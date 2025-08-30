Mách bạn vài mẹo trang điểm để đối phó với những ngày thời tiết “khó dỗ dành”
Những ngày nóng nực, oi bức là lúc chúng ta lười makeup nhất, nhưng đây cũng là thời điểm hoàn hảo để vẻ đẹp tự nhiên của bạn tỏa sáng. Với vài mẹo nhỏ và những sản phẩm đặc trưng dành riêng cho mùa nóng, bạn hoàn toàn có thể trang điểm nhanh gọn và trông tươi tắn, rạng rỡ từ bình minh đến hoàng hôn.
Không dùng foundation, chuyển sang các loại nền mỏng nhẹ
Thay vì kem nền dày, che phủ hoàn toàn, hãy chọn loại kem nền mỏng nhẹ, cho phép da được thở. Các loại kem BB cream hoặc CC cream cung cấp độ ẩm và độ che phủ nhẹ, sẽ làm nổi bật vẻ rạng rỡ tự nhiên của làn da.
Hoặc bạn cũng có thể dùng kem dưỡng ẩm có màu, để kết hợp 2 bước vào 1 sản phẩm, vừa dưỡng ẩm, vừa làm đều màu da mà không gây cảm giác nặng nề.
Chọn phấn má hồng tông đào hoặc hồng
Đánh quá nhiều phấn má hồng và tạo khối sẽ khiến bạn trông già hơn. Hãy tránh xa những màu tối, đậm, chuyển sang chọn màu nude , hồng nhạt, san hô và hồng đào. Những màu này sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài tự nhiên và rạng rỡ.
Sử dụng phấn phủ
Thời tiết nóng dễ khiến lớp trang điểm bị chảy, các nàng nên sử dụng phấn phủ để thấm dầu và mồ hôi. Tuy nhiên, cần chú ý vì dùng phấn phủ quá dày cũng khiến da bị tắc nghẽn lỗ chân lông. Chỉ thoa một ít phấn phủ mỏng nhẹ lên những vùng da dễ bị nhờn.
Sử dụng phấn tông màu pastel cho mắt
Đánh nhiều phấn mắt và dùng màu quá glowy cũng là một ý tưởng tồi với những ngày nắng nóng. Thay vào đó, chọn các tông màu pastel và phấn có kết cấu nhẹ nhàng để trang điểm mắt sẽ tạo nên vẻ ngoài tươi tắn và giản dị, phù hợp với thời tiết hơn. Ví dụ như tông màu hồng nhạt, beige và hồng đào là lý tưởng nhất.
Kẻ mắt màu nâu hoặc đồng sẽ làm nổi bật đường nét đôi mắt của bạn một cách nhẹ nhàng. Thêm một lớp mascara mỏng để tạo độ dày tự nhiên cho hàng mi.
Sử dụng kem che khuyết điểm cho vùng dưới mắt
Sử dụng kem che khuyết điểm cho vùng dưới mắt sẽ ngay lập tức làm mới diện mạo của bạn và hoàn thiện lớp trang điểm nhẹ nhàng. Nếu bạn không muốn dùng kem nền, thoa kem che khuyết điểm dưới mắt là một cách tuyệt vời để làm đều màu da, che khuyết điểm quầng thâm mà không cần che phủ hoàn toàn.
Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40Thời trang - 1 ngày trước
Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là mỹ nhân sở hữu gu thời trang gợi cảm nhất nhì Vbiz.
Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'Chăm sóc da - 2 ngày trước
GĐXH - Đinh Thúy Hà mới đây vào vai diễn người mẹ trong phim "Mưa đỏ". Nếu trên phim, chị khắc họa hình ảnh người mẹ kiên cường thì ngoài đời nữ diễn viên lại dịu dàng, bình dị và thường khoe mặt mộc nhẹ nhàng.
Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Huyền Lizzie gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực rỡ kết hợp khăn choàng đỏ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.
Đánh đổi sau màn trình diễn táo bạoĐẹp - 3 ngày trước
Sức ép ngoại hình, chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và chuẩn mực cái đẹp khắt khe đang khiến nhiều thần tượng Hàn Quốc phải đánh đổi bằng sức khỏe.
Nhan sắc NSƯT Kim Oanh trước khi sang Hàn 'dao kéo'Chăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - NSƯT Kim Oanh mới đây đã quyết định sang Hàn tân trang nhan sắc, tuy nhiên nhiều khán giả lại tiếc nuối gương mặt của chị khi xưa.
Kế hoạch tập giúp cơ bụng săn chắc trong 4 tuầnGiảm cân - 4 ngày trước
Cơ bụng đóng vai trò thiết yếu trong việc ổn định thân mình, hỗ trợ hô hấp và bảo vệ nội tạng. Cơ bụng săn chắc, khỏe mạnh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện sức mạnh trung tâm, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao hiệu suất thể thao.
Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạoThời trang - 5 ngày trước
Tủ đồ công sở quen thuộc với áo khoác blazer, váy bút chì, áo kẻ sọc, áo sơ mi và giày cao gót, có thể trở nên lạ mắt và nâng tầm hơn với một chút sáng tạo trong cách phối đồ. Dưới đây là những gợi ý ăn mặc thời trang nhưng vẫn tuân thủ quy định về trang phục công sở.
Đỗ Mỹ Linh tái xuất, sắc vóc và khí chất 'hào môn' lấn át 2 đàn emĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chung khung hình với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Á hậu Tường San nhưng không hề lép vế về sắc vóc, thần thái.
Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'Chăm sóc da - 5 ngày trước
GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.
Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hộiThời trang - 6 ngày trước
Nhiều fan nữ make-up chỉn chu, diện đồ sexy khi tham gia đại nhạc hội 8Wonder, lần đầu tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội.
Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'Chăm sóc da
GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.