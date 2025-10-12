Dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới
GĐXH - Trái với những kỳ vọng sẽ tăng tiếp, một số chuyên gia nêu quan điểm khó đoán về xu hướng giá vàng.
Giá vàng niêm yết tuần ở đỉnh cao
Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 6/10 đến ngày 10/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mặt hàng này tăng 4,2 triệu đồng mỗi chiều sau một tuần và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới.
Vàng miếng SJC đã tăng hơn 70% so với mốc giá 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) hồi đầu năm.
Trong khi đó, vàng nhẫn kết thúc tuần này được niêm yết tại 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng trong nước cùng chiều với diễn biến giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua chưa thể duy trì ổn định trên mốc 4.000 USD/ounce, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.980,7 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước đó.
Đây là mức tăng vượt nhiều dự báo của giới phân tích. Có điều, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới, đang có những dự báo có sự khác biệt đáng kể so với những tuần trước đó.
Nhận định bất ngờ về giá vàng tuần tới
Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong số 17 chuyên gia phân tích tham gia, có 47% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 12% dự đoán giá sẽ giảm; và cũng có tới 41% cho rằng giá đi ngang. Đây là lần đầu tiên giới phân tích nhận định giá vàng đi ngang – sau chuỗi liên tiếp lập đỉnh, tăng khoảng 50% từ đầu năm tới nay.
Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 295 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn khi có tới 69% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 18% dự báo giá vàng giảm và 14% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.
Theo giới phân tích, giá vàng lập đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trong bối cảnh dòng tiền từ nhà đầu tư và thị trường chảy mạnh vào kênh trú ẩn này, nối chuỗi tăng tuần thứ 8 liên tiếp.
Ở chiều ngược lại, sau chuỗi tăng, một số dự báo lại cho rằng kim loại quý có thể điều chỉnh trong ngắn hạn trong trường hợp căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc lắng dịu, áp lực chốt lời từ nhà đầu tư...
Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, nên tuần tới sẽ tiếp tục thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng. Tuy vậy, giới đầu tư vẫn sẽ dõi theo các tín hiệu mới nhất về sức khỏe của lĩnh vực sản xuất từ Cục Dự trữ Liên bang New York và Philadelphia, đồng thời chú ý đến những phát biểu tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington.
Vào thứ Ba, Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ tham gia một buổi tọa đàm do Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia (NABE) tổ chức.
Sáng thứ Tư, Mỹ sẽ công bố chỉ số sản xuất Empire State, và thứ Năm sẽ là khảo sát sản xuất của FED Philadelphia – hai báo cáo được giới đầu tư xem như thước đo quan trọng về tình hình sản xuất của nền kinh tế Mỹ.
Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết thị trường vàng sẽ chứng kiến giá dao động nhẹ dưới mức 4.000 USD/ounce. Thỏa thuận hòa bình ở Gaza là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm, nhưng về cơ bản, giá vàng đã biến động quá nhanh trong tháng qua nên sẽ điều chỉnh.
"Nếu tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kết thúc, điều đó sẽ làm tăng thêm sức ép giảm giá. Nhưng theo quan điểm của tôi, điều này không đáng kể hoặc kéo dài, vì cả Gaza lẫn tình trạng đóng cửa chính phủ đều không phải là nguyên nhân khiến giá vàng tăng ngay từ đầu", ông Day nhận định.
Ông Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng, kinh nghiệm đã dạy ông phải thận trọng trong những thị trường như thế này.
"Không có gì tăng mãi mãi. Đó là lý thuyết toán học đơn giản. Giờ đây, việc xác định thời điểm điều chỉnh chỉ là trò chơi thời gian. Càng có nhiều thông tin rõ ràng về thị trường trong dài hạn, bạn càng có ít thông tin chưa biết, và càng ít lý do để vàng đạt đến những mức giá cao ngất ngưởng này. Theo tôi, thị trường này sắp đảo chiều", ông Sean Lusk dự báo.
Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.
