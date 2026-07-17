Nguy kịch vì uống thuốc nhờ bạn mua trên mạng

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Chống độc của Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân 72 tuổi nguy kịch sau khi dùng thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo người nhà, khoảng 10 ngày trước nhập viện, người bệnh xuất hiện đi ngoài phân đen và được điều trị tại tuyến cơ sở. Sau đó, bệnh diễn biến nhanh với sốt cao liên tục 38-39°C, nước tiểu đỏ thẫm, mệt nhiều.

Người bệnh phải thở máy, lọc máu với tình trạng tan máu cấp. Ảnh: BVCC.

Khi chuyển đến Trung tâm Chống độc, người bệnh thở nhanh, tụt huyết áp, suy thận cấp, rối loạn ý thức và nhanh chóng rơi vào sốc. Các bác sĩ phải khẩn trương đặt ống nội khí quản, cho thở máy, lọc máu và hồi sức tích cực. Kết quả thăm khám, xét nghiệm xác định người bệnh bị tan máu và thiếu máu cấp rất nặng, lượng hemobglobin máu 31 g/L (bình thường 120-155 g/L).

Khi khai thác bệnh sử, người nhà có đưa ra 5 lọ thuốc (2 trắng 3 đỏ nhãn xanh) trên có các chữ tiếng Trung Quốc. Đáng chú ý, lọ to nhất có nhãn ghi rõ tên thuốc Phenylbutazone - một hoạt chất đã bị loại bỏ khỏi thuốc dùng cho người tại Việt Nam từ nhiều năm do nguy cơ gây các phản ứng bất lợi nghiêm trọng.

Người bệnh cho biết, thuốc này được người bạn mách và mua hộ trên mạng để sử dụng mà không qua thăm khám, hay kê đơn từ bác sĩ. Trong khi đó, người bệnh có tiền sử đái tháo đường, hạ huyết áp điều trị không thường xuyên.

Nguy cơ khi tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đây là một trong những trường hợp điển hình của việc tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc theo lời truyền miệng.

Ông cho biết vì Phenylbutazone có thể gây nhiều biến chứng nặng như tan máu, suy tủy, giảm bạch cầu hạt, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy thận và nhiều phản ứng dị ứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng, do đó, tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược đã có văn bản ngày 14/5/2001 yêu cầu ngừng nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm chứa phenylbutazone và ngừng sản xuất các sản phẩm chứa hoạt chất này đã được cấp số đăng ký.

Lọ thuốc người bệnh sử dụng có chứa chất cấm Phenylbutazone. Ảnh: BVCC.

Tại Mỹ, phenylbutazone đã không còn được phép sử dụng trên người do gây ra nhiều tác dụng có hại. Thuốc cũng bị cấm sử dụng trên động vật cung cấp thịt hoặc sữa cho con người. Tại Châu Âu, phenylbutazone cũng đã ngừng sử dụng ở hầu hết các khu vực.

Tại Bệnh viện Bạch Mai từng ghi nhận nhiều trường hợp gặp phản ứng nặng sau khi mua Phenylbutazone trên mạng để điều trị đau khớp. Các biểu hiện được ghi nhận gồm sốt cao, phát ban toàn thân, tổn thương gan, sốc nhiễm khuẩn và những hội chứng dị ứng thuốc nghiêm trọng; đã có trường hợp tử vong.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh: Thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc mua trên mạng, rỉ tai, truyền miệng không chỉ có nguy cơ chứa hoạt chất bị cấm, độc hại mà còn có thể bị pha trộn nhiều thành phần, sai hàm lượng hoặc không bảo đảm điều kiện sản xuất.

Thuốc lưu hành trái phép với các thông tin bị che dấu, gian dối, kết hợp việc tự dùng thuốc và thiếu thông tin về bệnh và chuyên môn của bác sĩ, dẫn tới khi sử dụng sẽ có quá nhiều nguy cơ và yếu tố rất dễ dẫn tới các tác dụng có hại hoặc ngộ độc.

"Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mạn tính và sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc. Việc tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc có thể làm tăng nguy cơ tương tác thuốc và các biến chứng nặng", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho hay.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không mua thuốc chữa bệnh trên mạng hoặc theo lời mách bảo của người quen, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có số đăng ký lưu hành.

Nếu sau khi dùng thuốc xuất hiện các biểu hiện bất thường cần ngừng ngay thuốc và đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Cần mang theo vỏ hộp, viên thuốc, ảnh chụp sản phẩm hoặc thông tin nơi bán để hỗ trợ bác sĩ xác định nguyên nhân và xử trí một cách nhanh chóng.



