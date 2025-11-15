Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Thứ bảy, 14:29 15/11/2025 | Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Thai phụ bị viêm âm đạo do nấm từ dấu hiệu ra nhiều khí hư

Gần đây, ở tuần thai thứ 29, thai phụ T.H.L. (29 tuổi, trú tại Hà Nội) xuất hiện tình trạng ra nhiều khí hư kèm ngứa âm đạo nên đã đến phòng khám kiểm tra.

Thăm khám tại PKĐK Medlatec Tây Hồ, kết quả cho thấy tử cung to, tương ứng tuổi thai. Kết quả siêu âm thai Doppler, thai phát triển bình thường, tim thai ổn định 145 lần/phút, các chỉ số rau ối không bất thường. 

Khám âm đạo, bác sĩ ghi nhận có nhiều khí hư vàng dạng bột. Xét nghiệm soi tươi dịch âm đạo cho kết quả, nấm men dương tính, Nugent 4 điểm.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ các kết quả đó, bác sĩ kết luận, thai phụ mắc viêm âm đạo do nấm. Bác sĩ đã kê đơn điều trị ngoại trú, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh vùng kín đúng cách và hẹn tái khám định kỳ. Sau khoảng một tuần, tình trạng viêm nhiễm của thai phụ đã hết.

Viêm âm đạo do nấm ảnh hưởng thế nào đến thai phụ và thai nhi?

Theo bác sĩ Phạm Thị Hoa - Chuyên khoa Sản của bệnh viện cho biết, viêm âm đạo do nấm là một bệnh lý phụ khoa khá phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ mang thai.

Tác nhân gây bệnh là nấm, vi khuẩn, virus, trong đó chủ yếu là nấm Candida albicans - loại nấm thường tồn tại sẵn trong âm đạo nhưng phát triển mạnh khi môi trường âm đạo bị mất cân bằng (thay đổi nội tiết, tăng tiết dịch, ẩm ướt…).

Triệu chứng của bệnh gồm: ngứa, viêm âm hộ, khí hư dạng bột trắng hoặc vàng bám vào thành âm đạo.

Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi như:

Đối với thai phụ: gây ngứa rát âm hộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày; tăng nguy cơ viêm nhiễm ngược dòng, lan lên cổ tử cung, tử cung hoặc đường tiết niệu; rối loạn hệ vi sinh âm đạo, dễ tái phát nhiều lần trong thai kỳ.

Đối với thai nhi: tăng nguy cơ sinh non; nhiễm nấm Candida khi đi qua đường sinh thường dẫn đến tưa miệng, viêm da hoặc viêm vùng kín ở trẻ sơ sinh, rối loạn đường tiêu hóa nếu trẻ nuốt phải nấm...

Phụ nữ mang thai cần làm gì khi bị viêm âm đạo?

Bác sĩ Hoa khuyến cáo, các thai phụ khi thấy các triệu chứng như: có khí hư bất thường, ngứa hoặc rát vùng kín không nên tự ý mua thuốc hoặc thụt rửa âm đạo bằng dung dịch không rõ nguồn gốc mà hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời. 

Việc thăm khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ giúp bảo vệ sức khỏe mẹ và bé trong suốt thai kỳ.

Nhận diện các triệu chứng viêm âm đạo thường gặpNhận diện các triệu chứng viêm âm đạo thường gặp

Viêm âm đạo là vấn đề sức khỏe quen thuộc ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ, đặc biệt chị em trong độ tuổi sinh sản. Việc trang bị kiến thức để nhận diện sớm các tín hiệu bất thường và chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa giúp bảo vệ sức khỏe phụ khoa.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vì sao thay đổi nội tiết tố dễ gây viêm âm đạo?

Vì sao thay đổi nội tiết tố dễ gây viêm âm đạo?

Nhận diện các triệu chứng viêm âm đạo thường gặp

Nhận diện các triệu chứng viêm âm đạo thường gặp

Không chủ quan với viêm âm đạo do vi khuẩn

Không chủ quan với viêm âm đạo do vi khuẩn

Vùng kín có mùi khó chịu báo hiệu viêm âm đạo?

Vùng kín có mùi khó chịu báo hiệu viêm âm đạo?

Viêm âm đạo do nấm trong thời kỳ kinh nguyệt

Viêm âm đạo do nấm trong thời kỳ kinh nguyệt

Cùng chuyên mục

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện ung thư cố tử cung hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường như dịch âm đạo, đau bụng dưới hay rối loạn kinh nguyệt.

Một năm cao thêm 25cm, chàng trai 2m23 đối mặt nhiều nguy hiểm

Một năm cao thêm 25cm, chàng trai 2m23 đối mặt nhiều nguy hiểm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Trong một năm, chàng trai 20 tuổi cao thêm 25cm, từ 1m98 lên 2m23; chiều cao vượt trội này không phải biểu hiện của sức khỏe mà anh đang đối mặt với nhiều nguy cơ.

10 loại thực phẩm cải thiện testosterone - tăng bản lĩnh cho phái mạnh

10 loại thực phẩm cải thiện testosterone - tăng bản lĩnh cho phái mạnh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Duy trì nồng độ testosterone tối ưu là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi nam giới lớn tuổi. Một trong những cách hiệu quả và tự nhiên nhất để tăng nồng độ testosterone là thông qua chế độ ăn uống.

Tỏa sáng bản lĩnh và ước mơ qua hội thi “Là con gái để tỏa sáng” ở Nghệ An

Tỏa sáng bản lĩnh và ước mơ qua hội thi “Là con gái để tỏa sáng” ở Nghệ An

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hội thi Là con gái để tỏa sáng tại Nghệ An giúp nâng cao kiến thức về dân số và phát triển. Trẻ em gái có cơ hội thể hiện tài năng và tìm hiểu sức khỏe sinh sản.

Quan niệm sai lầm về kiêng khem trong chế độ ăn uống của mẹ sau sinh

Quan niệm sai lầm về kiêng khem trong chế độ ăn uống của mẹ sau sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống sau sinh đóng vai trò thiết yếu trong việc phục hồi sức khỏe của người mẹ và đảm bảo chất lượng sữa cho em bé. Tuy nhiên, nhiều nơi còn tồn tại rất nhiều quan niệm sai lầm trong ăn uống sau sinh.

Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH – Việc xây dựng dự án Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ

Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Dân số và phát triển
5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển
Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!

Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top