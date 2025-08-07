Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được
GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.
Tẩy tế bào chết cho da đầu
Da đầu cũng cần được tẩy tế bào chết giống như da mặt. Bước tẩy tế bào chết sẽ loại bỏ dầu nhờn gây tắc nghẽn chân tóc. Điều này đặc biệt cần thiết cho tiết trời nóng ẩm của mùa hạ. Cho dù không bị gàu, bạn cũng nên tẩy tế bào chết cho da đầu khoảng một tháng/lần. Còn nếu bị gàu thì hãy thực hiện hai tuần/lần.
Trước khi gội đầu, hãy dùng sản phẩm tẩy tế bào chết và mát-xa đều vào trong da đầu trong khoảng 10 phút. Sau đó gội, xả như bình thường. Hơi tốn công một chút nhưng đảm bảo mái tóc của bạn sẽ chắc khỏe hơn.
Dầu gội và dầu xả
Chọn dầu gội đầu và xả phù hợp cho tóc là điều kiện tiên quyết để chăm sóc tóc hiệu quả. Không phải loại dầu gội và xả nào cũng phù hợp với tóc bạn. Đặc biệt là người thường xuyên nhuộm tóc, tạo kiểu với máy sấy.
Giấm xả tóc
Nếu chưa bao giờ sử dụng giấm xả tóc, đây là cơ hội tốt để bạn trải nghiệm sản phẩm này. Giấm xả tóc như một bước dưỡng tóc siêu mềm, lại giúp kháng khuẩn và chống viêm ở nang tóc.
Đắp mặt nạ cho tóc
Mỗi tuần, bạn hãy đắp mặt nạ cho tóc từ một đến hai lần. Bước đắp mặt nạ đặc biệt cần thiết cho mái tóc hư tổn. Bạn có thể làm mặt nạ thiên nhiên từ các nguyên liệu có sẵn trong bếp như trứng gà, mật ong…
Dưỡng tóc với serum
Serum dưỡng tóc là một sản phẩm giúp giảm độ quăn của tóc, chống tóc con bay phấp phới khắp nơi, lại tăng độ bóng và ẩm cho mái tóc. Đây là sản phẩm đặc biệt hữu hiệu trong thời tiết nóng ẩm. Các serum tóc cũng được thiết kế để bảo vệ sợi tóc khỏi hư tổn khi sấy, kẹp.
Hãy chọn serum dưỡng tóc tuỳ vào tính chất mái tóc của bạn. Ví dụ độ dày của mái tóc nói chung, độ thẳng/quăn hay mỏng/dày của từng sợi tóc. Những ai có mái tóc dày nên ưu tiên sản phẩm dưỡng nhẹ hơn để tránh tạo cảm giác quá bị nặng tóc. Ngoài ra, bạn nên chọn những sản phẩm chứa nhiều dầu dưỡng như dầu argan, dầu dừa, jojoba…
Bảo vệ tóc trước nhiệt
Thêm một bước bảo vệ tóc nữa cho những cô gái thường xuyên dùng máy sấy tạo kiểu tóc. Hãy thử xịt chống nhiệt có chứa dầu argan, gần giống với một loại serum tóc, nhưng có độ che phủ mỏng nhẹ hơn và không gây nặng tóc tương tự. Nó giúp chống lại tình trạng tóc hư tổn và gãy rụng khi phải sử dụng máy sấy tóc hay máy uốn/duỗi tóc thường xuyên.
Chống nắng cho tóc
Đối với những ai hay nhuộm tóc thì ánh nắng mặt trời sẽ làm màu nhuộm tóc của bạn chóng phai. Vì vậy bạn nên dùng dầu chống nắng dạng xịt giúp bảo vệ da và tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.
Dầu gội khô
Không nên gội đầu quá nhiều lần/tuần kẻo bạn sẽ khiến da đầu và mái tóc khô, xơ hơn cần thiết. Những ai nhuộm tóc cũng sẽ bị phai màu tóc nhanh khi gội đầu thường xuyên. Giải pháp làm sạch tóc cho bạn giữa những lần gội đầu là sử dụng dầu gội khô.
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú OanhChăm sóc da - 7 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.
Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhấtĐẹp - 8 giờ trước
GĐXH - Toner cho da dầu là bước chăm sóc không thể thiếu giúp cân bằng độ pH và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích thành phần cần thiết trong toner và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng mức độ mụn.
Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37Đẹp - 12 giờ trước
Mai Phương Thúy bước sang tuổi 37 với phong cách giản dị, đánh dấu 19 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô ưu tiên sức khỏe, sống chân thực và chuẩn bị các dự án cộng đồng năm 2026.
Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Tóc trở nên khỏe mạnh khi các mạch máu mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng gốc tóc. Việc chải tóc và massage da đầu sẽ kích thích máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Từ đấy giúp đẩy mạnh việc mọc tóc.
Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ PhápĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Bản đồ làm đẹp luôn ưu ái những thành phần thiên nhiên. Nếu thời xa xưa, thứ quả làm đẹp được ưa chuộng nhất là olive thì những năm gần đây là dưa hấu, xương rồng. Riêng đối với phụ nữ Pháp, trái nho vẫn là “nữ hoàng” đem đến vẻ đẹp hoàn hảo.
Cú lột xác đầy ngoạn mục ở tuổi 44 của 'mợ chảnh' Jeon Ji HyunĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều biến cố, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun đã quay trở lại showbiz Hàn với diện mạo mới lạ gây xôn xao cộng đồng mạng.
Dưỡng trắng hay trị mụn: Da nhạy cảm đừng thử kết hợp các chất này với nhauChăm sóc da - 1 ngày trước
Dù bạn đang muốn dưỡng trắng hay giảm mụn trứng cá, việc kết hợp các thành phần chăm sóc da phù hợp là rất quan trọng. Nó có thể mang lại kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng là ý tưởng hay, đặc biệt là với làn da nhạy cảm.
Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam ở tuổi 21Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam năm 2024 - Nguyễn Phương Anh gây chú ý nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ và thần thái cuốn hút sau một năm đăng quang.
Ủ tóc bằng quả bơ giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng, căng bóng mềm mượtĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Bơ không chỉ là thực phẩm vô cùng có lợi cho sức khỏe mà còn tốt cho da và tóc. Một trong những mẹo để giữ cho tóc luôn chắc khỏe, mềm mượt mà không phải ai cũng biết là cách ủ tóc bằng bơ.
'Soi' brand của Lương Thùy Linh: Bị chê mẫu mã, chất liệu mà giá đắtĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Thương hiệu thời trang do Hoa hậu Lương Thùy Linh mới ra mắt đã vướng tranh cãi về thiết kế, chất liệu và giá bán.
Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc HuyềnChăm sóc da
GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.