cũng sẽ bị phai màu tóc nhanh khi gội đầu thường xuyên. Giải pháp làm sạch tóc cho bạn giữa những lần gội đầu là sử dụng dầu gội khô.

Huyền Trang (T/h)
