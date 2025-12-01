Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội
GĐXH - Lương Thùy Linh xuất hiện diện mạo mới có phần mũm mĩm khiến fan trầm trồ thích thú.
Lương Thùy Linh mới đây gây chú ý khi ngồi ghế giám khảo Miss World Vietnam 2025 với vai trò Phó ban.
Không bàn về chuyên môn vì với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động showbiz, chinh chiến đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, fan sắc đẹp hoàn toàn tin tưởng đánh giá của người đẹp gốc Cao Bằng. Điểm khiến fan chú ý chính là diện mạo có phần mũm mĩm của Lương Thùy Linh khi xuất hiện trong vòng sơ khảo.
Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều video được chia sẻ với nội dung hài hước: "Hoa hậu Lương Thùy Linh nói thật đi, có phải dạo này chị ăn gì cũng thấy ngon đúng không?". Không chỉ thế, ngay dưới bài đăng video, nhiều bình luận của fan khá thích thú với diện mạo "phúc hậu" của nàng hậu. Thậm chí có ý kiến cho rằng, dạo này Lương Thùy Linh đi làm "giúp việc", được đối đãi tốt nên tăng cân là điều dễ hiểu.
Nhiều fan để lại bình luận thú vị với diện mạo mới của Lương Thùy Linh.
Hoa hậu Lương Thùy Linh. Nguồn: Tiktok Saoradar
Thực tế, thời gian gần đây, Lương Thùy Linh mới cho ra mắt series "Xinh Đờ Rê Linh" - cách chơi chữ đầy thú vị từ "Cinderella" - cô bé Lọ Lem trong cổ tích, gắn liền với tên Linh của nàng hậu.
Ở mỗi tập, "Lọ Linh" sẽ ghé thăm một căn nhà, hóa thân thành cô giúp việc quốc dân, cùng gia chủ dọn dẹp, sắp xếp không gian, nấu nướng và lan tỏa tinh thần yêu nhà, yêu cuộc sống. "Trước khi là Hoa hậu, Linh tự hào vì mình là một cô gái Việt Nam truyền thống – thích nấu nướng, dọn dẹp, vun vén và chăm sóc những người mình yêu thương. Với Xinh-Đờ-Rê-Linh, Linh muốn mang lại hình ảnh một người phụ nữ biết tự tạo niềm vui từ những điều nhỏ bé, và tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính mái nhà của mình", nàng hậu sinh năm 2000 chia sẻ.
Sau khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đang dần khẳng định bản thân như một gương mặt dẫn chương trình triển vọng, có khả năng đồng hành cùng các sự kiện đẳng cấp, từ văn hóa – giáo dục đến kinh tế – tài chính. Với sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến và tri thức sâu rộng, cô được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trên hành trình trở thành một MC chuyên nghiệp.
Lương Thùy Linh tại vòng sơ khảo Miss World Vietnam 2025 ngày 30/11. FBNV
Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'Giảm cân - 4 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".
Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng HảiThời trang - 7 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.
Ngỡ ngàng với sắc vóc ở tuổi 59 của 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh'Đẹp - 13 giờ trước
Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ vì ngoại hình trẻ trung hơn quá nhiều so với tuổi thật.
Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khôChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, làn da rất dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc và thiếu sức sống. Đây chính là thời điểm mỗi người cần chú trọng hơn đến quy trình cấp ẩm để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da.
Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quảĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Da khô là tình trạng da gây ra do bề mặt da bị thiếu nước. Bởi vì da khô là do tác nhân bên ngoài gây ra nên các biện pháp điều trị bên ngoài như kem dưỡng ẩm cho da khô sẽ mang lại hiệu quả cao.
Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Đôi bàn tay là bộ phận thể hiện nét duyên dáng ở người phụ nữ cũng như sự mạnh mẽ ở người đàn ông. Vì vậy mà đây cũng là vùng da cần được chăm sóc cẩn thận để giữ da luôn mềm mịn, sáng đẹp.
Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quảChăm sóc da - 1 ngày trước
Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, giữ ẩm và ngăn da khô. Tuy nhiên, khi tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, da trở nên bóng dầu, dễ bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Hiểu rõ nguyên nhân và lựa chọn phương pháp làm sạch phù hợp sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng này.
NSƯT Kim Tuyến nhan sắc ngày càng thăng hạng tuổi U40Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi U40, Kim Tuyến ngày càng cho thấy vẻ đẹp mặn mà và phong thái tự tin của người phụ nữ độc lập.
Tinh chất Kẽm Actidem Derma ZNP Serum – Giải pháp hỗ trợ giảm mụn cho da dầu mụnĐẹp - 2 ngày trước
Serum Kẽm Actidem thu hút sự chú ý nhờ khả năng hỗ trợ làm thoáng lỗ chân lông và hỗ trợ giảm mụn hiệu quả cho da dầu mụn.
Xoài Non gây sốt với body 'khét lẹt', phong cách gợi cảm sau thời gian tăng cân mất kiểm soátĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Xoài Non gây sốt với loạt ảnh gợi cảm tại Hàn Quốc, khoe body quyến rũ sau bị thời gian tăng cân. Cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách thời trang và sự tự tin.
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnThời trang
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.