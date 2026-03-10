Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X

Thứ ba, 07:32 10/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hồng Nhung, 28 tuổi, không ngờ 'liều thuốc' giúp cô bình tâm lại không nằm ở buổi trị liệu đắt tiền mà từ căn bếp nhỏ trong nhà.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 1.

Bốn năm trước, Hồng Nhung trải qua giai đoạn căng thẳng kéo dài. Áp lực công việc khiến cô mất ngủ, thường xuyên khóc vô cớ và chỉ muốn ở một mình trong phòng. "Tôi chỉ muốn nằm yên, không nói chuyện với ai", Nhung nhớ lại.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 2.

Trong một buổi chiều tâm trạng rối bời, cô vào bếp nấu bữa tối cho gia đình như thói quen. Tiếng dao chạm thớt, mùi hành phi dậy lên trong chảo nóng, hơi nước bốc lên từ nồi canh… khiến cô chậm lại. "Tự nhiên lúc ấy tôi thấy đầu óc dịu xuống. Chỉ tập trung vào việc rửa rau, nêm nếm, bày biện mà không nghĩ ngợi lung tung nữa", cô nói.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 3.

Từ hôm đó, căn bếp trở thành "không gian chữa lành" của cô gái 9X. Cô tìm thêm công thức mới, học cách trình bày món ăn đẹp mắt, mua thêm bát đĩa. Mỗi ngày, cô dành từ 30 phút đến hai tiếng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình bốn người lớn và một trẻ nhỏ.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, Nhung từng viết: "Không biết mọi người sao, còn với tôi nấu ăn là liều thuốc giảm stress. Nhìn gia đình ăn uống sum vầy là không còn gì hạnh phúc bằng". Bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác cùng nhiều bình luận đồng cảm. Không ít người cho biết họ cũng tìm thấy sự bình yên tương tự trong gian bếp của mình.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 5.

Nhung hiện làm kinh doanh tự do. Cô chủ động sắp xếp công việc để mỗi ngày đều có ít nhất một bữa ăn tự tay chuẩn bị.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 6.

Hồng Nhung thường đi chợ 2-3 lần/tuần để chọn thực phẩm tươi. Những hôm bận rộn, mâm cơm hoàn thành trong 30-45 phút. Khi có thời gian, cô dành 1-2 tiếng cho các món cầu kỳ hơn.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 7.

Thực đơn của cô thường đủ 3-4 món: mặn, xào, canh, tráng miệng; ưu tiên rau xanh, hạn chế chiên rán, thay đổi đạm theo khẩu vị gia đình.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 8.

Với Nhung, giá trị mâm cơm nằm ở sự chỉn chu và phù hợp, không cần cao lương mỹ vị. "Sơn hào hải vị chính là cơm nhà", cô nói.

Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X - Ảnh 9.

Nếu trước đây cô xem việc vào bếp là trách nhiệm, giờ đây đó là lựa chọn. Việc cắt từng lát thịt, nêm từng muỗng gia vị giúp cô học cách kiên nhẫn với chính mình.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loại quả “tốt nhất thế giới” ở nước ta có nhiều là đặc sản của tỉnh Sơn La, ăn kiểu gì cũng ngon và bổ dưỡng

Loại quả “tốt nhất thế giới” ở nước ta có nhiều là đặc sản của tỉnh Sơn La, ăn kiểu gì cũng ngon và bổ dưỡng

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH – Xếp thứ 18 trong danh sách 20 trái cây “tốt nhất thế giới”, tốt cho sức khỏe, loại quả này được trồng nhiều ở nước ta. Quả này cũng là một trong những đặc sản của tỉnh Sơn La.

William làm bánh gối tặng vợ con

William làm bánh gối tặng vợ con

Ăn - 16 giờ trước

Thân vương William tự tay đổ nhân, viền mép bánh và thêm ký hiệu vương miện kèm chữ cái đầu trong tên vợ cùng các con.

Tháng Giêng, nếu tủ lạnh vẫn còn thứ này, cẩn thận kẻo hao năng lượng cả năm

Tháng Giêng, nếu tủ lạnh vẫn còn thứ này, cẩn thận kẻo hao năng lượng cả năm

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Sau Tết, trong tủ lạnh nhiều gia đình vẫn còn vài đòn giò lụa, giò bò, chả quế chưa dùng hết. Nghĩ rằng “đồ vẫn còn ngon, ăn dần cho đỡ phí”, không ít nhà biến giò chả thành món chính suốt cả tuần đầu năm: sáng bánh mì giò, trưa cơm giò, tối lại chả chiên. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến bạn “hao” nhiều hơn là lợi.

Các nhóm thức ăn tốt cho phổi

Các nhóm thức ăn tốt cho phổi

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Những thức ăn tốt cho phổi có sẵn trong chúng ta, và bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các thực phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng cho phổi.

Không chỉ là món ăn vặt, đậu phộng còn “ghi điểm” nhờ loạt công dụng này

Không chỉ là món ăn vặt, đậu phộng còn “ghi điểm” nhờ loạt công dụng này

Ăn - 1 ngày trước

Đậu phộng (miền Bắc gọi là lạc) là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Với vị bùi béo, giòn thơm và dễ chế biến, loại hạt này không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn dân dã mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể cho sức khỏe.

Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'

Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tết qua đi, điều còn lại trong nhiều căn bếp không chỉ là dư âm sum vầy mà còn là những đòn bánh chưng, bánh tét chất đầy trong tủ lạnh. Vì tiếc của, không ít gia đình cố giữ lại những chiếc bánh đã để nhiều ngày, dù vỏ bắt đầu cứng, nhân khô, thậm chí có dấu hiệu mốc nhẹ.

Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?

Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nước cam không chỉ là một loại đồ uống thơm ngon mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng uống nước cam nhiều có tốt không? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước cam để tận dụng tối đa những lợi ích đó? Hãy đọc bài viết sau.

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXG – Loại quả này quen thuộc ở nước ta, được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Một số chuyên trang ẩm thực và dinh dưỡng quốc tế xếp chúng vào nhóm những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.

Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biết

Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biết

Ăn - 1 ngày trước

Trứng gà là nguồn protein chất lượng cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, việc ăn trứng đơn thuần có thể chưa khai thác hết giá trị dinh dưỡng của nó. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi kết hợp trứng với một số thực phẩm cụ thể, cơ thể sẽ hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn.

Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều này

Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều này

Ăn - 2 ngày trước

Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hay gạo cẩm, có màu tím đậm đặc trưng nhờ chứa sắc tố anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Những năm gần đây, loại gạo này được nhiều người lựa chọn nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Xem nhiều

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Ăn

GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Ăn
Tháng Giêng, nếu tủ lạnh vẫn còn thứ này, cẩn thận kẻo hao năng lượng cả năm

Tháng Giêng, nếu tủ lạnh vẫn còn thứ này, cẩn thận kẻo hao năng lượng cả năm

Ăn
Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Ăn
Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top