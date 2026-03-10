Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X

Trên mạng xã hội, Nhung từng viết: "Không biết mọi người sao, còn với tôi nấu ăn là liều thuốc giảm stress. Nhìn gia đình ăn uống sum vầy là không còn gì hạnh phúc bằng". Bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác cùng nhiều bình luận đồng cảm. Không ít người cho biết họ cũng tìm thấy sự bình yên tương tự trong gian bếp của mình.