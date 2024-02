Manh mối làm lộ diện nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội

Xác định được quá trình sát hại cô gái 21 tuổi của gã thanh niên 20 tuổi khi đi xem phòng trọ GĐXH - Trong quá trình xem phòng trọ, Hào đã lợi dụng sơ hở xuống tay sát hại cô gái 21 tuổi rồi cướp tài sản.

Chiều 21/2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, vào những ngày đầu năm mới 2024, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự của đơn vị đã tiến hành điều tra vụ án trộm cắp xe máy xảy ra tại ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình.

Bị can Hoàng Minh Hào. Ảnh: CACC.

Trong quá trình điều tra, nổi lên đối tượng nghi vấn là Hoàng Minh Hào (20 tuổi, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Ngay sau đó, công an làm rõ và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, công an phát hiện trên người Hào có một bộ giấy tờ tuỳ thân gồm: căn cước công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe máy mang tên L.T.T.L (tức nạn nhân).

“Khi các chiến sĩ công an truy về nguồn gốc của bộ giấy tờ, Hào tỏ ra lo lắng, gương mặt lộ rõ sự bất an, bồn chồn. Gã đưa ra nhiều lý do, khai nhận lòng vòng về việc chị L. là người quen biết, cho hắn ta mượn xe, giấy tờ nên để quên trong người...

Nhưng vào thời điểm Hào bị bắt, Công an TP Hà Nội nhận được thông tin của gia đình chị L.T.T.L. đăng tin tìm người mất tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khiến Hào phải thú nhận tội lỗi”, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về vụ án, đồng thời đưa đối tượng Hào đến ngôi nhà trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xác định hiện trường gây án.

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 22/1 tại phường Thượng Đình (Thanh Xuân) và vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 16/2, tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy.