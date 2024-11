Mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa dì ruột, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng

5 giờ trước

Sáng 12/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long (SN 1985, trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “Đe dọa giết người”.