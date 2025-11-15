Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Thai phụ bị viêm âm đạo do nấm từ dấu hiệu ra nhiều khí hư

Gần đây, ở tuần thai thứ 29, thai phụ T.H.L. (29 tuổi, trú tại Hà Nội) xuất hiện tình trạng ra nhiều khí hư kèm ngứa âm đạo nên đã đến phòng khám kiểm tra.

Thăm khám tại PKĐK Medlatec Tây Hồ, kết quả cho thấy tử cung to, tương ứng tuổi thai. Kết quả siêu âm thai Doppler, thai phát triển bình thường, tim thai ổn định 145 lần/phút, các chỉ số rau ối không bất thường.

Khám âm đạo, bác sĩ ghi nhận có nhiều khí hư vàng dạng bột. Xét nghiệm soi tươi dịch âm đạo cho kết quả, nấm men dương tính, Nugent 4 điểm.

Ảnh minh họa.

Từ các kết quả đó, bác sĩ kết luận, thai phụ mắc viêm âm đạo do nấm. Bác sĩ đã kê đơn điều trị ngoại trú, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh vùng kín đúng cách và hẹn tái khám định kỳ. Sau khoảng một tuần, tình trạng viêm nhiễm của thai phụ đã hết.

Viêm âm đạo do nấm ảnh hưởng thế nào đến thai phụ và thai nhi?

Theo bác sĩ Phạm Thị Hoa - Chuyên khoa Sản của bệnh viện cho biết, viêm âm đạo do nấm là một bệnh lý phụ khoa khá phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ mang thai.

Tác nhân gây bệnh là nấm, vi khuẩn, virus, trong đó chủ yếu là nấm Candida albicans - loại nấm thường tồn tại sẵn trong âm đạo nhưng phát triển mạnh khi môi trường âm đạo bị mất cân bằng (thay đổi nội tiết, tăng tiết dịch, ẩm ướt…).

Triệu chứng của bệnh gồm: ngứa, viêm âm hộ, khí hư dạng bột trắng hoặc vàng bám vào thành âm đạo.

Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi như:

Đối với thai phụ: gây ngứa rát âm hộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày; tăng nguy cơ viêm nhiễm ngược dòng, lan lên cổ tử cung, tử cung hoặc đường tiết niệu; rối loạn hệ vi sinh âm đạo, dễ tái phát nhiều lần trong thai kỳ.

Đối với thai nhi: tăng nguy cơ sinh non; nhiễm nấm Candida khi đi qua đường sinh thường dẫn đến tưa miệng, viêm da hoặc viêm vùng kín ở trẻ sơ sinh, rối loạn đường tiêu hóa nếu trẻ nuốt phải nấm...

Phụ nữ mang thai cần làm gì khi bị viêm âm đạo?

Bác sĩ Hoa khuyến cáo, các thai phụ khi thấy các triệu chứng như: có khí hư bất thường, ngứa hoặc rát vùng kín không nên tự ý mua thuốc hoặc thụt rửa âm đạo bằng dung dịch không rõ nguồn gốc mà hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Việc thăm khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ giúp bảo vệ sức khỏe mẹ và bé trong suốt thai kỳ.

