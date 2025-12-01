Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh khi làm MC song ngữ tại sự kiện Tinh hoa Anh Quốc. Cô mang đến phong cách quý cô và khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp.

Lương Thùy Linh mới đây gây chú ý khi ngồi ghế giám khảo Miss World Vietnam 2025 với vai trò Phó ban.

Không bàn về chuyên môn vì với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động showbiz, chinh chiến đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, fan sắc đẹp hoàn toàn tin tưởng đánh giá của người đẹp gốc Cao Bằng. Điểm khiến fan chú ý chính là diện mạo có phần mũm mĩm của Lương Thùy Linh khi xuất hiện trong vòng sơ khảo.

Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều video được chia sẻ với nội dung hài hước: "Hoa hậu Lương Thùy Linh nói thật đi, có phải dạo này chị ăn gì cũng thấy ngon đúng không?". Không chỉ thế, ngay dưới bài đăng video, nhiều bình luận của fan khá thích thú với diện mạo "phúc hậu" của nàng hậu. Thậm chí có ý kiến cho rằng, dạo này Lương Thùy Linh đi làm "giúp việc", được đối đãi tốt nên tăng cân là điều dễ hiểu.

Hình ảnh mới có phần mũm mĩm của Lương Thùy Linh khiến fan thích thú.

Nhiều fan để lại bình luận thú vị với diện mạo mới của Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Lương Thùy Linh. Nguồn: Tiktok Saoradar

Thực tế, thời gian gần đây, Lương Thùy Linh mới cho ra mắt series "Xinh Đờ Rê Linh" - cách chơi chữ đầy thú vị từ "Cinderella" - cô bé Lọ Lem trong cổ tích, gắn liền với tên Linh của nàng hậu.

Ở mỗi tập, "Lọ Linh" sẽ ghé thăm một căn nhà, hóa thân thành cô giúp việc quốc dân, cùng gia chủ dọn dẹp, sắp xếp không gian, nấu nướng và lan tỏa tinh thần yêu nhà, yêu cuộc sống. "Trước khi là Hoa hậu, Linh tự hào vì mình là một cô gái Việt Nam truyền thống – thích nấu nướng, dọn dẹp, vun vén và chăm sóc những người mình yêu thương. Với Xinh-Đờ-Rê-Linh, Linh muốn mang lại hình ảnh một người phụ nữ biết tự tạo niềm vui từ những điều nhỏ bé, và tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính mái nhà của mình", nàng hậu sinh năm 2000 chia sẻ.

Sau khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đang dần khẳng định bản thân như một gương mặt dẫn chương trình triển vọng, có khả năng đồng hành cùng các sự kiện đẳng cấp, từ văn hóa – giáo dục đến kinh tế – tài chính. Với sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến và tri thức sâu rộng, cô được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trên hành trình trở thành một MC chuyên nghiệp.

Khác với hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, trên trang cá nhân hình ảnh của Lương Thùy Linh vẫn chỉn chu và không có dấu hiệu tăng cân.

Vì thế, cũng có ý kiến cho rằng, tuỳ góc chụp mà diện mạo của nàng hậu sinh năm 2000 mới có phần mũm mĩm như thế.

Diện mạo lộng lẫy của Lương Thùy Linh trên trang cá nhân.

Lương Thùy Linh tại vòng sơ khảo Miss World Vietnam 2025 ngày 30/11. FBNV



