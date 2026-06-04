Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026

Mới đây, fanpage Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam công bố gương mặt tiếp theo là Mai Trâm Anh sinh năm 2006. Đây là thí sinh thứ 2 đến từ Hà Tĩnh tham gia cuộc thi năm nay.

Sinh ra trên mảnh đất nổi tiếng bởi những con người giàu nghị lực và nghĩa tình, Mai Trâm Anh sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng không kém phần tự tin và bản lĩnh. Những năm qua, cô đã không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân thông qua nhiều cuộc thi sắc đẹp cũng như công việc người mẫu ảnh tự do.

Theo người đẹp họ Mai, đến với Miss Grand Vietnam 2026, mục tiêu lớn nhất của cô chưa bao giờ chỉ là chiếc vương miện mà là một hành trình để thử thách bản thân.

Mai Trâm Anh là người đẹp tiếp theo đến từ Hà Tĩnh ghi danh tại cuộc thi năm nay.

"Từ những khoảnh khắc đời thường nhất khi tôi từng tự ti, hoài nghi về ngoại hình và năng lực của chính mình, nhưng chính câu hỏi: 'Nếu không thử thì làm sao biết mình có thể đi xa đến đâu?' - đã thúc đẩy tôi thay đổi. Từ những điều nhỏ nhất, học cách đứng trước đám đông và học cách nói lên suy nghĩ của mình để chứng minh với bản thân rằng tôi có thể làm được.

Tôi chọn bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân tại một sân chơi chuyên nghiệp, nơi hội tụ những người phụ nữ bản lĩnh và tài năng. Đây là cơ hội vô giá để tôi mài giũa tư duy, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng ứng xử và hoàn thiện hình ảnh một nhan sắc thế hệ mới độc lập, sắc sảo và hành động. Việc đứng cạnh những cô gái xuất sắc không làm tôi rụt rè, mà là động lực lớn để tôi soi chiếu, nỗ lực và tạo ra một phiên bản kiêu hãnh nhất của chính mình", Mai Trâm Anh chia sẻ.

Cũng theo người đẹp quê Hà Tĩnh, cô muốn đem câu chuyện vượt qua sự tự ti của mình đến Miss Grand Vietnam để truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ rằng hãy dám ước mơ, dám hành động và tự tay phá vỡ mọi giới hạn của bản thân.

Hình ảnh Mai Trâm Anh trong hành trình chinh phục Miss Grand Vietnam 2026: