Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?
GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.
Thai phụ bị viêm âm đạo do nấm từ dấu hiệu ra nhiều khí hư
Gần đây, ở tuần thai thứ 29, thai phụ T.H.L. (29 tuổi, trú tại Hà Nội) xuất hiện tình trạng ra nhiều khí hư kèm ngứa âm đạo nên đã đến phòng khám kiểm tra.
Thăm khám tại PKĐK Medlatec Tây Hồ, kết quả cho thấy tử cung to, tương ứng tuổi thai. Kết quả siêu âm thai Doppler, thai phát triển bình thường, tim thai ổn định 145 lần/phút, các chỉ số rau ối không bất thường.
Khám âm đạo, bác sĩ ghi nhận có nhiều khí hư vàng dạng bột. Xét nghiệm soi tươi dịch âm đạo cho kết quả, nấm men dương tính, Nugent 4 điểm.
Từ các kết quả đó, bác sĩ kết luận, thai phụ mắc viêm âm đạo do nấm. Bác sĩ đã kê đơn điều trị ngoại trú, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh vùng kín đúng cách và hẹn tái khám định kỳ. Sau khoảng một tuần, tình trạng viêm nhiễm của thai phụ đã hết.
Viêm âm đạo do nấm ảnh hưởng thế nào đến thai phụ và thai nhi?
Theo bác sĩ Phạm Thị Hoa - Chuyên khoa Sản của bệnh viện cho biết, viêm âm đạo do nấm là một bệnh lý phụ khoa khá phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ mang thai.
Tác nhân gây bệnh là nấm, vi khuẩn, virus, trong đó chủ yếu là nấm Candida albicans - loại nấm thường tồn tại sẵn trong âm đạo nhưng phát triển mạnh khi môi trường âm đạo bị mất cân bằng (thay đổi nội tiết, tăng tiết dịch, ẩm ướt…).
Triệu chứng của bệnh gồm: ngứa, viêm âm hộ, khí hư dạng bột trắng hoặc vàng bám vào thành âm đạo.
Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi như:
Đối với thai phụ: gây ngứa rát âm hộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày; tăng nguy cơ viêm nhiễm ngược dòng, lan lên cổ tử cung, tử cung hoặc đường tiết niệu; rối loạn hệ vi sinh âm đạo, dễ tái phát nhiều lần trong thai kỳ.
Đối với thai nhi: tăng nguy cơ sinh non; nhiễm nấm Candida khi đi qua đường sinh thường dẫn đến tưa miệng, viêm da hoặc viêm vùng kín ở trẻ sơ sinh, rối loạn đường tiêu hóa nếu trẻ nuốt phải nấm...
Phụ nữ mang thai cần làm gì khi bị viêm âm đạo?
Bác sĩ Hoa khuyến cáo, các thai phụ khi thấy các triệu chứng như: có khí hư bất thường, ngứa hoặc rát vùng kín không nên tự ý mua thuốc hoặc thụt rửa âm đạo bằng dung dịch không rõ nguồn gốc mà hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Việc thăm khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ giúp bảo vệ sức khỏe mẹ và bé trong suốt thai kỳ.
Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cungDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1
5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cungDân số và phát triển - 3 ngày trước
Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?
Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ quaDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ phát hiện ung thư cố tử cung hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường như dịch âm đạo, đau bụng dưới hay rối loạn kinh nguyệt.
Một năm cao thêm 25cm, chàng trai 2m23 đối mặt nhiều nguy hiểmDân số và phát triển - 5 ngày trước
Trong một năm, chàng trai 20 tuổi cao thêm 25cm, từ 1m98 lên 2m23; chiều cao vượt trội này không phải biểu hiện của sức khỏe mà anh đang đối mặt với nhiều nguy cơ.
10 loại thực phẩm cải thiện testosterone - tăng bản lĩnh cho phái mạnhDân số và phát triển - 6 ngày trước
Duy trì nồng độ testosterone tối ưu là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi nam giới lớn tuổi. Một trong những cách hiệu quả và tự nhiên nhất để tăng nồng độ testosterone là thông qua chế độ ăn uống.
Tỏa sáng bản lĩnh và ước mơ qua hội thi “Là con gái để tỏa sáng” ở Nghệ AnDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Hội thi Là con gái để tỏa sáng tại Nghệ An giúp nâng cao kiến thức về dân số và phát triển. Trẻ em gái có cơ hội thể hiện tài năng và tìm hiểu sức khỏe sinh sản.
Quan niệm sai lầm về kiêng khem trong chế độ ăn uống của mẹ sau sinhDân số và phát triển - 1 tuần trước
Chế độ ăn uống sau sinh đóng vai trò thiết yếu trong việc phục hồi sức khỏe của người mẹ và đảm bảo chất lượng sữa cho em bé. Tuy nhiên, nhiều nơi còn tồn tại rất nhiều quan niệm sai lầm trong ăn uống sau sinh.
Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triểnDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH – Việc xây dựng dự án Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.
Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểmDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.
Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷDân số và phát triển - 1 tuần trước
COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.