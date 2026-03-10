Loại thức ăn thừa bạn nên bỏ ngay khi dọn tủ lạnh để giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh thường quá tải vì đồ ăn tích trữ và thức ăn thừa từ nhiều bữa. Tuy nhiên, không phải món nào cất tủ lạnh cũng có thể dùng lại an toàn, nhất là khi đã để lâu hoặc bảo quản chưa đúng cách.
Bánh chưng, bánh nếp có dấu hiệu mốc
Nhóm thực phẩm giàu tinh bột như bánh chưng, bánh tét, bánh nếp dễ bị nấm mốc phát triển khi thời tiết nồm ẩm. Điểm rủi ro là mốc không chỉ nằm ở mảng nhìn thấy vì hệ sợi nấm có thể lan sâu trong cấu trúc bánh.
Một số chủng nấm có thể tạo độc tố nấm mốc (mycotoxin) tương đối bền với nhiệt, vì vậy việc rán/hấp lại có thể không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.
Dấu hiệu nên bỏ toàn bộ: Mốc trắng/xanh/đen, mùi chua lạ, bề mặt nhớt, rỉ nước. Nếu muốn tận dụng bánh còn tốt, nên chia nhỏ, bọc kín, bảo quản đúng nhiệt độ và dùng trong thời gian hợp lý; tránh để bánh tiếp xúc lâu với không khí ẩm.
Nộm, gỏi và rau trộn
Các món nộm/gỏi/rau trộn thường kết hợp rau sống với thịt luộc hoặc hải sản và gia vị chua ngọt. Vì không trải qua gia nhiệt ở nhiệt độ đủ cao và đủ thời gian, món ăn phụ thuộc nhiều vào vệ sinh nguyên liệu, dụng cụ và thao tác chế biến.
Khi để qua đêm (dù trong tủ lạnh), môi trường ẩm và giàu chất dinh dưỡng có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh đường ruột phát triển.
Nộm/gỏi đã trộn sẵn nên dùng trong ngày, nếu muốn bảo quản, cân nhắc tách riêng thành phần để giảm nguy cơ.
Rau xanh nấu chín để qua đêm
Với một số rau lá màu xanh (ví dụ: cải bó xôi, cần tây…), bản thân có thể chứa nitrat tự nhiên. Khi bảo quản không đúng, nitrat có thể chuyển hóa một phần thành nitrit dưới tác động của vi khuẩn.
Nếu còn dư rau xanh nấu chín, nên làm nguội nhanh, cho hộp kín, bảo quản tách biệt và dùng sớm; nếu có mùi lạ, nhớt, đổi màu bất thường thì nên bỏ.
Món mặn hâm đi hâm lại nhiều lần
Các món như thịt kho, cá kho, canh hầm thường được hâm nóng nhiều lần. Về dinh dưỡng, việc gia nhiệt lặp lại có thể làm hao hụt vitamin tan trong nước, biến đổi cảm quan và khiến chất béo/protein bị oxy hóa một phần.
Về y khoa, món ăn càng hâm càng mặn do cô đặc và thấm gia vị, có thể làm tăng tải natri, bất lợi cho người có tăng huyết áp, bệnh thận mạn, suy tim hoặc có xu hướng giữ nước.
Thịt, cá đã rã đông rồi cấp đông lại
Một sai lầm phổ biến là rã đông thịt, cá, dùng không hết rồi đưa trở lại ngăn đá. Khi thực phẩm chuyển sang vùng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, vi sinh vật có thể tăng sinh.
Sau đó cấp đông lại không làm vi khuẩn biến mất, mà chỉ làm chậm hoạt động; khi rã đông lần sau, nguy cơ lại tăng. Đồng thời, quá trình rã đông, cấp đông lặp lại làm tổn thương cấu trúc mô, khiến thịt bở, rỉ nước, giảm chất lượng.
Rau củ quả héo nhũn, dập nát, chảy nước
Rau củ quả để quá lâu có thể héo, nhũn, dập, rỉ dịch. Phần dịch này dễ mang vi sinh vật, tạo mùi khó chịu và quan trọng là có thể gây lây nhiễm chéo sang thực phẩm ăn liền (giò chả, xúc xích, trái cây cắt sẵn…) nếu đặt gần hoặc không bọc kín.
Mứt đã sủi bọt
Mứt vốn có kết cấu đặc sệt, bắt đầu xuất hiện bong bóng nhỏ hay sủi bọt, đó là dấu hiệu quá trình lên men đã bắt đầu.
Ngay cả với những loại mứt có hàm lượng đường cao, sự hình thành của các bọt khí này cho thấy nấm men đang hoạt động, chuyển hóa đường thành cồn và khí carbon dioxide. Khi đó, mứt đã bắt đầu hỏng và không còn an toàn để sử dụng.
Dưa muối để lâu
Dưa muối dù có độ mặn cao, nhưng nếu quá trình lên men bị gián đoạn hoặc nhiễm tạp khuẩn, vi sinh vật có hại vẫn phát triển được trong dưa muối, kim chi.
Khi các loại thực phẩm này mất giòn, mềm nhũn hoặc có lớp màng trắng nổi trên mặt nước muối, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng đã hỏng.
Không nên cố gạn bỏ lớp màng đó để ăn tiếp, vì vi khuẩn đã lan khắp hũ. Cách tốt nhất để bảo quản là luôn dùng dụng cụ sạch và khô khi gắp, đậy kín nắp và giữ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C.
